19 de mayo de 2026 Inicio
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Una científica del CONICET fue galardonada por la Unesco por investigar cómo hacer cultivos más fuertes y resistentes

Se trata de Raquel Chan, profesora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, quien investigó sobre los genes y mecanismos biológicos que mejoran la tolerancia de las plantas a los cambios ambientales. Argentina se consagró como el país de Latinoamérica con mayor cantidad de científicas distinguidas.

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Chan es investigadora superior del CONICET

Chan es investigadora superior del CONICET, profesora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (CONICET-UNL).

Una científica argentina ganó el Premio Internacional L'Oréal-UNESCO "Por las Mujeres en la Ciencia" por su investigación sobre los genes y mecanismos biológicos que mejoran la tolerancia de las plantas a los cambios ambientales. Se trata de Raquel Chan, profesora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral y convirtió al país en la nación de Latinoamérica con mayor cantidad de científicas distinguidas.

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Este año la seleccionada fue Raquel Chan, especialista en agrobiotecnología, que se dedicó a aplicar sus conocimientos en el desarrollo de trigo, maíz, arroz y soja resistentes a la sequía, contribuyendo a la seguridad alimentaria mundial.

Las plantas son únicas y extraordinarias, son seres vivos excepcionales que, de manera directa o indirecta, nos proveen todos nuestros alimentos y reponen el oxígeno que respiramos. Estudiar cómo funcionan y cómo perciben las señales del ambiente es verdaderamente fascinante”, expresó Chan en la publicación compartida desde CONICET.

Raquel Chan - CONICET

En esa línea añadió que "junto con mi equipo, hemos identificado genes específicos que hacen que determinadas plantas sean más resilientes. Estamos aplicando ese conocimiento para proteger cultivos más vulnerables. En particular, hemos dedicado nuestro trabajo a ayudar a las plantas a enfrentar el déficit hídrico, las inundaciones, el frío, el anegamiento, las altas temperaturas y otros factores de estrés ambiental".

Poder identificar los genes y mecanismos biológicos que permiten los cultivos tolerar la escasez de agua, las altas temperaturas, inundaciones y sequías "abre nuevas perspectivas para fortalecer la seguridad alimentaria y contribuir a alimentar a una población global en crecimiento".

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