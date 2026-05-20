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La impactante declaración de la China Suárez en el juicio de Mauro Icardi y Wanda Nara por sus hijas

La actriz e influencer se presentó a declarar en apoyo del futbolista, en el juicio por la tenencia de las menores que tuvo con Wanda Nara. La "China" señaló que incluso sus propios hijos tratan a Icardi como un padre.

Suárez detalló con fotos y videos la vida familiar junto a Icardi y sus hijos.

Suárez detalló con fotos y videos la vida familiar junto a Icardi y sus hijos.

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Eugenia "China" Suárez declaró ante la Justicia de Estambul, a favor de Mauro Icardi, en el juicio por restitución internacional de las hijas que tuvo el futbolista con Wanda Nara. La actriz aseguró que "sus propios hijos tratan a Mauro como a un padre y lo consideran como tal”.

El exfutbolista respaldó a la conductora de Telefe que fue criticada por su Premio Martín Fierro.
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La mediática se presentó en los Tribunales de Turquía para declarar como testigo del delantero del Galatasaray, que busca quedarse con la tenencia absoluta de Francesca e Isabella, las menores que tuvo con la conductora de Telefe.

El documento exclusivo se conoció a través de la periodista Naiara Vecchio, a través de su cuenta oficial en X: "La señora Eugenia manifestó que ella también tiene tres hijos (...) y señaló que su hijo quiere mucho a Mauro y que la relación de Mauro con sus hijas también es muy buena. Indicó que Mauro se ocupa muy bien tanto de sus propias hijas como de sus tres hijos, y que sus propios hijos tratan a Mauro como a un padre y lo consideran como tal”.

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La exCasi Ángeles detalló una vida familiar consolidada con rutinas donde los chicos bailan, juegan y se maquillan juntos, y como prueba mostró fotos y videos de su celular personal, donde los menores están disfrutando de la playa y de los partidos de fútbol.

“La señora Eugenia manifestó que la relación de Mauro con sus hijas es muy buena, que pasan muy buenos momentos juntos, y que en dos ocasiones han permanecido juntos durante períodos prolongados, durante los cuales pasaron momentos muy agradables”, se lee en una parte del texto.

Según Vecchio, la China se ocupó de aclarar que es un pilar para el delantero de fútbol y su familia, ya que procurando que los niños no se vean negativamente afectados por la situación... tratando de ocuparse de ellos y apoyar a Mauro”.

La respuesta de Wanda Nara

La nueva estrategia de las abogadas de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio y Lara Piro, para pedir la restitución internacional de las hijas de Wanda Nara ante los Tribunales de Turquía, después del revés judicial en Italia, cayó muy mal a la conductora de Telefe. Tanto que llamó a su abogada, Ana Rosenfeld, para denunciar formalmente por la "falta del cumplimiento total" del pago de la obligación alimentaria del delantero del Galatasaray.

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