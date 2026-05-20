Avanza el debate en Diputados: el oficialismo evitó el levantamiento de sesión pedido por la oposición

Gas natural cocina El Gobierno busca reducir los subsidios al gas por zonas frías.

Sin embargo, detrás de la convocatoria oficialista también traía una estrategia política orientada a bloquear la sesión promovida por la oposición para debatir pedidos de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La iniciativa opositora, motorizada inicialmente por legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica ARI y bloques de izquierda, había sido postergada la semana pasada ante la imposibilidad de garantizar el quorum. En ese contexto, el Gobierno mantuvo conversaciones con aliados parlamentarios y gobernadores para evitar que la convocatoria avanzara.

Con el objetivo de sumar apoyos, la oposición decidió ampliar el temario e incorporó proyectos relacionados con licencias por paternidad, la restitución del programa Remediar y la ampliación de prestaciones del PAMI. También incluyó pedidos de informes dirigidos a Luis Caputo y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por presuntos incumplimientos de la Ley de Financiamiento Universitario.

La superposición horaria obligará a los bloques opositores a esperar la finalización de la sesión convocada por el oficialismo para intentar luego reunir nuevamente el número necesario de legisladores. Si no logran alcanzar el quorum, deberán buscar otra fecha para insistir con la convocatoria. El objetivo de fondo es que el jefe de Gabinete dé explicaciones ante el Congreso por las denuncias vinculadas a su situación patrimonial, en medio de la investigación judicial que continúa abierta. Aunque la oposición aspira a avanzar con una interpelación, en el Gobierno consideran improbable que esa iniciativa prospere.

Live Blog Post Comenzó el debate de la Ley Hojarasca El proyecto, impulsado por el oficialismo tiene como eje la eliminación de normas consideradas "inútiles, obsoletas o que restringen libertades", las cuales fueron aprobadas en los gobiernos militares y en las gestiones de presidentes constitucionales del siglo XX.

Live Blog Post El oficialismo se impuso y no avanzó el pedido de levantamiento de sesión en Diputados El titular de la Cámara Baja, Martín Menem, habilitó la votación sobre la moción pedida por el legislador Germán Martínez de levantar la sesión. La votación obtuvo 111 afirmativos, 131 negativos y 0 abstenciones. De esta manera, continuará el debate legislativo con la agenda de temas previsto. diputados

Live Blog Post Más gritos en Diputados entre legisladores peronistas y libertarios El legislador Santiago Santurio, de La Libertad Avanza (LLA), cuestionaba la moción pedida por Germán Martínez cuando fue interrumpido por el diputado del Partido Justicialista Aldo Leiva. "Ahora te dejan gritar porque en la anterior sesión te retaban todo el tiempo, le soltaron la correa", señaló el libertario, quien en medio de los gritos recibió cuestionamientos de un tercer legislador al señalarle: "Leiva guarda que viene a tu bloque". Previamente, Santurio había cuestionado a la oposición al afirmar que "el pueblo habla en las urnas y lo que no pueden obtener en las urnas lo quieren hacer con estas jugarretas y griterío". "No tiene ningún sentido que una sesión que acaba de comenzar esté discutiendo la curvatura del círculo, algo absurdo, y nos vienen a hablar de buena fe", apuntó el legislador libertario.

Live Blog Post Esteban Paulón: "El pueblo quiere saber de qué se trata el incremento patrimonial de Adorni" "Estamos en la semana de mayo, el pueblo quiere saber de qué se trata el incremento patrimonial y del nivel de vida de Manuel Adorni", señaló el legislador al momento de pedir la palabra. Luego recordó que "esta sesión que han iniciado a las 11.15 es tan improvisada, fruto del miedo que tienen a que se habilite la interpelación y moción de censura del jefe de gabinete, que hasta ayer a la tarde no tenían ni los votos", señaló Paulón y aseguró: "Hoy, mañana o el miércoles que viene, va a haber una convocatoria de sesión y tendrá que explicar Adorni sus bienes".

Live Blog Post Martín Menem cruzó a Martínez: "Su pedido es improcedente" “Las sesiones se citan a las horas solicitadas según el artículo 35. No hay un solo antecedente de que una sesión especial interrumpa otra sesión especial en toda la historia de la cámara. No existe otro antecedente y no voy a ser el primer Presidente que autorice eso”, respondió en un primer momento el titular de la Cámara de Diputados al legislador opositor. Luego ejemplificó: “Imagínese que por un cuarto intermedio a la siguiente sesión tenemos que bajar la bandera, volver a izarla así siete veces consecutivas en función de algo que no ha ocurrido nunca en la historia democrática de esta cámara. La moción del diputado Martínez es improcedente. Solamente el cuarto intermedio funciona o la naturaleza jurídica es cuando hay una hora avanzada en la sesión o hay falta de quorum. Nunca se suspendió una sesión para iniciar otra”.

Live Blog Post Germán Martínez caracterizó de "mala fe" la estrategia oficialista El jefe de bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, lanzó fuerte cuestionamientos en la apertura de la primera sesión y realizó una moción con el pedido de un cuarto intermedio para tratar de conseguir quorum y así poder habilitar el segundo debate. El pedido fue rechazado por el legislador de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz. "El dia 14 de mayo el bloque oficialista solicitaron un pedido de sesión especial para hoy a las 10. No quiero entrar de nuevo en lo que se dijo en la reunión de Labor. Creemos que es un acto de mala fe parlamentaria y que tiene el único objetivo de que la segunda sesión no pueda contemplarse ni llamarse. Es un antecedente problemático para el propio oficialismo", sostuvo Martínez.

Live Blog Post Comenzó la sesión en Diputados El oficialismo reunió los 124 legisladores presentes para alcanzar el quorum y habilitar el debate legislativo. El quorum fue aportado por La Libertad Avanza, el PRO —incluido Álvaro González—, el MID, la UCR, los monobloques de Karina Banfi, y la Neuquinidad, Innovación Federal —que responde a los gobernadores de Misiones, Salta y San Luis— y Producción y Trabajo, alineado con el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego. También se sentaron, pasados más de 20 minutos del horario de convocatoria, Lourdes Arrieta, la jujeña María Inés Zigarán, del bloque Provincias Unidas, y los diputados tucumanos de Independencia, cercanos al gobernador Osvaldo Jaldo.