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Ian Lucas estaría a punto de abandonar Telefe: "Me voy donde me valoran"

El ganador del Martín Fierro a Revelación Masculina sorprendió con un polémico posteo y puso en duda su continuidad en el canal. "Seguramente por un tiempo desaparezca", anunció.

El youtuber estaría a punto de bajarse del programa de Telefe con Marley por el Mundial 2026.

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El influencer tenía por delante un ciclo con Marley en Telefe, donde ambos iban a viajar por el mundo en el marco del Mundial 2026, pero al parecer el youtuber ya no estará en el lanzamiento.

Ian Lucas sacó a relucir sus más de 37 millones de seguidores en Instagram y compartió las métricas de los videos que la cuenta oficial de Telefe subió con él en la alfombra roja. "Fuimos los posteos con más visitas de los Martín Fierro", afirmó.

Ian Lucas y las métricas del MF

Luego destacó el fenómeno que es su figura: "Esto no es un detalle menor para mí y lo que son ustedes. Seguramente por un tiempo desaparezca de la tele y vuelva a mi mundo donde me valoran muchísimo. Les quería agradecer, ¡los amo!".

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Qué se sabe del enojo de Ian Lucas con Telefe

El fin del vínculo entre Ian Lucas y Telefe tendría que ver con una fuerte discusión que se dio en el Hotel Hilton, en plena ceremonia de los Premios Martín Fierro. "En la alfombra roja no le hicieron notas. Además, lo vieron hablando acaloradamente con una persona de Telefe, discutiendo", contó Paula Varela.

La panelista de Intrusos, en América, lanzó que el influencer "estaría por bajarse" del ciclo especial del Mundial 2026 que iba a hacer junto a Marley. En el clip por el evento deportivo de la FIFA, donde aparecen las estrellas del canal, el influencer no tuvo el reconocimiento que él quería.

"Es un posteo desagradecido", remarcó Adrián Pallares, mientras que Marcela Baños intervino con una opinión en contrario: "Él dice 'no me valoran'". "La televisión es así, por eso Wanda Nara es la Mejor Conductora", ironizó Rodrigo Lussich.

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