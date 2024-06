Desaparición de Loan: trasladaron a los seis detenidos a cárceles federales

"En este momento están subiendo a los seis detenidos a la camioneta de la Policía Federal. Los vemos ingresar a la camioneta en un fuerte operativo de seguridad desde la seccional primera en la ciudad de Goya", informó desde el lugar la periodista Mariela López Brown en el programa Mañanas Argentinas por C5N.

Uno de los detenidos subiendo al camión de la policía federal para ser trasladado a un penal fuera de Corrientes.

"Esta es una orden que estaban desde ayer, nosotros sabíamos que iba a suceder y habían varias versiones de en que momento iban a ser trasladados todos los detenidos por la causa de Loan", agregó.

Ana Isabel Benítez, hermana de Antonio Benítez, uno de los detenidos en el caso de la desaparición de Loan Peña, realizó el miércoles una serie de declaraciones exclusivas con C5N que podrían ser claves para saber qué pasó con el niño de cinco años que desapareció hace 13 días en la localidad correntina de 9 de Julio.

La mujer contó que su hermano tenía problemas con las drogas y necesitaba plata para pagar deudas. Ante esa situación sostuvo que es posible que haya entregado al niño a Victoria Caillava porque "necesitaba plata".

"Está bien que esté detenido mi hermano, porque no sé si él vendió a la criatura o Antonio le entregó a Victoria porque necesitaba plata. No sé qué está pasando con Antonio Benítez. Mejor que la Policía lo tenga detenido. Que le pegó unos cuantos. Ojalá no lo larguen más", expresó la mujer en diálogo con la periodista Mariela López Brown.