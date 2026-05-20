Gran Hermano: se filtró el video hot de una participante, grabado antes de entrar a la casa

Se trata de Luana Fernández una de las jugadoras más comentadas dentro y fuera de la casa. La polémica tiene que ver con un video que grabó en un podcast de contenido sexual.

El video que fue grabado años antes de su ingreso al reality, y que se filtró la muestran en una entrevista con Elo Podcast , el ciclo conducido por Elías Kier Joffe que se volvió viral por sus charlas subidas de tono, y actitudes sugerentes. Como era de esperarse desataron una nueva ola de reacciones entre los seguidores del programa famoso.

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En el video se puede ver a Luana con un look completamente distinto: un nuevo peinado, otro color de pelo y pestañas muy marcadas, lo que hizo que muchos casi no la reconocieran a la primera vista. Durante la entrevista, la polémica jugadora participa de un juego divertido propuesta por el conductor del ciclo. Mientras manipula un chupetín de manera provocativa, responde preguntas y juega al clásico piedra, papel o tijera, donde quien pierde debe darle al otro un beso apasionado.

Embed - Martin Joffe on Instagram: "Sabias que Luana de Gran Hermano paso por Elo Podcast y encima se besaron? #powerslap #argentina #luana #granhermano"

Otro de los fragmentos que rápidamente se viralizó fue una grabación en la que ambos protagonistas mantienen una conversación. En el video, él le pregunta si es locutora y entre risas y miradas cómplices ella responde “ay, no me preguntes eso”. Luego, el conductor insiste y le dice, “decime: ‘Mirá que pícaro que sos’”, entonces Luana repite “Mirá qué pícaro que sos”, y larga una carcajada.

El clip generó revuelo en cuestión de segundos, encendió las redes sociales y volvió a poner el nombre de la joven en el centro de la escena.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Elopodcastkick/status/2056476828944970041%20&partner=&hide_thread=false Sabias que Luana de gran hermano estuvo en Elo Podcast?



“Mira que pícaro que sos eh…” pic.twitter.com/Y7oDL6ST1i — Elo Podcast Kick (@Elopodcastkick) May 18, 2026

Quién es Luana Fernández

En el video de presentación para el programa, Luana se mostró una mujer picante. Contó que tiene 28 años y que nació en José C. Paz. Sobre su trabajo, explicó que desde hace años se dedica al modelaje de alta costura y a desfilar.

Además, habló de su personalidad y aseguró que se considera una mujer difícil para la convivencia, "soy una montaña rusa de emociones”, expresó. También confesó que no tiene problemas en hablar abiertamente sobre sexo "estuve con hombres y con mujeres con mujeres, también hice trios", confesó entre risas. Para finalizar, definió su personalidad como alguien de carácter fuerte, con mucha presencia y que en la casa no pasaría desapercibida.

Luana Redes sociales

Por otro lado, Elias Kier Jofe, mas conocido como "Elo podcast", en las redes sociales, genera contenido para adultos y entrevista a mujeres en tono sensual y picante.