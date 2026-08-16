"No te lo voy a permitir": el Chacho Coudet cruzó fuerte a un periodista tras la victoria de River

El DT de River discutió con un periodista en la conferencia de prensa que lo había acusado de vivir la racha de derrotas del Millonario "con liviandad". "Soy respetuoso, pero no boludo", disparó el entrenador.

Tras el primer triunfo de River en el Torneo Clausura , el DT millonario, Eduardo "el Chacho" Coudet , cruzó al periodista Hernán “Tano” Santarsiero que lo acusó de vivir "con liviandad" la racha de derrotas. El entrenador lo interrumpió durante la conferencia de prensa para negar la acusación y remarcar: " Soy respetuoso, pero no boludo ".

"Es una locura lo que estás diciendo", advirtió el entrenador y afirmó: "¿Vos te crees que no sé todo lo que me juego? Te equivocaste con el concepto. No voy a permitir que todo pase. En mi conferencia pasada no vi ninguna liviandad".

Entre las aclaraciones del periodista, Coudet aseguró: "Yo trabajo todos los días, le doy la seriedad que se merece a este trabajo... Quedate tranquilo que yo dejé horas y horas para que River hoy tenga estos jugadores. Liviandad no, no te lo voy a permitir ".

También cruzó a la sala de prensa por los rumores de un mal vínculo entre los jugadores en el vestuario. "¿Dónde están los que hablaron? ¿Quién de ustedes dijo que había un problema interno? ¿Alguno se anima a arriesgar su trabajo levantando la mano? ", cuestionó el deportista a los periodistas.

"SOY RESPETUOSO CON TODOS" El fuerte cruce del Chacho Coudet con un periodista tras el triunfo de River. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/OlYb8Cekbg

"Nadie la levantó... En el quilombo, todo suma. Acá hay que ganar; si no, venden los problemas. Sé en dónde estoy. Cuando empecemos a ganar, nos queremos todos y todo se va a ver más lindo ", concluyó el DT este domingo.

Cómo le ganó River a Argentinos Juniors

River derrotó 2-0 a Argentinos Juniors en el Monumental por la fecha 5 de la Zona B del Torneo Clausura 2026, por lo que consiguió un gran alivio después de cinco derrotas consecutivas y sumó sus primeros tres puntos en el campeonato. Gonzalo Montiel abrió el marcador en el primer tiempo, mientras que Ángel Correa concretó su primer gol en el equipo y anotó de penal en el complemento.

Con el triunfo, River quebró una racha de cinco caídas consecutivas y logró sus primeros tres puntos en el Clausura, que le sirvieron para salir de la última posición de la Zona B del torneo. Ahora, viajará a Colombia para enfrentar el miércoles a las 21:30 a Independiente Santa Fe por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Argentinos Juniors perdió su invicto en el torneo, aunque se mantiene como líder con 12 unidades. Su próximo partido será contra Lanús, que se jugará el 24 de agosto desde las 21:15 en el estadio Néstor Díaz Pérez.