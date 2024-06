Nueva interna dentro de la familia de Loan: ahora, el padre apuntó contra su hermana

Sobre el almuerzo familiar, última vez que se lo vio al niño, comentó: "Ir al almuerzo fue de último momento, es la primera vez que él iba conmigo. Era la primera vez que iba a la casa de la abuela".

"Nunca noté nada raro, qué voy a saber que algo va a pasar. Laudelina fue la primera que me dijo que no estaba. No nos pidieron permiso para llevárselo, cuando me dijeron que Loan no estaba empecé a caminar en dirección para el naranjal", agregó sobre el momento en el que se percataron de que el nene ya no estaba.

José reconoció que "no sabe por qué lo eligieron a él" y que no tiene idea de "cómo se planificó el almuerzo". Mano a mano con C5N, Peña lamenta el tiempo que están perdiendo en el operativo: "Fue muy tarde la búsqueda".

Almuerzo familiar caso Loan, sospechosos

Luego de que la causa cambiara de carátula, señaló que "creemos que le pagaron a alguien para que se lleven a Loan", aunque dio un dato desconcertante teniendo en cuenta que este tipo de situaciones suelen ser premeditadas porque "nadie sabía que Loan iba a ir".

También dio indicios confusos sobre la familia. En un principio dijo. "Sí desconfío de mi mamá, pero no pensó seguro que iba a pasar esto. Laudelina no fue invitada por mi mamá cayeron de sorpresa, yo tampoco había sido invitado. Iba cada 15 días cuando tenía tiempo. Loan me dijo 'Yo quiero ir a ver a la abuela, quiero ir con vos', la veía de vez en cuando".

Sobre la hipótesis de secuestro, aseguró: "Capaz que sí, no hay que esperar nada en este momento. Sospecho de todos menos de mi mamá".

Caso Loan: los fiscales apuntaron que Carlos Pérez y María Caillava son los cabecillas en la desaparición del niño

Los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo de la Unidad Fiscal de Goya confirmaron que la ex funcionaria municipal María Caillava y el ex capitán de la Armada Carlos Pérez fueron los cabecillas de la desaparición de Loan.

Este lunes los fiscales dieron una conferencia de prensa donde compartieron detalles de la investigación y apuntaron contra Caillava y Pérez como los principales organizadores del secuestro del chico tras afirmar que la hipótesis de que Loan se perdió se "abandonó definitivamente".

La principales pruebas contra Caillava y Pérez tiene que ver con los peritajes que se realizaron en los autos de ambos detenidos. Según indicaron, el niño habría estado en los vehículos de la pareja. El peritaje, realizado con perros, tuvo un 100% de efectividad en el auto de Caillava y un 50% en el de Pérez.

Carlos Pérez y María Caillava

Los fiscales también sostuvieron que "la zapatilla de Loan fue plantada" por que afirmaron que "hubo una clara alteración de la escena del hecho”. “Notamos inconsistencia en algunas evidencias y que había un entorpecimiento en la investigación”, resaltaron los fiscales al tiempo que reportaron el “alerta a Interpol” y que activaron el “alerta Sofía”.

Por otro lado, Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel Ramírez "hicieron todo el mecanismo de distracción para que se produzca la captación del niño". En este sentido, Barry consideró que tuvieron un “panorama más claro” cuando realizaron la Cámara Gesell con los primos de Loan, a diferencia de la reconstrucción hecha con los detenidos.

“El niño debería haber gritado y llorado si se perdió”, estimaron los fiscales a la vez que confirmaron que "Loan o salió de la zona entre la casa de la abuela y los montes aledaños" y que tampoco no llegó a donde estaba la zapatilla, según los registros de los perros. Los canes solo obtuvieron datos de Loan entre la casa de la abuela y el naranjo, que son 576 metros aproximadamente.

Caso Loan: imputaron a los 6 detenidos

Cinco de los seis detenidos quedaron imputados por el delito de captación de personas con fines de explotación agravado por ser la víctima menor de 18 años. Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez están apuntados como partícipes primarios, y Carlos Pérez y María Caillava como coautores materiales.

En tanto, el comisario Walter Maciel fue imputado por encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público del autor.