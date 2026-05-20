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Un actor de El Marginal se filmó disparando en la Villa 31 y ahora deberá donar una millonaria suma al Garrahan

Se trata de Santiago Motolo, un intérprete que fue parte de la serie producida por Sebastián Ortega. Fue denunciado tras la viralización de un video con un arma y llegó a un acuerdo judicial que tiene varias condiciones.

El actor Santiago Motolo.

El actor Santiago Motolo.

El artista, que se encontraba grabando contenido para sus redes sociales, no imaginó que lo que estaba haciendo podía traerle consecuencias legales. Todo ocurrió cuando el joven fue una noche junto a unos amigos a la Villa 31 y, tras sacar un arma, comenzó a disparar.

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Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales y provocaron el repudio de miles de usuarios que observaron que, a pocos metros, se encontraba una canchita de futbol donde jugaban menores de edad.

Horas después intervino la Justicia y esto derivó en una causa judicial. Según la resolución, el joven tendrá que realizar tareas comunitarias, afrontar una sanción económica y grabar un video educativo sobre la seguridad ciudadana.

Embed - Santiago Motolo on Instagram: "Este video forma parte de un acuerdo con @mpfcaba en el marco de la suspensión del proceso a prueba (probation) en un caso por abuso de armas según el Art. 104 del Código Penal. La portación, abuso, tenencia y suministro ilegal de armas de fuego son delitos graves. Si sabés de algo, denunciá. Canales de denuncia las 24 horas del día, todos los días del año Desde la web: https://denuncias.fiscalias.gob.ar/ Por correo electrónico: [email protected] Por teléfono: 0800 33 347225 (FISCAL) De manera presencial en nuestros Puntos de Acceso en la ciudad. Escaneá el QR en nuestra Web y encontrá el punto más cercano a tu domicilio."
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Según informó el programa Arriba argentinos, la defensa de Motolo, para evitar el juicio oral, acordó una probation y una de las condiciones que puso el tribunal fue la donación de un millón de pesos que serán destinados al Hospital Garrahan.

Ahora, Motolo deberá cumplir con un régimen de tareas comunitarias y deberá participar en un taller llamado Comportamiento Ciudadano. Estas medidas buscan resarcir el daño potencial causado a la sociedad por el uso indebido de armamento.

Por otro lado, para complementar lo anterior el joven grabó un video en el cual explica que disparar no es un chiste, lo tilda como un delito grave y que “una bala perdida” pone en peligro la vida de otras personas. También enfatizo sobre el uso de armas en las escuelas y sobre denunciar ante una sospecha de estos armamentos en algún establecimiento educativo.

Quién es Santiago Motolo

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Santiago Motola, actor de El Marginal se filmó disparando en la Villa 31.

Santiago Motola, actor de El Marginal se filmó disparando en la Villa 31.

En sus perfiles digitales se describe como streamer e influencer. Aun que entre sus protagónicos más conocidos aparecen participaciones en la serie El Marginal, la ficción juvenil de Disney O11CE y El Jardín de Bronce. Además, su presencia en redes sociales es bastante fuerte, especialmente en TikTok, donde tiene más de 300 mil seguidores.

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