Dibu Martínez generó preocupación tras salir campeón con Aston Villa: "Me rompí el dedo"

El arquero de Aston Villa y la Selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, reveló que sufrió un inconveniente en un dedo en la previa del partido contra Friburgo por la final de la Europa League, en el que los Villanos se impusieron 3-0 y consiguieron el título.
En diálogo con ESPN, Martínez expuso que se lesionó un dedo antes del encuentro, que se jugó en Turquía: "La verdad que es un orgullo. Sigo creciendo partido a partido. Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor. No hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida y lo sigo haciendo. Nunca tuve una rotura de dedo. Cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado, pero son caminos que hay que pasar. Estoy orgulloso de defender a Aston Villa".
La revelación generó preocupación en el conjunto inglés en medio de los festejos y en la Selección argentina de cara al Mundial 2026, que empezará el 11 de junio. No obstante, según consignó TyC Sports, el jugador podrá ser convocado al campeonato sin inconvenientes.
Por otro lado, el arquero destacó su vínculo con la institución y el entrenador Unai Emery: "La verdad que los fans y el club son como mi familia. Cada vez que juego y defiendo el arco de Aston Villa lo hago con orgullo. A Emery lo quiero mucho. Lo conozco hace muchos años, desde el Arsenal. Me llevo muy bien. Es un ganador como yo, un enfermo de ganar partidos. Lo quiero muchísimo".
Aston Villa se consagró campeón de la Europa League tras derrotar 3-0 a Friburgo con goles de Youri Tielemans, Emiliano Buendía y Morgan Rogers.
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