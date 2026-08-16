Día del Niño: las ventas disminuyeron 2,5% y el consumo sigue cayendo El relevamiento de CAME registró una baja interanual a precios constantes. Jugueterías e indumentaria fueron los rubros más afectados, pese a los descuentos y las opciones de financiación. Por Agregar C5N en









Día del Niño: las ventas disminuyeron 2,5% y el consumo sigue cayendo

Las ventas por el Día del Niño registraron una caída del 2,5% interanual a precios constantes, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El resultado estuvo marcado por un consumo más cauteloso, con mayor demanda de productos económicos y compras concentradas sobre la fecha.

Los cinco rubros incluidos en el estudio terminaron con resultados negativos respecto del mismo festejo de 2025. Las mayores bajas se produjeron en los comercios de juguetes y de indumentaria.

Para intentar sostener la demanda, el 81,2% de los comercios relevados implementó descuentos, promociones u otros beneficios. Sin embargo, la proporción fue inferior a la del año pasado, cuando el 87% de los establecimientos había recurrido a este tipo de estrategias.

Cuatro de cada diez comercios vendieron menos de lo esperado El desempeño de la jornada también quedó por debajo de las expectativas de una parte importante de los comerciantes. El 41,7% afirmó que sus ventas fueron inferiores a las previstas: el 38,1% las calificó como "peores" y el 3,6% como "mucho peores".

En tanto, el 43,6% señaló que el resultado estuvo dentro de sus proyecciones. Apenas el 14,7% logró superar sus expectativas, con un 12,7% que tuvo ventas "mejores" y un 2% que las consideró "mucho mejores".

El escenario llevó a los comercios a profundizar las promociones y, en algunos casos, a absorber parte del costo de las alternativas de financiación para estimular las compras. Según CAME, estas medidas permitieron sostener niveles de venta cercanos a los de 2025, aunque con un impacto negativo sobre los márgenes de rentabilidad. La menor capacidad de compra de los consumidores se combinó además con una mayor competencia de canales alternativos, que sumaron presión sobre los comercios tradicionales durante una de las fechas de mayor movimiento para el sector.