Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 21 de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 21 de mayo de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.
ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este jueves 21 de mayo con DNI terminado en 8 y 9.
ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Los beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este jueves con DNI finalizado en 8.
ANSES: Asignación por Embarazo
Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este jueves con DNI culminado en 8.
ANSES: Asignaciones de pago único
Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la Primera Quincena pueden cobrar hasta el 10 de junio, sin importar la terminación de DNI.
ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus montos de mayo con todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de junio.