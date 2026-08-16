16 de agosto de 2026 Inicio
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Javier Milei retoma su actividad pública y encabezará un homenaje a José de San Martín con su Gabinete

El Presidente brindará un discurso por cadena nacional en recuerdo al Padre de la Patria, aunque también podría expresarse sobre el escenario político. Será después de viajar a Colombia y en medio de las negociaciones entre La Libertad Avanza y el PRO.

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El presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei encabezará este lunes el acto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín junto a su Gabinete y brindará un discurso, en el que se espera que recuerde su legado aunque también podría expresarse sobre el escenario político.

Peter Lamelas junto a Javier Milei.
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Por lo pronto, en 2025 el Gobierno no había organizado un acto oficial, sino que Milei saludó a los granaderos y encabezó un almuerzo en la Casa Rosada. El mandatario participó de la comida vestido con la indumentaria del Ejército y se mostró junto a la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine y a su fotógrafa, Macarena Jimena Rodríguez.

Javier Milei junto a su Gabinete.

Javier Milei junto a su Gabinete.

En tanto, el Presidente siguió de cerca el jueves la primera cumbre entre La Libertad Avanza y el PRO en la Casa Rosada con la mira puesta en el año electoral del 2027, en la que los representantes del partido amarillo y violenta fijaron encuentros quincenales y evitaron hablar de candidatos con nombres propios. El encuentro se llevó a cabo luego del revés parlamentario que el oficialismo recibió en el Senado al retirar artículos claves en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para darle media sanción a la legislación.

Javier Milei volverá al Congreso para presentar el Presupuesto 2027

Tras el duro revés que sufrió el oficialismo en el Senado durante el debate por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el presidente Javier Milei confirmó que irá a la Cámara de Diputados para presentar el proyecto del Presupuesto 2027. La decisión marca su regreso después de dos años: la última vez fue en 2024, ya que en 2025 optó por una cadena nacional.

El gesto marca, además, la intención del oficialismo de centralizar el discurso libertario en la figura de Milei. Históricamente, la presentación del Presupuesto quedaba a cargo del ministro de Economía, una tradición que el Gobierno rompió. "El Presidente es nuestro mejor comunicador, por escándalo", explicaron altas fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La presentación será el martes 15 de septiembre, la fecha límite para que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto al Congreso. Se espera que el Presupuesto 2027 tenga, nuevamente, el equilibrio fiscal como eje. Si el oficialismo logra que los legisladores le den luz verde, será la segunda vez que lo consiga: el de 2026 fue el primer Presupuesto aprobado de esta gestión.

Esta será la segunda oportunidad en la que Milei asista al Congreso para presentar el Presupuesto. El único antecedente presencial ocurrió el 15 de septiembre de 2024, cuando expuso el proyecto del Presupuesto 2025 de pie desde un atril ubicado en el centro del recinto de Diputados.

A pesar del fuerte discurso presidencial, aquella iniciativa se estancó en comisiones debido al fracaso de las negociaciones por los fondos entre el Ejecutivo y las provincias, por lo que nunca llegó a votarse. En 2025, el Gobierno cambió la estrategia, empujado por derrotas electorales previas y tensiones políticas, y optó por un mensaje grabado en cadena nacional.

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