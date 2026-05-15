Fin de semana congelado en Buenos Aires: un nuevo frente frío trae heladas y chaparrones El Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico extendido para los próximos días. A pesar de las temperaturas agradables durante la semana, el ingreso de una masa de aire frío genera condiciones meteorológicas inestables acompañadas por máximas entre los 15 y 17 grados. Por Agregar C5N en









Se esperan chaparrones aislados durante la jornada del sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico extendido de cara al fin de semana y trae sorpresas: el ingreso de un nuevo frente frío traerá bajas temperaturas, heladas y un leve aumento de la inestabilidad. En Buenos Aires, las máximas se mantendrán entre los 15 y 17 grados, mientras que las mínimas descenderán hasta los 7.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para un cierre de semana con condiciones meteorológicas cambiantes y un notorio descenso de la temperatura. Tras un viernes soleado con una máxima de 19 grados el panorama se tornará inestable hacia el sábado 16.

CABA 15-5-26 Captura del SMN. SMN

Durante el inicio del fin de semana prevé un aumento de la nubosidad y la probabilidad de lluvias y chaparrones (entre un 10% y 40%) durante la tarde y la noche, con temperaturas entre los 12 y 17 grados. El verdadero cambio de escenario llegará el domingo 17, cuando el termómetro sufra un retroceso significativo. Se espera una mínima de apenas 7 grados y una máxima que no superará los 15 grados, consolidando un ambiente mucho más frío y ventoso

Desde Meteored informaron que la "franja central del país mantendrá este sábado 16 el avance del frente frío con la clásica zona frontal inestable con probables precipitaciones". La probabilidad de lluvias y chaparrones leves aumenta para Buenos Aire, principalmente para Mar del Plata, y durante la tarde para las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan y el sur de Córdoba. Modelo frente frío Meteored 15-5-26 Vuelve el frío: el ranking de las bajas temperaturas para el viernes 15 de mayo Pilar Observatorio Córdoba 7.9º Chapelco Neuquén 6.8º Moreno Buenos Aires 5.8º Merlo Buenos Aires 5.8º Laboulaye Córdoba 4.3º Escuela de Aviación Militar Córdoba 4.2º Venado Tuerto Santa Fe 4º Coronel Suarez Buenos Aires 1.1º Azul Buenos Aires 1° La Quiaca Jujuy -3º