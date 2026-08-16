Peter Thiel compró 1,2 millones de acciones de la petrolera argentina Vista y pone un primer pie en Vaca Muerta El fondo Thiel Macro invirtió u$s76 millones para adquirir el 1% de las acciones de la empresa Vista Energy, la mayor exportadora de petróleo en Argentina. Es la segunda mayor posición declarada del fondo, detrás de Amazon. Por Agregar C5N en









Peter Thiel, fundador de Palantir.

El magnate tecnológico Peter Thiel invirtió en Vaca Muerta a través de la modificación de la composición de su fondo Thiel Marco que adquirió 1,2 millones de acciones de Vista Energy por u$s76 millones. Se trata de la mayor exportadora de petróleo en Argentina, fundada por Miguel Galuccio en 2017.

El dato sale de un cable de la agencia Bloomberg sobre el cierre del segundo trimestre, de acuerdo con una presentación regulatoria en Estados Unidos difundida el viernes, la tenencia de acciones de Vista Energy era entonces la segunda mayor posición del fondo, solo por detrás de Amazon.com Inc. Además, la exportadora era la única empresa no estadounidense incluida en su cartera declarada.

El portafolio declarado por Thiel Macro alcanzaba unos u$s418,7 millones e incluía también participaciones en empresas energéticas estadounidenses como Vistra, American Electric Power, DTE Energy, FirstEnergy, CMS Energy y X-Energy.

Esta adquisición estuvo acompañada de la compra de una mansión en la Ciudad de Buenos Aires, una estadía del fundador de Palantir en el país este año, la inscripción de sus hijas en colegios de la Ciudad de Buenos Aires, charlas con Javier Milei en la Casa Rosada y Juan Grabois en su mansión y la participación en un torneo de ajedrez en un Club de Almagro. Aún así, es la primera muestra de interés de Thiel en los recursos argentinos.

El crecimiento de Vista Energy antes de la inversión de Peter Thiel Vista Energy produce alrededor de 160.000 barriles equivalentes de petróleo y gas por día, mientras que cerca del 70% de su producción se destina a exportaciones. La empresa ya lleva invertidos más de u$s6.500 millones en Argentina, según información recogida por Reuters.