Marcelo Tinelli se metió a la fuerza en el streaming de Nico Occhiato y estallaron los memes El histórico conductor de televisión revolucionó el estudio de Luzu TV con su presencia inesperada y dejó a todos en shock. Agregar C5N en









El conductor del Bailando sorprendió a Occhiato en vivo en Luzu TV. Redes sociales

Marcelo Tinelli entró sin previo aviso en el programa de streaming de Nico Occhiato y sorprendió al conductor en vivo. La audiencia de Nadie dice nada reaccionó en redes al instante.

La transmisión de este miércoles se realizaba con total normalidad hasta que el mediático entró al set: "No, no, Marcelo Tinelli…", exclamó el streamer. Su presencia provocó un caos en vivo y dejó en shock al equipo integrado por Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Martín Garabal y Santi Talledo. Todos los panelistas se levantaron de sus sillas para recibir al productor con aplausos, gritos y abrazos.

Este encuentro se produce en un contexto de buena relación profesional entre ambos, donde el presentador nacido en Bolívar previamente elogió la labor de Occhiato en el streaming, comparándola con el estilo de sus propios formatos antiguos.

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Porque cayó de la nada al programa de Nico Occhiato a increpar al equipo. pic.twitter.com/bOIQ0Tuzyw — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 20, 2026

Los mejores memes de la visita de Tinelli a Luzu La presencia del conductor del Bailando junto al creador de Luzu TV se hizo viral en redes sociales y estallaron los memes con las comparaciones entre los mediáticos. "Cuando pensás que estás haciendo un programa tranquilo y se te mete el dueño del entretenimiento en el estudio", escribieron en X.