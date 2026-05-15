15 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Fin de semana congelado en Buenos Aires: un nuevo frente frío trae heladas y chaparrones

El Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico extendido para los próximos días. A pesar de las temperaturas agradables durante la semana, el ingreso de una masa de aire frío genera condiciones meteorológicas inestables acompañadas por máximas entre los 15 y 17 grados.

Por
Se esperan chaparrones aislados durante la jornada del sábado. 

Se esperan chaparrones aislados durante la jornada del sábado. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico extendido de cara al fin de semana y trae sorpresas: el ingreso de un nuevo frente frío traerá bajas temperaturas, heladas y un leve aumento de la inestabilidad. En Buenos Aires, las máximas se mantendrán entre los 15 y 17 grados, mientras que las mínimas descenderán hasta los 7.

Los especialistas estiman que el pico del fenómeno podría ocurrir entre noviembre y enero de 2027.
Te puede interesar:

Llega antes de lo esperado: el temido "Súper El Niño" que puede impactar en Argentina ya tiene fecha

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para un cierre de semana con condiciones meteorológicas cambiantes y un notorio descenso de la temperatura. Tras un viernes soleado con una máxima de 19 grados el panorama se tornará inestable hacia el sábado 16.

CABA 15-5-26
Captura del SMN.

Captura del SMN.

Durante el inicio del fin de semana prevé un aumento de la nubosidad y la probabilidad de lluvias y chaparrones (entre un 10% y 40%) durante la tarde y la noche, con temperaturas entre los 12 y 17 grados. El verdadero cambio de escenario llegará el domingo 17, cuando el termómetro sufra un retroceso significativo. Se espera una mínima de apenas 7 grados y una máxima que no superará los 15 grados, consolidando un ambiente mucho más frío y ventoso

Desde Meteored informaron que la "franja central del país mantendrá este sábado 16 el avance del frente frío con la clásica zona frontal inestable con probables precipitaciones". La probabilidad de lluvias y chaparrones leves aumenta para Buenos Aire, principalmente para Mar del Plata, y durante la tarde para las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan y el sur de Córdoba.

Modelo frente frío Meteored 15-5-26

Vuelve el frío: el ranking de las bajas temperaturas para el viernes 15 de mayo

Pilar Observatorio Córdoba 7.9º
Chapelco Neuquén 6.8º

Moreno

 Buenos Aires 5.8º
Merlo Buenos Aires 5.8º
Laboulaye Córdoba 4.3º
Escuela de Aviación Militar Córdoba 4.2º
Venado Tuerto Santa Fe
Coronel Suarez Buenos Aires 1.1º
Azul Buenos Aires
La Quiaca Jujuy -3º

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

el frio llego para quedarse a buenos aires: cual sera el dia en el que se congelara el termometro

El frío llegó para quedarse a Buenos Aires: cuál será el día en el que se congelará el termómetro

La capital fueguina podría pasar casi dos días consecutivos bajo estas precipitaciones.

Alerta por frío extremo: pronostican nevadas por casi 48 horas seguidas con temperaturas bajo cero

Inundaciones, uno de los efectos de El Niño.

Super El Niño: alertan por las similitudes con un fenómeno de hace más de 150 años que causó 50 millones de muertes

El frío se mantendrá durante toda la semana.

¿Vuelven las lluvias? A pesar del "falso veranito", avanza el frío y baja otra vez la temperatura en Buenos Aires

El frío se mantendrá al menos por varios días.

Alerta por frío extremo, vientos y nevadas: hasta cuándo siguen las bajas temperaturas

Temporal en la Costa Atlántica: un ciclón extratropical provocó inundaciones, destrozos y evacuados

Temporal en la Costa Atlántica: un ciclón extratropical provocó inundaciones, destrozos y evacuados

Rating Cero

Heidi Klum: ¿Cómo fue la impresionante transformación a sus 52 años?

Supermodelo y presentadora: así fue la impresionante transformación de Heidi Klum a sus 52 años

El video oficial todavia no fue dado a conocer. 
play

Maradona y Messi protagonizan la canción del Mundial 2026: así suena Dai Dai de Shakira

Pampita le dedicó unas palabras a su hija.

El desgarrador posteo de Pampita tras cumplirse 20 años del nacimiento de Blanca Vicuña: "Les presto mis zapatos"

Milett y Tinelli, separados.

De Brito aseguró que Tinelli estuvo con Milett Figueroa para darle celos a otra famosa

Martín Migueles y Maxi López estarían distancias, a raíz de los conflictos legales del novio de Wanda Nara. 

Maxi López encontró a Martín Migueles en la casa de Wanda Nara y se llevó a sus hijos

Marzol confirmó su romance con Occhiato.

Noelia Marzol reveló que tuvo un romance secreto con Nico Occhiato

últimas noticias

Los especialistas estiman que el pico del fenómeno podría ocurrir entre noviembre y enero de 2027.

Llega antes de lo esperado: el temido "Súper El Niño" que puede impactar en Argentina ya tiene fecha

Hace 44 minutos
Cambia el calendario de pagos de ANSES en mayo 2026

Cambia el calendario de pagos de ANSES en mayo 2026: a qué se debe

Hace 57 minutos
Heidi Klum: ¿Cómo fue la impresionante transformación a sus 52 años?

Supermodelo y presentadora: así fue la impresionante transformación de Heidi Klum a sus 52 años

Hace 58 minutos
¿Cuál es la foto que se filtró que revela la realidad de su relación?.

Cuál es la foto que se filtró de Indiana Cubero y Mica Viciconte que revela la realidad de su relación

Hace 59 minutos
El insólito momento que protagonizó un turista en esta famosa fuente de Italia. 

Fue a un histórico lugar de Italia, hizo lo que todos pensaban y se volvió viral

Hace 1 hora