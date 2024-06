Giro en el caso Loan: la tía declaró que la exfuncionaria municipal y su marido atropellaron y enterraron al menor desaparecido

A última hora del viernes, Laudelina viajó desde la ciudad de 9 de Julio hasta Goya donde brindó testimonio en la sede policial. En un primer momento se pensaba la mujer iba a quedar aprehendida tras la declaración, ya que lo realizó en una comisaría y no en su ciudad natal. Pero sin embargo, se retiró pasadas las 22.

Este sábado el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés publicó un serie de mensajes en su cuenta de X (antes Twitter) donde reveló que "se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan".

"Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de Corrientes, y habría narrado cómo fueron los hechos del Caso Loan. Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho", aseveró el mandatario.

loan-pena Hace 18 días que Loan desaparició y es buscado por la Policía.

"Esta semana le pregunté al hermano de Loan de ¿Si vos mañana la justicia te pregunta de todos los que estaban en ese almuerzo de quien más sospechas?, me la menciona a Laudelina, aunque primero a Antonio Benítez. No está detenida, la versión era esa pero no está confirmado", informó desde 9 de Julio el periodista Adrián Salonia en el programa Argentina en Vivo por C5N. Para luego describir que en la causa "hay mucha expectativa con respecto al paradero de Laudelina y de su hija".

La tía del Loan fue quien dio aviso de la desaparición del niño al comisario Walter Maciel, también preso por encubrimiento en la causa. El jueves, ya habían declarado los padres de Loan y los cuatro hermanos en la fiscalía por más de cinco horas. Por el hecho están imputados la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava (alojada en la Unidad 7 de Salta), el capitán de la Armada Argentina Carlos Pérez, el tío del menor Antonio Benítez, el comisario Walter Maciel y Mónica Millapi, quienes se encuentran alojados en el Complejo 3 de Güemes, también en Salta.

Dónde fue Laudelina luego de declarar en la causa de Loan

La periodista de C5N Mariela López Brown brindó desde Goya una información de último momento sobre la tía del niño desaparecido en Corrientes: "Nosotros decíamos que anoche, a las 20:05 salieron de la casa de Laudelina después de haber hablado durante cuatro horas, el abogado José Codazzi, que pertenece al equipo de la defensa de Antonio Benítez (su hermano) y que subieron a un vehículo".

"Se fueron de este lugar en sentido para Goya. Sin embargo lo que está chequeado y confirmado es que a donde fueron es a buscar al padre de Laudelina, un señor que viven en 9 de julio, el abogado le pidió que se quedara en la casa con los nenes mas chicos que quedaron ahí, teniendo en cuenta que el padre está detenido y que él se tenía que encargar del cuidado. No le dijeron a donde iban ni tampoco cuando volvían. Esto es chequeado y confirmado", reveló la periodista en el programa Mañanas Argentinas.

Enviaron 300 efectivos de las fuerzas federales a Goya

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo, a cargo del caso Loan, corrió a la Policía de Corrientes de la investigación y durante la jornada del sabado llegarán de alrededor de 300 fuerzas federales a la ciudad de Goya para encargarse de la investigación de fallo.

Toda la delegación federal, Policía Federal, Gendarmería Nacional, y Policía de Seguridad Aeroportuaria, van a estar alojados en el Batallón de Monte del Ejercito Argentino en Goya.

La Prefectura Naval estará a cargo de la logística: el traslado de evidencias, de los expedientes de detenidos, de los testigos. La Gendarmería Nacional tomará control de la búsqueda en la zona del hecho y la Policía Federal se encargará de la investigación de la causa con la División de Homicidios, la División de trata de personas y la División de Investigaciones.