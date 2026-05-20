Marcha federal en defensa de la salud pública: amplia movilización contra el ajuste en el sector

Trabajadores del sector, organizaciones sociales, sindicatos y pacientes se manifiestan este miércoles frente al Ministerio de Salud para denunciar el impacto de la crisis que atraviesan hospitales, medicamentos y programas esenciales.

Trabajadores de la salud, agrupaciones de pacientes, gremios y organizaciones sociales realizarán este miércoles una nueva Marcha Federal en defensa de la salud pública para cuestionar las políticas de recorte implementadas por el Gobierno nacional y advertir sobre sus consecuencias en el sistema sanitario.

La principal convocatoria está prevista desde las 13 frente al Ministerio de Salud de la Nación , en la Ciudad de Buenos Aires, aunque se esperan actividades y movilizaciones en distintos puntos del país.

La protesta busca poner el foco en el deterioro de distintos servicios y programas sanitarios. Entre las principales preocupaciones expresadas por los organizadores aparecen la reducción de partidas presupuestarias, las dificultades para acceder a medicamentos esenciales y las demoras denunciadas en la distribución de vacunas incluidas en el calendario oficial.

También señalaron que la situación repercute en áreas sensibles como la salud mental y en el funcionamiento cotidiano de hospitales y centros de atención primaria , en un escenario donde, sostienen, aumenta la demanda de atención pública.

Uno de los reclamos centrales estará vinculado con la situación del programa Remediar, históricamente orientado a garantizar la provisión gratuita de medicamentos esenciales a través de centros de salud. Desde los sectores convocantes sostienen que su debilitamiento o interrupción tiene un efecto directo sobre pacientes que dependen exclusivamente del sistema público para sostener tratamientos.

Desde las organizaciones remarcan que el impacto de estas medidas golpea con mayor intensidad a los sectores más vulnerables y exigen la recuperación de programas sanitarios, una normalización en la entrega de medicamentos y vacunas y un fortalecimiento de la estructura pública de salud.

Residentes del Hospital Posadas reclamaron contra el ajuste del Gobierno en salud

Los residentes del Hospital Posadas realizaron este miércoles una jornada de protesta frente al establecimiento para visibilizar el impacto del ajuste en el sistema de salud. Con carteles, guardapolvos y testimonios, denunciaron una situación crítica que combina la caída del poder adquisitivo, sobrecarga laboral, despidos y falta de recursos básicos para la atención.

Posadas

En diálogo con C5N, Eugenia, una médica residente de terapia intensiva, describió la situación en términos críticos. “No llegamos a fin de mes después de haber estudiado más de 10 años para estar en este lugar. Atendemos pacientes en terapia intensiva que están al borde de la muerte y reclamamos por las condiciones en las que estamos trabajando”, expresó.

La profesional apuntó además contra la extensión de las jornadas laborales: “Hacemos guardias de 24 horas y ahora pretenden que trabajemos media jornada más, es decir, 30 horas atendiendo a los mismos pacientes sin dormir. Necesitamos estar lúcidos y así no podemos”. En ese sentido, remarcó el deterioro salarial: “Mi sueldo no llega al millón de pesos. Antes decíamos que no llegábamos a fin de mes y ahora no llegamos ni a la mitad”.

Crisis en los hospitales universitarios: "En un mes y medio no vamos a poder seguir funcionando"

Los hospitales universitarios llevaron a cabo este martes una nueva protesta y reclamo por el incumplimiento por parte del Gobierno de la Ley de Financiamiento, sobre el cual advirtieron que "de seguir así, en un mes y medio no vamos a poder seguir funcionando".

Norberto Lafos, director del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari de la Ciudad de Buenos Aires, describió al periodista de C5N Adrián Salonia la dramática situación que atraviesan los centros de salud. "Junto con los directivos del Hospital de Clínicas, hemos convocado esta mañana a una conferencia de prensa para alertar sobre la problemática que estamos viviendo, que es el no cumplimiento de la partida presupuestaria del Presupuesto 2026, que tiene un ítem para gastos operativos de los hospitales universitarios".

"Los mismos, en su carácter anual, son de $80 mil millones para todos los hospitales universitarios, no solamente para la UBA. Hay en Córdoba, Mendoza y La Rioja. Estamos en mayo y todavía no recibimos fondos correspondientes al año en curso. Ya con la inflación acumulada en estos cuatro meses, más el 30% del año pasado, imagínate cómo se hace para pagar a los proveedores con la deuda que tenemos y lo que vamos a cobrar. En estos cuatro meses ya perdimos mínimo un 10%", señaló el profesional.

En este sentido, hizo énfasis en que el reclamo al Gobierno no es una ayuda financiera: "Es lo que nos corresponde por la ley de Presupuesto. De seguir así, en un mes y medio no vamos a poder seguir funcionando".