20 de mayo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de mayo

El oficial minorista opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, en la continuidad de la estabilidad cambiaria.

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El dólar oficial

El dólar oficial, sin sobresaltos.

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El dólar oficial minorista cotiza este miércoles a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, luego de una jornada de martes sin modificaciones, en la extensión de la pax cambiaria que predomina en las últimas semanas, aunque el blue se mueve ligeramente al alza.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos.
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El billete paralelo alcanzó su nivel más alto desde el 18 de marzo y ya acumula un avance de $20 en la semana, mientras que a nivel anual suma una baja de $95. En tanto, la brecha con el dólar oficial alcanzó el 2,7%.

Mientras el Gobierno celebra que los dólares adquiridos se mantienen dentro del sistema bancario en lugar de ir a parar bajo el colchón, en la City porteña comienzan a encenderse luces de alerta ante el posible agotamiento del carry trade, ante el achicamiento de la brecha entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial mantiene la estabilidad en la primera mitad del año.

El dólar oficial mantiene la estabilidad en la primera mitad del año.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.398 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.493,35, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.433,40

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.405,5 para la compra y $1.406,5 para la venta.

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