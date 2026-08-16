Madre adolescente y antecedentes: quién es la argentina que fue detenida en Japón con 101 cápsulas de cocaína

Rosa Micaela Quipildor tiene 30 años y fue apresada con casi un kilo de droga en su estómago en el aeropuerto de Tokio. Tuvo su primer hijo a los 15 años y en 2022 fue condenada en Argentina por intentar enviar cocaína a Malasia y Tailandia.

Rosa Micaela Quipildor , argentina de 30 años, fue detenida en el aeropuerto de Tokio con 101 cápsulas de cocaína en su estómago . Sin embargo, no es la primera vez que intenta contrabandear drogas a Asia ya que en 2022 la Justicia argentina la había condenado a tres años de prisión en suspenso por el intento de traficar cocaína a Malasia y Tailandia .

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En ese momento, con 26 años, ya tenía tres hijos y retiraba comida tres veces por semana en un comedor comunitario del Bajo Flores en la Ciudad de Buenos Aires. Su primer bebé lo parió a los 15 años, lo que llevó a que dejara el secundario y comenzara a buscar la forma de sustentar a su familia.

Esta semana la Policía Metropolitana de Tokio y la Suboficina de Aduanas de Haneda la acusaron de violar la Ley de Control de Drogas con fines comerciales y la Ley de Aduanas luego de que una radiografía revelara que llevaba paquetes envueltos individualmente en plástico dentro de su cuerpo valuados aproximadamente en u$s150 mil totales .

Quipildor declaró al equipo de investigación japonés que había conocido a una mujer en un festival en Argentina, quien le propuso transportar la droga a cambio de dinero. “ Recibí y consumí cocaína en Brasil. Se suponía que me pagarían u$s7.000 a cambio de la droga ”, relató la argentina, según el medio japonés FNN.

Esa mujer la habría puesto en contacto con un hombre encargado de darle las instrucciones para el viaje y para la entrega de las cápsulas en destino. Las autoridades japonesas intentan determinar las identidades de estas personas y de quien debía recibir el pedido en Japón. La argentina llegó al país en un vuelo desde Londres.

Los antecedentes y la vida de Rosa Micaela Quipildor en Argentina

El 17 de agosto de 2021 intentó sacar del país 388,42 gramos de cocaína a través de una encomienda de FedEx despachada desde la sucursal de la avenida Corrientes 654, en la Ciudad de Buenos Aires. El paquete tenía como destino final Bangkok, Tailandia.

Ocho meses después, el 8 de abril de 2022, realizó otros dos envíos de 532,52 gramos y 440 gramos desde una sucursal de DHL Express Argentina ubicada en la calle Senillosa 682. Ambos tenían como destino Malasia.

Los tres paquetes suman 1.360,94 gramos de cocaína en total. La investigación continuó y, el 26 de octubre de 2022, la causa fue elevada a juicio. Quipildor terminó firmando un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía en el que reconoció tanto la existencia de los hechos como su participación en ellos.

El 18 de noviembre de 2022, el juez Diego García Berro, del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1, la declaró autora del delito de contrabando de exportación agravado por tratarse de sustancia estupefaciente destinada a su comercialización, en grado de tentativa y reiterado en tres oportunidades.

En el informe socioambiental incorporado al expediente es donde se precisa que fue madre adolescente, dejó la escuela y empezó a trabajar para lograr un sustento para su familia. A los 26 años vivía con su pareja, un remisero, y sus tres hijos en una vivienda alquilada en la manzana 25 de la Villa 1-11-14. El mismo documento advertía que la joven se encontraba en "riesgo alimentario".

La profesional de la Defensoría General de la Nación que realizó la evaluación señaló además problemas de hacinamiento y deficiencias en el servicio sanitario de la vivienda, e identificó “indicadores de vulnerabilidad” en la vida de la mujer. Hasta ese momento no contaba con antecedentes penales.

El juez García Berro, tras analizar sus condiciones de vida, sostuvo que no requería “un especial esfuerzo advertir las razones” por las que la organización que pretendía exportar la cocaína había contactado a una persona con esas características.