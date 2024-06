El abogado penalista tomará el caso que conmociona al país desde hace 12 días, luego de decir que no iba a representar a la familia del niño.

El abogado Fernando Burlando finalmente tomará el caso por la desaparición de Loan Peña, luego de anunciar que no lo haría. El cambio de opinión se debe, según reveló el letrado, al llamado que recibió de uno de los hermanos del niño de 5 años: "Hay que utilizar todos los recursos del Estado para dar con Loan".

En una entrevista en el programa Argenzuela en C5N, con la conducción de Jorge Rial, Burlando aseveró: "Las autoridades de Corrientes, no pusieron todo lo que tienen para que Loan aparezca. Acá hay que llegar a toda la comunidad, y los medios son fundamentales para difundir los casos de tratas".

El abogado aclaró que decidió tomar ahora la causa, ya que antes tenía diferencia de criterios con los abogados del padre y la madre del niño, José y María, pero que fue un llamado de uno de los hermanos de Loan que lo convenció.

Asimismo, aseguró que el miércoles se presentará en la Justicia y empezará a recorrer la zona de Corrientes, antes de viajar a Paraguay: "No descartamos ningún dato. La idea es difundir la imagen del menor en el país vecino".

Sobre la imputación de los 6 detenidos, por supuesta "trata de personas" enfatizó: "La trata existe, se dan chicos a la venta y la gente lo entrega, es una realidad".

En este sentido, apuntó también a la justicia correntina: "Hubo dos fiscales que sabían que no eran competentes en la causa y siguieron con el caso. Estamos hablando de trata y tiene que intervenir la justicia federal. Esto no es menor. Tardaron 11 días para declararse incompetente".

El letrado insistió en el uso de todos los recursos estatales para avanzar en la investigación y dar con el pequeño: "Queremos que se utilicen todas las fuerzas del Estado para encontrar a Loan. Que este toda la sociedad, y que haya imaginariamente una foto de Loan en cada hogar, incluso en los países limítrofes. Los necesitamos a todos".

Aseguró que "con la información que tenemos debe haber más detenidos y prisiones preventivas", a la vez que pidió "que hablen, voluntariamente, libremente, que digan dónde está Loan", supuestamente a quienes tienen alguna información para aclarar la causa.

Burlando sobre la hipótesis de una interna familiar: "No voy a debatir con nadie".

El penalista respondió sobre la hipótesis que dio el gobierno de Javier Milei sobre que la desaparición del menor se trató de una cuestiona intrafamiliar: "Esto es un delito, cuyos autores si Loan no aparece deben tener la pena de muerte. Estoy pensando que aquellas personas que participan del tránsito y de la trata, no tengan dudas, merecen la pena de muerte", apuntó.

Además, se reusó a responder a lo que dijo el Ministro del Interior, Guillermo Francos, sobre la interna entre los familiares: "No voy a opinar, no voy a contestar, es un tema muy sensible".

Aseguró que van a ofrecer ayuda a quien aporte algún dato: "A quienes tengan información que permita dar con Loan vamos a hablar a la justicia para quienes aporten datos, vamos a hacer que aparezca el niño, sano y salvo. En delitos de estas características las claves las brindan los medios de comunicación", aclaró.