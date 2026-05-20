Marcelo Tinelli entró sin previo aviso en el programa de streaming de Nico Occhiato y sorprendió al conductor en vivo. La audiencia de Nadie dice nada reaccionó en redes al instante.
El histórico conductor de televisión revolucionó el estudio de Luzu TV con su presencia inesperada y dejó a todos en shock.
Marcelo Tinelli entró sin previo aviso en el programa de streaming de Nico Occhiato y sorprendió al conductor en vivo. La audiencia de Nadie dice nada reaccionó en redes al instante.
La transmisión de este miércoles se realizaba con total normalidad hasta que el mediático entró al set: "No, no, Marcelo Tinelli…", exclamó el streamer. Su presencia provocó un caos en vivo y dejó en shock al equipo integrado por Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Martín Garabal y Santi Talledo. Todos los panelistas se levantaron de sus sillas para recibir al productor con aplausos, gritos y abrazos.
Este encuentro se produce en un contexto de buena relación profesional entre ambos, donde el presentador nacido en Bolívar previamente elogió la labor de Occhiato en el streaming, comparándola con el estilo de sus propios formatos antiguos.
La presencia del conductor del Bailando junto al creador de Luzu TV se hizo viral en redes sociales y estallaron los memes con las comparaciones entre los mediáticos. "Cuando pensás que estás haciendo un programa tranquilo y se te mete el dueño del entretenimiento en el estudio", escribieron en X.
La presencia de Tinelli en Luzu causó revuelo y sorpresa en la emisión, y aunque en el pasado se especuló sobre asesoramiento de Occhiato para los proyectos de streaming del productor de TV, la relación actual es muy buena y basada en el respeto mutuo.