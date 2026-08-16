River se desahogó y rompió su racha negativa: le ganó 2-0 a Argentinos Juniors en el debut de Thiago Almada

El Millonario, que pretende dejar atrás las cinco derrotas consecutivas, enfrenta al Bicho por el Torneo Clausura 2026. Gonzalo Montiel abrió el marcador en el primer tiempo y Ángel Correa, con su primer gol en el Millonario, lo amplió en el complemento de penal. Dirige Facundo Tello.

River derrota 2-0 a Argentinos Juniors en el Monumental por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 , con el arbitraje principal de Facundo Tello y Pablo Echavarría a cargo del VAR. El gol fue convertido por Gonzalo Montiel a los 37 minutos del primer tiempo.

River se ilusiona con el debut de Almada y va en busca de su primer triunfo ante Argentinos

El Millonario, con el debut de Thiago Almada , necesita su primer triunfo en el torneo por la crisis futbolística que atraviesa, mientras que el Bicho pretende dar el golpe y ratificar su liderazgo en la Zona B.

La primera ocasión de riesgo fue de River, cuando Ángel Correa corrió unos metros con la pelota tras un pase largo de Montiel pero no pudo acomodarse para rematar, por lo que el arquero Bryan Cortés atrapó el balón. En el inicio, los ojos se posaron especialmente sobre Almada, quien se ubicó sobre el sector izquierdo cuando Argentinos Juniors comenzaba las jugadas y luego se centralizó durante las ofensivas del Millonario.

Las principales jugadas del conjunto de Núñez en el ataque durante el primer tiempo se producen con las participaciones de Correa, quien buscó complicar a la defensa del Bicho ya que mostró algunos pequeños desajustes. Por su parte, el conjunto de La Paternal planta un 4-4-2 en las salidas del Millonario.

En este marco, Argentinos Juniors juega fiel a su estilo e intenta administrar la pelota hasta encontrar desacoples en la línea de fondo del local. Por este motivo, Alan Lescano es el gran eje ya que con Nicolás Oroz agrupa a sus compañeros para sumar pases. Sin embargo, la primera situación ocurrió con un remate de media distancia de Hernán López Muñoz que se fue cerca del arco defendido por Santiago Beltrán.

Ángel Correa, delantero de River. X (@RiverPlate)

En tanto, River disminuyó su intensidad con el correr de los minutos. Aníbal Moreno no lograba imponerse en la mitad de la cancha, lo que llevó a que Almada retroceda unos metros para tener la pelota y abastecer a sus compañeros. Argentinos Juniors tampoco lograba sostener la posesión como en el inicio, por lo que priorizó obstaculizar los avances del equipo rival.

En tal sentido, Lucas Martínez Quarta contó con una chance para abrir el marcador de cabeza después de un tiro libre, pero su intento salió desviado. El desahogo fue a los 37 minutos, cuando Montiel se filtró entre los defensores y definió de zurda frente a Cortés después de que Almada no pudiera disparar cómodamente. El resultado parcial y la levantada en el juego, especialmente en el comienzo, llevó a los aplausos de varios hinchas del Millonario en el Monumental tras la primera parte.

Argentinos Juniors impuso sus condiciones en el inicio del segundo tiempo y pisó fuerte ya que mostró una gran intensidad que complicó a River, que expuso complicaciones para recuperar la pelota. Ante esta situación, los de Coudet sufrieron un susto cuando López Muñoz anotó frente al achique de Beltrán, pero el gol fue anulado por una posición adelantada. Después, el delantero del Bicho remató y la pelota pegó en el travesaño.

Ambos entrenadores realizaron modificaciones en los equipos en busca de piernas frescas debido a la intensidad que tuvo el encuentro por momentos. La alarma se encendió en el Millonario por la salida de Montiel, quien fue reemplazado por Giovanni González debido a un inconveniente físico. Además, frente al dominio del visitante, Coudet resignó a un jugador ofensivo e introdujo a otro mediocampista, con el ingreso de Fausto Vera por Joaquín Freitas.

También Nicolás Diez movió el banco del elenco de La Paternal y cambió el esquema después de que el juvenil Facundo Jaini

El gol de River a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026

¡SE TERMINÓ LA SEQUÍA! ¡CACHETE MONTIEL CONVIERTE EL PRIMER GOL DE RIVER EN EL #TorneoClausura VS. ARGENTINOS!



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River vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura 2026: formaciones