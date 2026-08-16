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Quini 6: los resultados del sorteo 3.400 del domingo 16 de agosto de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

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Estos son los resultados del sorteo del domingo 16 de agosto de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 16 de agosto de 2026.

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El sorteo 3.400 del Quini 6 de este domingo 9 de agosto repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

El trágico suceso ocurrió en la Autopista A21, entre los peajes de Casteggio y Voghera.
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El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 16 de agosto de 2026

Números ganadores: 2 - 9 - 15 - 18 - 28 - 31

6 aciertos: vacante. Premio: $7.651.790.722

5 aciertos: 74 ganadores. Premio: $771.296

4 aciertos: 3.382 ganadores. Premio: $5.062

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 16 de agosto de 2026

Números ganadores: 2 - 18 - 28 - 34 - 43 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $1.100.000.000

5 aciertos: 18 ganadores. Premio: $3.170.886

4 aciertos: 830 ganadores Premio: $20.629

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 16 de agosto de 2026

Números ganadores: 12 - 16 - 29 - 30 - 37 - 43

6 aciertos: vacante. Premio: $3.924.239.184

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 16 de agosto de 2026

Números ganadores: 2 - 6 - 9 - 10 - 32 - 35

5 aciertos: 55 ganadores. Premio: $9.288.885

Pozo extra: resultado del domingo 16 de agosto de 2026

Números ganadores: 2 - 9 - 12 - 15 - 16 - 18 - 29 - 30 - 31 - 34 - 37 - 43 - 44

274 ganadores. Premio: $729.927

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.401 del Quini 6 se realizará el miércoles 19 de agosto a las 21:15. Pozo estimado: $7.350.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y hasta las 20:30 para los domingos.

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