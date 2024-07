Multitudinaria marcha para pedir la aparición de Loan: "Pedimos justicia, el pueblo se levantó"

En tal sentido, un hombre manifestó el fastidio tras la desaparición de Loan: "Estamos hartos de esta situación. Esto no se puede dirimir en una interna política. El pueblo correntino sabe que con los niños no se juega". Por su parte, otra mujer aseveró: "Siento desesperación. Esto no terminará nunca si el pueblo no sale a manifestarse. Al gobernador le pido que dé la cara".

En tanto, otro manifestante destacó la reacción de la sociedad correntina ante el hecho. "Hay muchas falencias en la provincia. Estoy en desacuerdo con los actos de corrupción. En Corrientes hay mucha corrupción. Es lamentable lo que está pasando. Pedimos justicia. El pueblo se levantó", marcó. En el lugar también se observaron varios carteles para pedir la aparición del menor.

Una mujer llamada Evangelina, de 38 años, apuntó contra el accionar judicial: "La Justicia no sirve ni se manifiesta. Está todo designado a dedo. Tenemos pésimos funcionarios al frente de la comisaría. Nos ponemos en el lugar de la familia. Tenemos sobrinos y amigos. No queremos que pase más esto".

También, un hombre pidió que la investigación permanezca en el fuero federal. "Queremos que la causa siga en el fuero federal. Al gobernador le pediría que realmente se investigue. Es todo muy raro, nadie tiene una certeza. Lo único que queremos es que Loan aparezca con vida", expresó.

Caso Loan: hallaron pelos en la camioneta de María Caillava y Carlos Pérez y los cotejarán con ADN de la familia

Un grupo de peritos halló dos pelos en la camioneta perteneciente a la exfuncionaria municipal María Caillava y el excapitán de la Armada Carlos Pérez en el marco de la investigación tras la desaparición del niño de cinco años en la provincia de Corrientes, llamado Loan Danilo Peña. Ambos permanecen detenidos.

El hallazgo se produjo en el sector trasero y en la caja de la camioneta Ford Ranger blanca que pertenece a Pérez y Caillava. Ahora, los pelos los pelos serán cotejados con ADN de los padres de Loan para intentar establecer si pertenecen al niño, cuyo paradero se desconoce desde el 13 de junio.

Por otro lado, tras la declaración de la tía del niño llamada Laudelina, también se encontró sangre en el vehículo luego de unos análisis realizados con luminol, que revelaron manchas hemáticas en una rueda y el faro izquierdo que serán examinados para establecer si son de Loan.