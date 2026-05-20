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Avanza el debate en Diputados: el oficialismo evitó el levantamiento de sesión pedido por la oposición

La Libertad Avanza y sus aliados buscan aprobar la Ley Hojarasca y recortes al subsidio de gas en zonas frías, entre otros temas. Además, bloqueó el pedido de sesión opositor donde se buscaba una interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

- 20 de mayo 2026 - 08:40

El oficialismo pidió sesionar a las 10, mientras que la oposición convocó a las 11.

Cámara de Diputados

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La Cámara de Diputados es el centro de la polémica este viernes luego de que el Gobierno logre el quorum y habilite el debate parlamentario para tratar un largo temario que incluye reformas estructurales como la Ley de Hojarasca y modificación al subsidio al gas en zonas frías, entre otros temas. Ademas, el oficialismo bloqueó la sesión convocada por la oposición que incluía pedidos de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Entre los proyectos del oficialismo aparece la denominada Ley Hojarasca, diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La iniciativa propone eliminar unas 70 normas que el Gobierno considera antiguas o sin aplicación práctica. El paquete incluye desde regulaciones vinculadas a las palomas mensajeras y el carnet de mochilero hasta disposiciones administrativas relacionadas con microfilms, procedimientos militares y regímenes tributarios ya en desuso.

También se debatirá la reforma del régimen de Zonas Frías, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo. El proyecto busca reducir el alcance territorial del esquema que subsidia parte de las tarifas de gas durante el invierno. La propuesta apunta a dejar sin efecto la ampliación aprobada en 2021, que incorporó municipios de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Además, el beneficio adicional quedaría restringido a hogares incluidos en el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados, destinado a familias cuyos ingresos no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales.

La sesión oficialista también contempla el tratamiento de acuerdos internacionales, entre ellos tratados de extradición con Polonia, Costa Rica y Chile, además de convenios de cooperación judicial en materia penal con Italia, Cuba y Serbia.

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El Gobierno busca reducir los subsidios al gas por zonas frías.

El Gobierno busca reducir los subsidios al gas por zonas frías.

Sin embargo, detrás de la convocatoria oficialista también traía una estrategia política orientada a bloquear la sesión promovida por la oposición para debatir pedidos de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La iniciativa opositora, motorizada inicialmente por legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica ARI y bloques de izquierda, había sido postergada la semana pasada ante la imposibilidad de garantizar el quorum. En ese contexto, el Gobierno mantuvo conversaciones con aliados parlamentarios y gobernadores para evitar que la convocatoria avanzara.

Con el objetivo de sumar apoyos, la oposición decidió ampliar el temario e incorporó proyectos relacionados con licencias por paternidad, la restitución del programa Remediar y la ampliación de prestaciones del PAMI. También incluyó pedidos de informes dirigidos a Luis Caputo y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por presuntos incumplimientos de la Ley de Financiamiento Universitario.

La superposición horaria obligará a los bloques opositores a esperar la finalización de la sesión convocada por el oficialismo para intentar luego reunir nuevamente el número necesario de legisladores. Si no logran alcanzar el quorum, deberán buscar otra fecha para insistir con la convocatoria. El objetivo de fondo es que el jefe de Gabinete dé explicaciones ante el Congreso por las denuncias vinculadas a su situación patrimonial, en medio de la investigación judicial que continúa abierta. Aunque la oposición aspira a avanzar con una interpelación, en el Gobierno consideran improbable que esa iniciativa prospere.

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Comenzó el debate de la Ley Hojarasca

El proyecto, impulsado por el oficialismo tiene como eje la eliminación de normas consideradas "inútiles, obsoletas o que restringen libertades", las cuales fueron aprobadas en los gobiernos militares y en las gestiones de presidentes constitucionales del siglo XX.

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El oficialismo se impuso y no avanzó el pedido de levantamiento de sesión en Diputados

El titular de la Cámara Baja, Martín Menem, habilitó la votación sobre la moción pedida por el legislador Germán Martínez de levantar la sesión. La votación obtuvo 111 afirmativos, 131 negativos y 0 abstenciones. De esta manera, continuará el debate legislativo con la agenda de temas previsto.

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Más gritos en Diputados entre legisladores peronistas y libertarios

El legislador Santiago Santurio, de La Libertad Avanza (LLA), cuestionaba la moción pedida por Germán Martínez cuando fue interrumpido por el diputado del Partido Justicialista Aldo Leiva.

"Ahora te dejan gritar porque en la anterior sesión te retaban todo el tiempo, le soltaron la correa", señaló el libertario, quien en medio de los gritos recibió cuestionamientos de un tercer legislador al señalarle: "Leiva guarda que viene a tu bloque".

Previamente, Santurio había cuestionado a la oposición al afirmar que "el pueblo habla en las urnas y lo que no pueden obtener en las urnas lo quieren hacer con estas jugarretas y griterío". "No tiene ningún sentido que una sesión que acaba de comenzar esté discutiendo la curvatura del círculo, algo absurdo, y nos vienen a hablar de buena fe", apuntó el legislador libertario.

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Esteban Paulón: "El pueblo quiere saber de qué se trata el incremento patrimonial de Adorni"

"Estamos en la semana de mayo, el pueblo quiere saber de qué se trata el incremento patrimonial y del nivel de vida de Manuel Adorni", señaló el legislador al momento de pedir la palabra.

Luego recordó que "esta sesión que han iniciado a las 11.15 es tan improvisada, fruto del miedo que tienen a que se habilite la interpelación y moción de censura del jefe de gabinete, que hasta ayer a la tarde no tenían ni los votos", señaló Paulón y aseguró: "Hoy, mañana o el miércoles que viene, va a haber una convocatoria de sesión y tendrá que explicar Adorni sus bienes".

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Martín Menem cruzó a Martínez: "Su pedido es improcedente"

“Las sesiones se citan a las horas solicitadas según el artículo 35. No hay un solo antecedente de que una sesión especial interrumpa otra sesión especial en toda la historia de la cámara. No existe otro antecedente y no voy a ser el primer Presidente que autorice eso”, respondió en un primer momento el titular de la Cámara de Diputados al legislador opositor.

Luego ejemplificó: “Imagínese que por un cuarto intermedio a la siguiente sesión tenemos que bajar la bandera, volver a izarla así siete veces consecutivas en función de algo que no ha ocurrido nunca en la historia democrática de esta cámara. La moción del diputado Martínez es improcedente. Solamente el cuarto intermedio funciona o la naturaleza jurídica es cuando hay una hora avanzada en la sesión o hay falta de quorum. Nunca se suspendió una sesión para iniciar otra”.

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Germán Martínez caracterizó de "mala fe" la estrategia oficialista

El jefe de bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, lanzó fuerte cuestionamientos en la apertura de la primera sesión y realizó una moción con el pedido de un cuarto intermedio para tratar de conseguir quorum y así poder habilitar el segundo debate. El pedido fue rechazado por el legislador de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz.

"El dia 14 de mayo el bloque oficialista solicitaron un pedido de sesión especial para hoy a las 10. No quiero entrar de nuevo en lo que se dijo en la reunión de Labor. Creemos que es un acto de mala fe parlamentaria y que tiene el único objetivo de que la segunda sesión no pueda contemplarse ni llamarse. Es un antecedente problemático para el propio oficialismo", sostuvo Martínez.

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Comenzó la sesión en Diputados

El oficialismo reunió los 124 legisladores presentes para alcanzar el quorum y habilitar el debate legislativo.

El quorum fue aportado por La Libertad Avanza, el PRO —incluido Álvaro González—, el MID, la UCR, los monobloques de Karina Banfi, y la Neuquinidad, Innovación Federal —que responde a los gobernadores de Misiones, Salta y San Luis— y Producción y Trabajo, alineado con el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego.

También se sentaron, pasados más de 20 minutos del horario de convocatoria, Lourdes Arrieta, la jujeña María Inés Zigarán, del bloque Provincias Unidas, y los diputados tucumanos de Independencia, cercanos al gobernador Osvaldo Jaldo.

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El temario de la sesión del miércoles 20 de mayo en la Cámara de Diputados

  • Orden del Día 25. Legislación Obsoleta - “Ley de Hojarasca”. Derogación y modificación.
  • Orden del Día 8. Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia, suscripto en la ciudad de La Haya –Reino de los Países Bajos–, el 23 de noviembre de 2007. Aprobación.
  • Orden del Día 16. Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República de Polonia, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –República Argentina–, el 5 de diciembre de 2019. Aprobación.
  • Orden del Día 17. Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República de Costa Rica, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –República Argentina–, el 21 de marzo de 2019. Aprobación.
  • Orden del Día 18. Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas o Sujetas a Medidas de Seguridad entre la República Argentina y la República Italiana, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –República Argentina–, el 8 de mayo de 2017. Aprobación.
  • Orden del Día 19. Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, entre la República Argentina y la República de Serbia, suscripto en la Ciudad de Belgrado –República de Serbia–, el 14 de octubre de 2019. Aprobación.
  • Orden del Día 20. Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, entre la República Argentina y la República de Cuba, celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –República Argentina–, el 19 de noviembre de 2021. Aprobación.
  • Orden del Día 21. Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República de Chile, suscripto en la ciudad de Santiago – República de Chile–, el 5 de diciembre de 2023. Aprobación.
  • Orden del Día 22. Convenio Internacional de Nairobi sobre la Remoción de Restos de Naufragio, 2007, celebrado en la ciudad de Nairobi –República de Kenia–, el 18 de mayo de 2007. Aprobación.
  • Orden del Día 23. Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales –Tratado de Medellín–, celebrado en la ciudad de Medellín, República de Colombia, el 24 y el 25 de julio de 2019, y su Reglamento de Financiación, aprobado el 14 de febrero de 2022. Aprobación.
  • Orden del Día 24. Acuerdo Marco entre la República Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación sobre el Centro Regional del Convenio de Basilea para la Capacitación y la Transferencia de Tecnología, suscripto en la ciudad de Ginebra –Confederación Suiza–, el 2 de noviembre de 2016. Aprobación.
  • Expediente 0007-PE-2025. De Ley. Mensaje Nro: 0017/2025 y proyecto de ley por el cual se reconoce al Brigadier (R) “VGM” Jorge Francisco Martínez en la “Guerra del Atlántico Sur” y se concede la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate”.
  • Expediente 4838-D-2025. De Ley. Concédase la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate” al Brigadier (R) “VGM” Jorge Francisco Martínez, por su actuación en la “Guerra del Atlántico Sur”.
  • Expediente 0003-PE-2026. De Ley. Mensaje Nro: 137/2026 y proyecto de ley por el cual se modifica la ley 25.565, de Presupuesto General de Gastos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2002 sobre Readecuación del Régimen de Subsidios a los Consumos Residenciales de Gas Natural en Zonas Frías, Regularización de Deudas Eléctricas. Derogación de los decretos 277/2022 y 929/2013.

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