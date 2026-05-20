Se incendió un micro en la Autopista 25 de Mayo: dos personas fueron trasladadas

El hecho se produjo a la altura del kilómetro 2,5, donde las autoridades desplegaron un amplio operativo. Los afectados recibieron asistencia por inhalación de monóxido de carbono.

El micro se incendió sobre la Autopista 25 de Mayo.

Un micro de larga distancia se incendió en la Autopista 25 de Mayo a la altura del barrio porteño de Parque Chacabuco , por lo que dos hombres fueron trasladados hacia un hospital para ser asistidos. Las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona, por lo que el tránsito permaneció interrumpido.

El hecho se produjo en el kilómetro 2,5 de la autopista , en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde el micro se prendió fuego por motivos que se investigan. Todos los pasajeros descendieron del transporte, mientras que personal de Bomberos de la Ciudad acudió de emergencia al lugar y extinguió las llamas.

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En tal sentido, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmó en un informe al que accedió C5N que dos pasajeros de 48 y 61 años fueron trasladados al Hospital Piñero. Ambos recibieron asistencia ya que inhalaron monóxido de carbono.

En tanto, luego de un operativo que se extendió durante unas horas, el micro fue retirado y se llevó a cabo una limpieza para liberar la traza que estuvo congestionada por el siniestro.

Villa Crespo: se incendió una reconocida parrilla sobre la Avenida Corrientes

Un incendio se registró en la mañana del lunes en la parrilla restaurante “Estación Villa Crespo”, ubicada sobre la avenida Corrientes al 5500, en el barrio porteño de Villa Crespo.

Hasta el lugar acudieron dotaciones de Bomberos de la Ciudad, efectivos de la Policía porteña y varias ambulancias del SAME para asistir en el operativo de emergencia. El hecho provocó una importante columna de humo visible desde varias cuadras.

Según las primeras informaciones, el fuego se habría originado en la campana de la cocina del local gastronómico. Las hipótesis iniciales apuntaban a una posible acumulación de grasa en el conducto, lo que habría favorecido el inicio de las llamas.

Al momento del incidente se encontraban trabajando dos empleados dentro del restaurante, quienes resultaron ilesos y no necesitaron asistencia médica.