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Marcelo Tinelli se metió a la fuerza en el streaming de Nico Occhiato y estallaron los memes

El histórico conductor de televisión revolucionó el estudio de Luzu TV con su presencia inesperada y dejó a todos en shock.

El conductor del Bailando sorprendió a Occhiato en vivo en Luzu TV.

El conductor del Bailando sorprendió a Occhiato en vivo en Luzu TV.

Redes sociales

Marcelo Tinelli entró sin previo aviso en el programa de streaming de Nico Occhiato y sorprendió al conductor en vivo. La audiencia de Nadie dice nada reaccionó en redes al instante.

Suárez detalló con fotos y videos la vida familiar junto a Icardi y sus hijos.
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La transmisión de este miércoles se realizaba con total normalidad hasta que el mediático entró al set: "No, no, Marcelo Tinelli…", exclamó el streamer. Su presencia provocó un caos en vivo y dejó en shock al equipo integrado por Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Martín Garabal y Santi Talledo. Todos los panelistas se levantaron de sus sillas para recibir al productor con aplausos, gritos y abrazos.

Este encuentro se produce en un contexto de buena relación profesional entre ambos, donde el presentador nacido en Bolívar previamente elogió la labor de Occhiato en el streaming, comparándola con el estilo de sus propios formatos antiguos.

Los mejores memes de la visita de Tinelli a Luzu

La presencia del conductor del Bailando junto al creador de Luzu TV se hizo viral en redes sociales y estallaron los memes con las comparaciones entre los mediáticos. "Cuando pensás que estás haciendo un programa tranquilo y se te mete el dueño del entretenimiento en el estudio", escribieron en X.

Tinelli en Luzu memes

Tinelli en Luzu memes
Tinelli en Luzu TV
Tinelli de sorpresa en Luzu TV

La presencia de Tinelli en Luzu causó revuelo y sorpresa en la emisión, y aunque en el pasado se especuló sobre asesoramiento de Occhiato para los proyectos de streaming del productor de TV, la relación actual es muy buena y basada en el respeto mutuo.

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