Avanza el debate en Diputados: el oficialismo evitó el levantamiento de sesión pedido por la oposición

Comenzó la sesión en Diputados
El oficialismo reunió los 124 legisladores presentes para alcanzar el quorum y habilitar el debate legislativo.
El quorum fue aportado por La Libertad Avanza, el PRO —incluido Álvaro González—, el MID, la UCR, los monobloques de Karina Banfi, y la Neuquinidad, Innovación Federal —que responde a los gobernadores de Misiones, Salta y San Luis— y Producción y Trabajo, alineado con el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego.
También se sentaron, pasados más de 20 minutos del horario de convocatoria, Lourdes Arrieta, la jujeña María Inés Zigarán, del bloque Provincias Unidas, y los diputados tucumanos de Independencia, cercanos al gobernador Osvaldo Jaldo.