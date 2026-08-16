Cambio en tres meses: así fue la sorprendente transformación de la actriz Rochelle Humes La artista decidió hacer un cambio en su rutina y los resultados comenzaron a notarse en poco tiempo. Agregar C5N en









Rochelle Humes modificó su rutina de entrenamiento y logró un gran cambio físico en tiempo récord. Redes sociales

La actriz británica decidió cambiar el enfoque de su rutina de ejercicios hace tres meses.

Junto a su entrenadora, incorporó una nueva forma de trabajar para mejorar su rendimiento físico.

En 12 semanas logró notar importantes cambios en su fuerza y composición corporal.

El entrenamiento se complementa con otras actividades que mantiene en su vida cotidiana. La reconocida presentadora, actriz y cantante británica, Rochelle Humes,mantiene desde hace tiempo una rutina activa que incluye distintas formas de ejercicio orientadas a la parte del movimiento. Sin embargo, hace tres meses decidió cambiar el enfoque y empezó a darle mucho más lugar al entrenamiento de fuerza.

Durante años, Rochelle se mantuvo activa principalmente con ejercicios cardiovasculares y baile, mientras que más recientemente había incorporado pilates con reformer. Con la ayuda de su entrenadora Ciara Madden, sumó una nueva estrategia basada en el uso de pesas más pesadas y menos repeticiones. El objetivo fue desarrollar fuerza y ganar masa muscular, con especial atención en la zona de los glúteos.

La británica cambió su forma de entrenar y obtuvo grandes resultados. Redes sociales Después de 12 semanas, la presentadora consiguió mejorar notablemente su fuerza y su composición corporal. Según explicó Madden, durante este período aumentaron de manera progresiva las cargas utilizadas en distintos ejercicios. Rochelle entrena con su preparadora una vez por semana, mientras que también mantiene sesiones de reformer y actividad diaria, como caminar y jugar con sus hijos.

Cómo fue la increíble transformación de Rochelle Humes La rutina semanal arranca con un calentamiento que incluye lanzamientos de balón medicinal y zancadas caminando. Después llega la parte más exigente, con ejercicios como peso muerto sumo, balanceos con kettlebell, sentadillas y press de banca. También incorpora movimientos para trabajar distintas zonas del cuerpo, combinando ejercicios de piernas con otros para brazos y espalda. Entre cada serie se realizan descansos de entre 60 y 90 segundos.

Uno de los puntos centrales del entrenamiento es el aumento progresivo del peso. La rutina incluye diferentes variantes de sentadillas, peso muerto, remos y zancadas, con cargas que se van modificando a medida que avanzan las series. En el caso de las sentadillas con barra, por ejemplo, se realizan varias series mientras se incrementa el peso y se reducen las repeticiones. De esta manera, la sesión busca trabajar fuerza sin extenderse durante horas.