¿Vuelven las lluvias? Avanza la ola de frío polar, nevadas y heladas en Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos para varias provincias de Argentina mientras se adelanta un nuevo frente desde la Patagonia. Durante el fin de semana se espera un marcado descenso de las temperaturas con mínimas cercanas a los 7 grados.

Mientras avanza la ola de frío polar en Argentina , retorna la inestabilidad para Buenos Aires y alrededores. Durante el fin de semana se desploma el termómetro y se espera un marcado descenso de las temperaturas . ¿Cuándo se larga a llover?

El día domingo, la región del Noroeste Argentino se verá afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. Las provincias más afectadas serán: Mendoza, San Luis, Córdoba, San Juan, La Rioja y Catamarca.

En paralelo, la ola de frío polar continúa avanzando por el territorio, desde Meteored informaron que conforme aumente la nubosidad durante el transcurso del día sábado, también se podrían registrar lluvias aisladas en el territorio de La Pampa, sur de Mendoza, sur de San Luis y el sur de Buenos Aires.

¿Llueve en CABA? El pronóstico extendido para el fin de semana

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se enfrenta a un desmejoramiento temporario de las condiciones meteorológicas a partir de este sábado jornada que se mantendrá templada con una máxima de 17°, pero que hacia la tarde y la noche presentará entre un 10% y 40% de probabilidad de chaparrones acompañados por una rotación de vientos hacia el sudoeste. Esta inestabilidad se extenderá durante la mañana del domingo 17, repitiendo el mismo rango de probabilidad de precipitaciones aisladas.

El ingreso de una masa de aire frío que provocará un marcado descenso térmico, consolidando condiciones netamente invernales para el cierre del fin de semana, con una mínima que bajará hasta los 7° y una máxima que apenas rozará los 15° el domingo por la tarde. El enfriamiento se profundizará al inicio de la semana laboral, registrándose el pico de aire frío el lunes 18, día en que el termómetro perforará la barrera de los dos dígitos para ubicarse en una mínima de 5°, acompañada de una máxima de 17° bajo un cielo ya completamente despejado.