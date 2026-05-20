Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de mayo

El oficial minorista opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, en la continuidad de la estabilidad cambiaria.

El dólar oficial minorista cotiza este miércoles a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación , luego de una jornada de martes sin modificaciones , en la extensión de la pax cambiaria que predomina en las últimas semanas, aunque el blue se mueve ligeramente al alza.

Sin sobresaltos: el dólar cerró estable y se prolonga la pax cambiaria

El billete paralelo alcanzó su nivel más alto desde el 18 de marzo y ya acumula un avance de $20 en la semana, mientras que a nivel anual suma una baja de $95. En tanto, la brecha con el dólar oficial alcanzó el 2,7%.

Mientras el Gobierno celebra que los dólares adquiridos se mantienen dentro del sistema bancario en lugar de ir a parar bajo el colchón , en la City porteña comienzan a encenderse luces de alerta ante el posible agotamiento del carry trade, ante el achicamiento de la brecha entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas.

dólar blue billetes divisas El dólar oficial mantiene la estabilidad en la primera mitad del año. Stock

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.398 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.493,35, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.433,40

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.405,5 para la compra y $1.406,5 para la venta.