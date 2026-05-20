Flor de la V reveló por qué Wanda Nara "se largó a llorar" en los Martín Fierro 2026

Las conductoras compartieron un momento íntimo durante la ceremonia donde la empresaria le detalló que Mauro Icardi casi le arruina el día con un reclamo por sus hijas. "La sentí vulnerable, cansada", le habría confesado.

En el medio de las críticas contra Wanda Nara por ganar el Martín Fierro a Mejor conductora, Flor de la V compartió la charla íntima que tuvo con su colega durante la ceremonia de premiación y reveló que la empresaria estaba angustiada por la disputa por la custodia de sus hijas que inició Mauro Icardi en Turquía .

La conductora de Los profesionales en Canal 9 relató que una vez terminada la premiación, cuando se estaban sacando fotos sobre un fondo con el logo de los premios la presentadora de MasterChef Celebrity se largó a llorar enfrente de sus hijas cuando Flor le preguntó si estaba bien .

"Me dice 'no, es por lo que me pasó hoy, estoy cansada, no soporto lo que me hace este hijo de puta', así me dice. Le digo '¿quién?'. Me dice ' Mauro, acabo de venir de la Embajada de Turquía porque me quiere sacar a mis hijas ', las hijas estaban ahí, ella llorando y nos movimos a un costado", detalló Flor de la V.

La modelo continuó: " 'Yo no doy más, te juro que no doy más', me dijo. La vi tan angustiada, le di un abrazo en ese momento . Ella no me conoce tanto como para... la sentí vulnerable, cansada . Me decía esto 'yo lo único que hago es trabajar, no le jodo la vida a nadie, te podré gustar o no, pero no me meto con nadie. La verdad esto me parece un montón, yo ya no doy más'".

La actriz pensó que Wanda se sentía mal por el rechazo que generó que se haya llevado la estatuilla de Mejor conducción femenina en detrimento de Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa.

Flor le agradeció que "haya abierto su corazón" con ella y lamentó: "En una de las noches más importantes de ella, donde gana el premio que todas quieren... por eso me decía 'yo no me quiero pelear con nadie'".

Wanda Nara denunció a Mauro Icardi ante la embajada de Turquía

La batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo episodio luego de que la empresaria se presentara junto a Ana Rosenfeld en la embajada de Turquía en Argentina para avanzar con nuevas acciones legales.

La información fue revelada en Mitre Live, donde la periodista Naiara Vecchio aseguró que Wanda respondió la demanda de restitución internacional impulsada por Icardi y además presentó una nueva denuncia contra el futbolista.

Embed - Mitre Live on Instagram: "#MitreLive | @wanda_nara denunció a @mauroicardi ante la embajada de Turquía: “Se avecinan tiempos turbulentos” En “Mitre Live”, dieron nuevos detalles del capitulo que suma el Wanda gate con una nueva demanda judicial. @juanetchegoyen conversó en “Mitre Live” con la periodista Naiara Vecchio que profundizó detalles de esta situación que tuvo lugar en la embajada de Turquía en Argentina en la mañana del lunes 18 de mayo. “Ahora hay calma en el Wanda gate pero se avecinan tiempos turbulentos pero te cuento que esta mañana Wanda Nara fue con Ana Rosenfeld a denunciar a Mauro Icardi en la embajada de Turquía”, empezó diciendo la comunicadora. Y manifestó: “Fueron a presentar una demanda en la embajada de Turquía en la Argentina y me adelantaron que es algo nuevo y Rosenfeld está esperando que se lleve a cabo en la Justicia pero ya hoy empezaron con acciones legales en la Justicia de Turquía”. “Icardi todavía es esposo de Wanda Nara y no se puede casar por ahora con la China Suárez pero a fin de mes puede haber novedades. Se posterga porque no hay un acuerdo entre las partes”, agregó Vecchio que luego sumó más detalles. “La recompensación económica puede seguir un rumbo paralelo pero acá no se están poniendo de acuerdo entre Wanda y Mauro. Esto que te digo de la denuncia pasó en la mañana del lunes”, dijo al respecto Nai. Y concluyó: “Wanda fue con Ana Rosenfeld a responder la demanda de Mauro de restitución internacional que presentó Icardi en Turquía y a presentar nueva denuncia contra él. Puede ser algo económico pero es un contraataque judicial”." View this post on Instagram

“Se avecinan tiempos turbulentos”, advirtieron en el programa al explicar que el conflicto ya comenzó a extenderse hacia la Justicia turca y podría escalar durante las próximas semanas.

Según trascendió, una de las principales diferencias entre ambas partes estaría vinculada a cuestiones económicas y patrimoniales que todavía no lograron resolverse en el proceso de separación.