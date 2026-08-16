16 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Día del Niño: las ventas disminuyeron 2,5% y el consumo sigue cayendo

El relevamiento de CAME registró una baja interanual a precios constantes. Jugueterías e indumentaria fueron los rubros más afectados, pese a los descuentos y las opciones de financiación.

Por
Día del Niño: las ventas disminuyeron 2

Día del Niño: las ventas disminuyeron 2,5% y el consumo sigue cayendo

Las ventas por el Día del Niño registraron una caída del 2,5% interanual a precios constantes, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El resultado estuvo marcado por un consumo más cauteloso, con mayor demanda de productos económicos y compras concentradas sobre la fecha.

Inflación: en julio, Argentina quedó entre los países más caros de Latinoamérica
Te puede interesar:

Inflación: en julio, Argentina quedó entre los países más caros de Latinoamérica

Los cinco rubros incluidos en el estudio terminaron con resultados negativos respecto del mismo festejo de 2025. Las mayores bajas se produjeron en los comercios de juguetes y de indumentaria.

Para intentar sostener la demanda, el 81,2% de los comercios relevados implementó descuentos, promociones u otros beneficios. Sin embargo, la proporción fue inferior a la del año pasado, cuando el 87% de los establecimientos había recurrido a este tipo de estrategias.

Cuatro de cada diez comercios vendieron menos de lo esperado

El desempeño de la jornada también quedó por debajo de las expectativas de una parte importante de los comerciantes. El 41,7% afirmó que sus ventas fueron inferiores a las previstas: el 38,1% las calificó como "peores" y el 3,6% como "mucho peores".

En tanto, el 43,6% señaló que el resultado estuvo dentro de sus proyecciones. Apenas el 14,7% logró superar sus expectativas, con un 12,7% que tuvo ventas "mejores" y un 2% que las consideró "mucho mejores".

El escenario llevó a los comercios a profundizar las promociones y, en algunos casos, a absorber parte del costo de las alternativas de financiación para estimular las compras. Según CAME, estas medidas permitieron sostener niveles de venta cercanos a los de 2025, aunque con un impacto negativo sobre los márgenes de rentabilidad.

La menor capacidad de compra de los consumidores se combinó además con una mayor competencia de canales alternativos, que sumaron presión sobre los comercios tradicionales durante una de las fechas de mayor movimiento para el sector.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las vacaciones de invierno y las salidas a comer afuera fueron las que más pesaron en el bolsillo este mes.

Inflación de julio: el turismo, la cultura y la gastronomía lideraron la subida de los precios

El Indec publicó el dato de inflación de julio.

Tras la baja de junio, la inflación rebotó y se ubicó en el 2,1% en julio

¿Se complica el programa económico del Gobierno?

Inflación de julio: los motivos por los que volvería a ubicarse arriba del 2%

play

La inflación en la Ciudad en julio escaló a 2,9% y acumula 19,4% en el año

Así podés consultar cuantos años de aporte tenés en ANSES.

Cómo podés saber cuantos años de aportes tenes en ANSES

Crisis económica: los cheques rechazados aumentaron 6,6% en junio

Crisis económica: los cheques rechazados aumentaron 6,6% en junio

Rating Cero

Vera Spinetta construyó una carrera propia en la actuación y también incursionó en la música y la poesía.

Qué fue de la vida de Vera Spinetta, la hija del histórico Luis Alberto Spinetta

Mica Viciconte y Fabián Cubero mostraron en redes sociales parte de la renovación de los exteriores de su hogar.

Pileta, solarium y detalles de diseño: así es el jardín de Mica Viciconte y Fabián Cubero

El actor que se convirtió en símbolo de la comedia gracias a una histórica serie.

Se convirtió en una estrella en 2005 y pasó de la comedia a los papeles más serios: de qué actor se trata

Rochelle Humes modificó su rutina de entrenamiento y logró un gran cambio físico en tiempo récord.

Cambio en tres meses: así fue la sorprendente transformación de la actriz Rochelle Humes

Eva confesó que un famoso dio rienda suelta a su fetiche en un encuentro íntimo. 

"Me sorprendió": Evangelina Anderson reveló el extraño pedido de un famoso en una noche hot

El look de la modelo que marcó tendencia.

Las botas altas vuelven a ser furor en la moda: así fue el look de la China Suárez que sorprendió a todos

últimas noticias

El presidente Javier Milei.

Javier Milei retoma su actividad pública y encabezará un homenaje a José de San Martín con su Gabinete

Hace 15 minutos
Un tren de cargas embistió un auto con seis ocupantes, todos resultaron ilesos. 

Milagro en Córdoba: un tren arrolló un auto y la única ocupante atrapada salió ilesa

Hace 27 minutos
Vera Spinetta construyó una carrera propia en la actuación y también incursionó en la música y la poesía.

Qué fue de la vida de Vera Spinetta, la hija del histórico Luis Alberto Spinetta

Hace 28 minutos
Mica Viciconte y Fabián Cubero mostraron en redes sociales parte de la renovación de los exteriores de su hogar.

Pileta, solarium y detalles de diseño: así es el jardín de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Hace 29 minutos
Así podes evitar que se te humedezca la sal.

Truco casero: en qué lugar debés guardar la sal para que no se te humedezca

Hace 29 minutos