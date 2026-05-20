Avanza la ola de frío polar sobre Buenos Aires: se esperan mínimas por debajo de los 10 grados El Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico extendido para la semana, en una jornada atravesada por las bajas temperaturas que se mantendrán durante todo el día. Salir abrigado de casa es casi una obligación porque las máximas treparan levemente a los 15 grados. Por Agregar C5N en









En CABA se espera una semana con máximas cerca de los 16 grados.

Las bajas temperaturas no dan tregua en Argentina, el refuerzo de un ingreso de una masa de aire frío se posicionará sobre el centro y norte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico extendido para la semana, donde se puede observar que las mínimas rondan cerca de los 6 grados y las máximas tan solo en 15.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) experimentará jornadas consecutivas con un marcado descenso térmico, consolidando un escenario típico de la transición hacia el invierno. El día más frío de la semana será el jueves 21, con una mínima de 6 grados y una máxima que no superará los 13 grados.

CABA 20-5-26 Pronóstico extendido compartido por el SMN. Captura del SMN.

Desde Meteored añadieron que a mitad de semana se presentará "la inestabilidad persistirá sobre sectores de la Costa Atlántica, especialmente en el sur".

Mientras que entre el jueves y sábado "volverán a predominar condiciones anticiclónicas sobre gran parte del país, con un centro de alta presión desplazándose lentamente desde el norte patagónico hacia las provincias centrales y el sur del Litoral".

A pesar de que se mantendrán las condiciones estables en gran parte del país, para la jornada del jueves se pronostican chaparrones para la ciudad de Viedma (Adolfo Alsina), en la provincia de Río Negro durante gran parte día se mantendrá nublado. Ranking de temperaturas: cuál es la localidad más fría Escuela de Aviación Militar Córdoba 1ºC Presidencia Roque Sáenz Peña Chaco 1ºC Neuquén Neuquén 0.8ºC Santiago del Estero Santiago del Estero 0.4ºC Perito Moreno Santa Cruz -0.1ºC Esquel Chubut -0.5ºC Malargüe Mendoza -2.4ºC Villa Reynolds San Luis -2.9ºC La Quiaca Jujuy -3.8ºC Maquinchao Río Negro -4.2ºC