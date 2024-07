Un mes sin Loan: las claves para entender el caso que conmociona a toda la Argentina

El caso de Loan Danilo Peña mantiene en vilo a Corrientes y al país desde hace un mes. A medida que transcurren los días, la situación parece no esclarecerse y sólo se suman más preguntas sin respuesta. El nene de 5 años desapareció el jueves 13 de junio por la tarde, luego de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina, en el Paraje Algarrobal en 9 de Julio. Había acompañado a su padre José Peña y compartió la comida con otros familiares y amigos de la familia. Su madre María Noguera y sus siete hermanos no asistieron.

Al paseo se sumaron Laudelina Peña, tía del menor y pareja de Benítez, y Camila Núñez, pareja de Diego, primo de Loan, quien sacó la última foto donde se ve al menor, de espaldas, caminando junto al grupo a buscar naranjas. La joven indicó que, a los pocos metros, cuando llegaron a una tranquera, retornó a la casa de Catalina junto a Laudelina.

Cuando el resto del grupo emprendió la vuelta, fueron los chicos quienes notaron la ausencia de Loan y alertaron a los mayores. "Empezamos a buscar y vine directo para acá (al lugar de la búsqueda). Ellos no me dijeron nada. ¿Cómo van a llevar a la criatura ahí? ¿Por qué no piden permiso? No tengo explicación. Acá no pasa nadie, no hay autos ni camionetas", expresó el padre del menor horas después.

Loan, es el hijo menor de María Noguera y José Peña

Luego de que todos los presentes se sumen a la búsqueda, una de las mujeres dio aviso por teléfono a la policía local: María Victoria Caillava, una funcionaria municipal, que asistió al almuerzo junto a su esposo Carlos Pérez, un exoficial de la Armada.

Quien atendió ese llamado fue el sargento Mariano Duarte, quien dejó asentada en el libro de guardia la novedad de la desaparición y, como se encontraba fuera de servicio, notificó al oficial Eduardo Rafael Torres. Este a su vez contactó a su compañero Orlando Cáceres y juntos intentaron comunicarse sin éxito con el comisario del pueblo, Walter Maciel.

Ante la no respuesta de Maciel, se dirigieron a la casa donde se hospedaba donde lo encontraron solo y lo pusieron al tanto de la denuncia. Maciel le ordenó a Torres, su segundo, que no se acerque al lugar ya que él mismo se ocuparía. Entonces se dirigió al Paraje Algarrobal, allí apartó a los oficiales que hablaban con los testigos y los interrogó a solas, una actitud que muchos consideraron sospechosa.

Para María, mamá del niño, "alguien se lo llevó". "No puede ser, no se puede haber perdido, alguien se lo habrá llevado... No hay que confiar más en nadie”, expresó angustiada por la desaparición del menor de sus ocho hijos.

Cronología de los 30 días sin Loan

Un día después de que su familia lo vio por última vez, las autoridades locales activaron la búsqueda de Loan en los alrededores de la casa de su abuela Catalina, una zona agreste y llena de maleza, con un operativo con efectivos, perros y drones, y solicitaron la colaboración urgente de los vecinos. Pasados unos días, se informó de una recompensa de 5 millones de pesos para quienes aporten datos.

Habían transcurrido más de 24 horas cuando se activó el Alerta Sofía, el sistema que difunde de manera inmediata la imagen e información de niños desaparecidos que considera que se encuentran en "alto riesgo inminente". La ejecución del mismo está supeditada al accionar del Ministerio de Seguridad.

En ese contexto, el juez Lucio López Lecube determinó la imputación de Benítez, Ramírez y Millapi por el delito de abandono de persona, quienes ante el fiscal del caso Juan Carlos Castillo se abstuvieron de declarar. Cuatro días después quedaron detenidos con prisión preventiva por negligencia en el cuidado del menor.

El alerta Sofía por Loan Peña fue activada el 14 de junio

El sábado 15 de junio, a unos 3 kilómetros de la vivienda, los equipos de rescate encontraron una zapatilla del nene y una huella en el barro. Algunas horas después, también hallaron materia fecal y vómito.

Los días siguientes se realizaron allanamientos en las viviendas cercanas a la de Catalina; en una de ellas se encontró una zapatilla sobre una heladera, sobre la que la Justicia investiga si se trata de un evidencia plantada.

La aparición de una foto del último almuerzo que compartió Loan antes de desaparecer confirmó la presencia en el mismo de los primeros tres detenidos. Además se pueden observar en la cabecera de la mesa a la abuela de Loan y al padre, sentado al lado del nene. Pero también están Carlos y Victoria, la pareja de amigos de Catalina.

Uno de los primeros rastrillajes en 9 de Julio a pocas horas de la denuncia

Una semana después de que Loan fuera visto por última vez, la sumatoria de un testimonio obligó a la investigación retomar la hipótesis del secuestro. Un parrillero de la localidad entrerriana de Ibicuy aseguró haber visto al pequeño el mismo día de su desaparición en el establecimiento donde trabaja. “Estaba con dos hombres y una mujer, el nene estaba nervioso, en un momento se alejó de la mesa y yo le pregunté el nombre y me dijo que se llamaba Loan. Al principio no le entendí, pero volvió a repetir, Loan", señaló.

"Se empieza a debilitar la teoría de que Loan se haya perdido. Lo concreto es que mientras que el menor no aparezca, los tres detenidos son responsables”, apuntó otro fiscal de la causa, Guillermo Barry, quien además informó que Jorge Monti, abogado de Benítez, Ramírez y Millapi, abandonó la defensa del tío del niño. Su lugar lo ocupó Carlos García Soria quien, algunos días después, también renunció alegando "motivos económicos".

La foto que sacó Camila, prima de Loan, de la caminata hasta el naranjal

En ese contexto, el viernes 21 la Justicia tomó la decisión de detener a tres personas más: María Victoria Caillava; su esposo Carlos Pérez y el comisario del pueblo Walter Maciel. Los dos primeros quedaron detenidos luego de que las pericias detecten rastros de Loan en dos de los tres vehículos pertenecientes al matrimonio, instalando la sospecha de que habían sido los responsables del traslado del nene. En tanto, el tercero, que estaba a cargo de la búsqueda, fue acusado de entorpecer la investigación.

Tanto Caillava y Pérez como los primeros tres detenidos fueron imputados por parte de la Fiscalía, 10 días después de la desaparición, por el delito de captación de personas con fines de explotación agravado por ser la víctima menor de 18 años. Mientras tanto, la investigación no avanzaba: el terreno donde era buscado Loan había sido "embarrado" y la mediatización del caso generó que algunas declaraciones ocurran antes en la televisión y luego en la Fiscalía.

Recién a los 10 días de comenzada la búsqueda de Loan, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se pronunció sobre el caso. Lo hizo a través de su cuenta en X: "Quiero aclarar que estamos desde el primer día trabajando con todas nuestras capacidades. No somos comentaristas del caso, estamos abocados a resolverlo", señaló entre otras palabras. Luego, sorprendió al asegurar que enviaría buzos y equipos radiológicos para ver si Loan "está en la panza de animales" de la zona.

Embed CASO LOAN



El Ministerio de Seguridad de la Nación está involucrado en el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña en todos los requerimientos que la Justicia de la provincia de Corrientes nos pide.



Hemos puesto a disposición personal especializado, perros, Policía… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 23, 2024

Fue entonces que la Justicia de Corrientes se declaró incompetente y la investigación pasó al fuero federal ante la principal hipótesis de un caso de trata de personas. El expediente fue girado al fiscal federal Mariano Guzmán para que determine si detrás de la desaparición existe una red de trata que pudo haber captado al menor. Mientras tanto, los seis imputados en la causa fueron trasladados a cárceles federales de Salta y Chaco.

Pese a esto, la tía del menor Laudelina Peña prestó testimonio en el fuero provincial y abrió una nueva línea de investigación. Incluso el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, avaló lo ocurrido y, a través de las redes sociales, dejó un breve mensaje: "Se ha dado un gran paso en la resolución".

A última hora del viernes 28, Laudelina viajó desde 9 de Julio hasta Goya donde brindó testimonio en la sede policial: aseguró que Caillava y Pérez atropellaron al menor desaparecido en un accidente y lo enterraron. Aunque en un primer momento se esperaba que quede detenida tras su declaración, la mujer se retiró de la comisaría.

José Peña, padre de Loan, en la marcha realizada en el Obelisco pidiendo por la aparición de su hijo NA

La presentación de Laudelina ocurrió luego de que su hermano José, el padre de Loan, haya pedido que sea detenida, abriendo una interna familiar: "Si ella estaba ahí tiene que estar detenida. Tiene que saber algo más". Ese mismo día, pero por la mañana, la madre, el padre y los hermanos de Loan, César, Cristian, Mariano y Alfredo, habían prestado declaración testimonial ante la Fiscalía de Goya.

Entre tanto, quien apareció en escena fue el abogado Fernando Burlando que, finalmente, tomó el caso después de haberse negado. El detalle que lo convenció a cambiar de opinión fue, sostuvo, un llamado que recibió de parte de uno de los hermanos del nene desaparecido. "Hay que utilizar todos los recursos del Estado para dar con Loan", indicó, al tiempo que apuntó duramente contra el desempeño de las autoridades provinciales.

El testimonio de Macarena, una de las hijas de Laudelina, cambió nuevamente el rumbo de la investigación. La joven declaró ante la jueza Cristina Pozzer Penzo que a su madre "le ofrecieron una casa y un auto" para que instale la hipótesis sobre un accidente. Esto abrió una causa paralela con el fin de dilucidar si existieron las supuestas amenazas. Además, sostuvo que previo a su propia declaración, también fue amenazada para que continúe con la versión del homicidio culposo, sino Laudelina sufriría un accidente en el penal de Ezeiza, a donde fue trasladada días antes.

El caso Loan conmocionó 9 de Julio, un pequeño pueblo con 2.600 habitantes

"Que nos atienda 5 minutos, 10 aunque sea. Que nos ayude en algo", expresó el padre del niño cuando llegó a Buenos Aires con la esperanza de ser recibido por el presidente Javier Milei. Aunque no lo logró, se reunió con Patricia Bullrich quien justificó al jefe de Estado: "Está esperando a que haya un desenlace feliz y ahí se va a acercar a la familia de Loan”. La titular de la cartera de Seguridad señaló que, durante el extenso encuentro, le demostró a José "el profundo interés que tenemos de la investigación donde conocemos cada detalle desde que paso a la Justicia Federal”.

Ante un escenario de incertidumbre y variadas hipótesis, los correntinos salieron a la calle en reiteradas oportunidades exigiendo justicia y la aparición con vida del niño, con un fuerte reclamo dirigido al Gobernador. La movilización tuvo su réplica en el Obelisco porteño con la presencia del padre del menor.

Las idas y vueltas en las averiguaciones fueron incluyendo a numerosos actores de la sociedad correntina: desde autoridades eclesiásticas con vínculos con los sospechosos hasta miembros del gobierno provincial. Sin embargo, el caso continúa llenándose de incógnitas, mensajes confusos y una sola certeza: Loan está desaparecido.

Quién es quién en el caso Loan

Antonio Bernardino Benítez: tío político de Loan, pareja de Laudelina. Es uno de los adultos con quien el menor habría ido a buscar frutas. Fue el primer detenido, acusado por abandono de persona. Con la hipótesis de rapto de persona para explotación, se investiga si cumplió el rol de “partícipe necesario”. Benítez se dedica al trabajo rural de la zona y tiene antecedentes penales por robo de ganado.

Daniel “Fierrito” Ramírez: amigo de Benítez, participó del almuerzo y también habría ido al naranjal con Loan. Fue acusado por abandono de persona. En la primera etapa de la investigación, se negó a declarar.

Mónica del Carmen Millapi: pareja de Ramírez, estuvo en el almuerzo y también habría acompañado a Loan. En su declaración, sostuvo que durante la caminata estaba pendiente de una llamada que recibió su marido con novedades sobre la salud de su cuñado. "Cuando se volvieron a juntar (con el resto) faltaba Loan”, comentó su abogado.

María Victoria Caillava: era directora de Producción del municipio de 9 de Julio y amiga de Catalina, la abuela de Loan. Participó del almuerzo y quedó detenida luego de que los perros rastreadores hallaran rastros del olor de Loan en dos de sus vehículos. Fue apartada de sus funciones en la municipalidad.

Carlos Pérez: oficial retirado de la Armada y esposo de Caillava, participó del almuerzo y fue detenido junto a su esposa. La Justicia sospecha que habría trasladado a Loan para luego entregarlo a una red de trata.

Walter Maciel: era el comisario de 9 de Julio y estuvo a cargo de los primeros rastrillajes. Pese a que no estuvo presente en el almuerzo, quedó detenido acusado de encubrir la maniobra para el rapto del menor, ya que demoró el inicio de la búsqueda y se centró solamente en la hipótesis de que Loan se habría perdido.

Laudelina Peña: hermana del padre de Loan y pareja de Benítez. Estuvo en el almuerzo e integró el grupo que caminó desde la casa de Catalina hasta el árbol de naranjas. Declaró que vio como Pérez y Caillava atropellaban a su sobrino y se lo llevaban y quedó detenida acusada de haber participado de la sustracción del menor y arrojar la versión del accidente para desviar la causa.