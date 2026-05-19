Argentina y Estados Unidos sellaron una alianza militar para vigilar el Atlántico Sur

El acuerdo firmado entre el gobierno de Javier Milei y el Comando Sur estadounidense prevé la entrega de equipamiento avanzado, entrenamiento y apoyo operativo para reforzar la vigilancia en el mar argentino durante los próximos cinco años. El anuncio despertó cuestionamientos por la presunta entrega de soberanía.

El gobierno de Javier Milei firmó este lunes un acuerdo de cooperación con Estados Unidos que prevé la entrega de equipamiento avanzado, entrenamiento especializado y apoyo operativo para reforzar la vigilancia en el mar argentino durante los próximos cinco años. Esta alianza estratégica entre Argentina y el Cono Sur norteameticano generó la reacción de la oposición que criticó el alineamiento del Gobierno a los intereses de Donald Trump y lo acusó de " entregar la soberanía nacional ".

“ Programa para la Protección de los Bienes Comunes Globales ” es el nombre de la alianza sellada entre Argentina y la administración de Trump y fue comunicado de manera oficial desde el Comando Sur de Estados Unidos, dependiente del Departamento de Defensa norteamericano.

El documento de intención fue firmado por el contraalmirante Carlos Sardiello , en representación de la Cuarta Flota y de las Fuerzas Navales del Comando Sur, junto al almirante Juan Carlos Romay, jefe de la Armada Argentina.

Embed Más fuertes juntos. Más seguros juntos.



Estados Unidos y Argentina están lanzando el Protecting Global Commons Program para fortalecer la seguridad marítima en el Atlántico Sur.



La asociación comienza con la entrega de una cámara especializada a bordo de una aeronave… pic.twitter.com/872egPPVjX — Embajada de EEUU en Argentina (@EmbajadaEEUUarg) May 18, 2026

Las tareas de vigilancia marítima en el Atlántico Sur empezarán con la entrega de una cámara especializada que será utilizada en una aeronave destinada al patrullaje marítimo argentino, además de equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y apoyo operativo para “interceptar y neutralizar amenazas marítimas”.

¿Cooperación o entrega de soberanía?

Desde la oposición surgieron las primeras reacciones al acuerdo militar, considerado por varios sectores como un nuevo gesto de alineamiento internacional del gobierno de Javier Milei con la administración de Donald Trump. No es la primera vez que el Presidente se pone a disposición del país del norte ya que desde el inicio de su gestión, el libertario profundizó los lazos políticos y militares con la Casa Blanca.

Como su viaje a Tierra del Fuego donde se reunió con la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson, y más tarde recibió a su sucesor, Alvin Holsey. También, a fines de abril, Milei visitó el portaaviones USS Nimitz, desplegado frente a las costas de Mar del Plata en ejercicios coordinados entre ambas fuerzas navales.

Milei y Trump1 Reuters

Las críticas al acuerdo militar con Estados Unidos señalaron el riesgo de ampliar la presencia norteamericana en una zona estratégica por sus recursos naturales y su proyección hacia la Antártida, además de reavivar el debate sobre una posible base conjunta en Ushuaia.

El tema también se cruza con los reclamos históricos de las Fuerzas Armadas por la falta de equipamiento y capacidades perdidas, mientras que desde el oficialismo defienden la iniciativa como un refuerzo de la seguridad marítima y la oposición la denuncia como una mayor dependencia y una amenaza a la soberanía argentina.