17 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

"No te lo voy a permitir": el Chacho Coudet cruzó fuerte a un periodista tras la victoria de River

El DT de River discutió con un periodista en la conferencia de prensa que lo había acusado de vivir la racha de derrotas del Millonario "con liviandad". "Soy respetuoso, pero no boludo", disparó el entrenador.

Por
Eduardo Coudet

Eduardo Coudet, DT de River.

Tras el primer triunfo de River en el Torneo Clausura, el DT millonario, Eduardo "el Chacho" Coudet, cruzó al periodista Hernán “Tano” Santarsiero que lo acusó de vivir "con liviandad" la racha de derrotas. El entrenador lo interrumpió durante la conferencia de prensa para negar la acusación y remarcar: "Soy respetuoso, pero no boludo".

Marcos Chino Maidana.
Te puede interesar:

El "Chino" Maidana ingresó formalmente al Salón de la Fama de Boxeo de Nevada

"Es una locura lo que estás diciendo", advirtió el entrenador y afirmó: "¿Vos te crees que no sé todo lo que me juego? Te equivocaste con el concepto. No voy a permitir que todo pase. En mi conferencia pasada no vi ninguna liviandad".

Entre las aclaraciones del periodista, Coudet aseguró: "Yo trabajo todos los días, le doy la seriedad que se merece a este trabajo... Quedate tranquilo que yo dejé horas y horas para que River hoy tenga estos jugadores. Liviandad no, no te lo voy a permitir".

También cruzó a la sala de prensa por los rumores de un mal vínculo entre los jugadores en el vestuario. "¿Dónde están los que hablaron? ¿Quién de ustedes dijo que había un problema interno? ¿Alguno se anima a arriesgar su trabajo levantando la mano?", cuestionó el deportista a los periodistas.

"Nadie la levantó... En el quilombo, todo suma. Acá hay que ganar; si no, venden los problemas. Sé en dónde estoy. Cuando empecemos a ganar, nos queremos todos y todo se va a ver más lindo", concluyó el DT este domingo.

Cómo le ganó River a Argentinos Juniors

River derrotó 2-0 a Argentinos Juniors en el Monumental por la fecha 5 de la Zona B del Torneo Clausura 2026, por lo que consiguió un gran alivio después de cinco derrotas consecutivas y sumó sus primeros tres puntos en el campeonato. Gonzalo Montiel abrió el marcador en el primer tiempo, mientras que Ángel Correa concretó su primer gol en el equipo y anotó de penal en el complemento.

Con el triunfo, River quebró una racha de cinco caídas consecutivas y logró sus primeros tres puntos en el Clausura, que le sirvieron para salir de la última posición de la Zona B del torneo. Ahora, viajará a Colombia para enfrentar el miércoles a las 21:30 a Independiente Santa Fe por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Argentinos Juniors perdió su invicto en el torneo, aunque se mantiene como líder con 12 unidades. Su próximo partido será contra Lanús, que se jugará el 24 de agosto desde las 21:15 en el estadio Néstor Díaz Pérez.

Noticias relacionadas

Enzo Fernández celebrando el gol contra la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026.

"Enemigo público N°1": la prensa inglesa destrozó a Enzo Fernández tras su regreso al Chelsea

River le ganó a Argentinos Juniors.

Un partido clave: cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Argentinos Juniors

Leandro Paredes.

"Toca descansar, recuperarme y volver más fuerte", afirmó Leandro Paredes tras lesionarse ante Platense

River le ganó a Argentinos Juniors en el Monumental.
play

River se desahogó y rompió su racha negativa: le ganó 2-0 a Argentinos Juniors con el debut de Almada

Después de ser atendido por los médicos en el campo de juego, Musiala salió caminando por sus propios medios.

Un jugador de Bayern Munich se desplomó en pleno partido y preocupa su salud: no hubo parte médico

“Este probablemente sea mi último año en el fútbol”, confirmóCristiano en una entrevista con Vogue.

Por primera vez, Cristiano Ronaldo le puso fecha a su retiro en el fútbol

Rating Cero

Los 80 años de Moria Casán: los mensajes de los famosos que la saludaron en su cumple

Los 80 años de Moria Casán: los mensajes de los famosos que la saludaron en su cumple

La Joaqui.

"Cuando alguien es malo con vos...", la indirecta de La Joaqui en la foto que subió por el Día de las Infancias

Vera Spinetta construyó una carrera propia en la actuación y también incursionó en la música y la poesía.

Qué fue de la vida de Vera Spinetta, la hija del histórico Luis Alberto Spinetta

Mica Viciconte y Fabián Cubero mostraron en redes sociales parte de la renovación de los exteriores de su hogar.

Pileta, solarium y detalles de diseño: así es el jardín de Mica Viciconte y Fabián Cubero

El actor que se convirtió en símbolo de la comedia gracias a una histórica serie.

Se convirtió en una estrella en 2005 y pasó de la comedia a los papeles más serios: de qué actor se trata

Rochelle Humes modificó su rutina de entrenamiento y logró un gran cambio físico en tiempo récord.

Cambio en tres meses: así fue la sorprendente transformación de la actriz Rochelle Humes

últimas noticias

Rosa Micaela Quipildor, de 30 años, fue detenida con 101 cápsulas de cocaína en su estómago.

Madre adolescente y antecedentes: quién es la argentina que fue detenida en Japón con 101 cápsulas de cocaína

Hace 1 hora
Marcos Chino Maidana.

El "Chino" Maidana ingresó formalmente al Salón de la Fama de Boxeo de Nevada

Hace 1 hora
Eduardo Coudet, DT de River.

"No te lo voy a permitir": el Chacho Coudet cruzó fuerte a un periodista tras la victoria de River

Hace 1 hora
Será la primera visita de un Papa al país en casi cuatro décadas.

El Gobierno pone en marcha la preparación para la visita del papa León XIV a la Argentina

Hace 2 horas
Estos son los resultados del sorteo del domingo 16 de agosto de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.400 del domingo 16 de agosto de 2026

Hace 2 horas