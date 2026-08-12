12 de agosto de 2026 Inicio
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Diego Santilli encabeza una reunión con gobernadores del Norte Grande en Misiones

El jefe de Gabinete arribó a la provincia mesopotámica para mantener un encuentro con los 10 mandatarios en una agenda basada en establecer una tarifa diferencial para el costo de la energía en zonas cálidas y el financiamiento de la obra de infraestructura.

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Diego Santilli junto a los 10 gobernadores del Norte Grande. 

Diego Santilli junto a los 10 gobernadores del Norte Grande. 

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene este miércoles un encuentro en Misiones con gobernadores del Norte Grande donde los mandatarios le plantean una agenda de temas basadas en energía y obras de infraestructura. Además de tratar el reclamo de un subsidio para obtener una tarifa diferenciada de energía por zonas cálidas. "Yo voy a escuchar todos los temas", afirmó a la prensa local al llegar al "Centro del Conocimiento”, ubicado cerca del aeropuerto General San Martín.

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
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Los gobernadores del Norte Grande se reunirán con Santilli con energía e infraestructura en agenda

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, es el anfitrión de sus pares Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero).

Previo al encuentro, el mandatario correntino había señalado tener en claro que "vamos a centrarnos en la ley de zona fría; seguimos aguardando su aprobación y su tratamiento en el Senado, ya que nos favorece y permite avanzar con las zonas cálidas y muy cálidas, en beneficio de todas las provincias del norte”.

"Hay muchas obras que estamos hablando uno a uno con los mandatarios. Tenemos un paquete muy grande. La agenda que yo tengo con ellos (los gobernadores) en casi un 90% está resuelta", expresó Santilli.

Al ser consultado sobre la situación económica, el jefe de Gabinete reconoció que el proceso impulsado por la administración nacional todavía no alcanzó a todos los sectores. “Es un proceso de transformación del país y estamos tratando de que la economía llegue a todos los sectores”, manifestó.

La agenda de la reunión entre Diego Santilli y los gobernadores del Norte Grande

El reclamo por el costo de la energía se centra en la electricidad en vez del gas, como ocurre en las provincias del sur. El objetivo es lograr una tarifa eléctrica diferenciada para las provincias del norte debido a las altas temperaturas que atraviesan y la necesidad de refrescarse en escenarios de calor extremo.

El diputado nacional por Corrientes Diógenes González había presentado en marzo un proyecto de ley para reconocer la realidad climática del noreste argentino. En cuanto a la obra pública, los gobernadores exigirán la restitución de la coparticipación automática del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y la fiscalización de los fondos viales para el mantenimiento de rutas nacionales y provinciales.

Además, reclamarán la extensión formal de la Hidrovía Paraná-Paraguay, un reclamo que la provincia de Misiones comparte con Corrientes para fortalecer la cuenca foresto industrial y reducir los costos logísticos de cargas de gran volumen como la madera y la producción agroindustrial.

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