Dibu Martínez generó preocupación tras salir campeón con Aston Villa: "Me rompí el dedo" El arquero del equipo inglés y la Selección argentina reveló un inconveniente físico que sufrió en la previa de la final de la Europa League contra Friburgo, a tres semanas del inicio del Mundial 2026. Por Agregar C5N en









Dibu Martínez sufrió un inconveniente en su dedo. El Gráfico

El arquero de Aston Villa y la Selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, reveló que sufrió un inconveniente en un dedo en la previa del partido contra Friburgo por la final de la Europa League, en el que los Villanos se impusieron 3-0 y consiguieron el título.

En diálogo con ESPN, Martínez expuso que se lesionó un dedo antes del encuentro, que se jugó en Turquía: "La verdad que es un orgullo. Sigo creciendo partido a partido. Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor. No hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida y lo sigo haciendo. Nunca tuve una rotura de dedo. Cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado, pero son caminos que hay que pasar. Estoy orgulloso de defender a Aston Villa".

La revelación generó preocupación en el conjunto inglés en medio de los festejos y en la Selección argentina de cara al Mundial 2026, que empezará el 11 de junio. No obstante, según consignó TyC Sports, el jugador podrá ser convocado al campeonato sin inconvenientes.

Embed ¿FOTO CON EL TROFEO DE LA #EUROPALEAGUE? Si, si, muy lindo pero... ¡Dibu Martínez siendo Dibu Martínez no puede faltar!



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Por otro lado, el arquero destacó su vínculo con la institución y el entrenador Unai Emery: "La verdad que los fans y el club son como mi familia. Cada vez que juego y defiendo el arco de Aston Villa lo hago con orgullo. A Emery lo quiero mucho. Lo conozco hace muchos años, desde el Arsenal. Me llevo muy bien. Es un ganador como yo, un enfermo de ganar partidos. Lo quiero muchísimo".