20 de mayo de 2026 Inicio
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Hoteles y comida al 20% de descuento: el destino ideal para una escapada barata durante los próximos 4 meses

Una atractiva opción turística busca llamar la atención de los visitantes fuera de la época alta, mediante importantes ofertas en los alojamientos y locales de comida.

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La localidad turística cordobesa presenta grandes beneficios

La localidad turística cordobesa presenta grandes beneficios

Una buena iniciativa comercial de Miramar de Ansenuza busca cambiar la realidad de los meses con menos movimiento turístico en la provincia de Córdoba. Con rebajas del 20% en alojamientos y locales de comida, la idea es tentar a la gente a armar valijas en una época donde suele bajar la cantidad de viajeros. De esta manera, se ponen a disposición opciones accesibles para el bolsillo en medio de la temporada baja.

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La propuesta ya suma el apoyo de más de 40 comercios de la zona, que van desde locales de ropa y puestos de artesanías hasta agencias de excursiones y empresas de transporte. Con estos beneficios, los comerciantes apuntan a reactivar el consumo y cuidar los puestos de trabajo fuera de las vacaciones de verano o invierno. Se busca que toda la cadena de servicios se mantenga en marcha.

Miramar de Ansenuza

Este plan de promociones es ideal para quienes tienen ganas de desconectarse un poco sin gastar de más, aprovechando la paz que se respira en la costa cordobesa. El objetivo de las autoridades y los negocios es lograr que el movimiento económico no se frene y se mantenga firme durante todo el año. Con precios mucho más amigables de cara al invierno, este rincón cordobés se perfila como una gran alternativa para un viaje corto de fin de semana.

Los descuentos en Miramar de Ansenuza durante los próximos 4 meses

El proyecto sumó marcas locales como Marea Indumentaria, Artesanías Marymonte y Estrella Azul Excursiones, logrando una propuesta variada que va más allá de los rubros tradicionales de alojamiento y gastronomía. La estrategia coordinada por el municipio intenta evitar que el flujo de visitas decaiga. Gracias a la predisposición de los emprendedores, la oferta del pueblo se volvió sumamente competitiva para pasear por la zona.

Entre los beneficios más destacados de la campaña, los turistas pueden aprovechar importantes rebajas del 20% en una gran variedad de hospedajes, que incluyen desde reconocidos hoteles como El Pinar, Miramar y Marchetti, hasta modernos complejos y cabañas como Shanti, Cuatro Estaciones y Alas del Sol.

En el plano gastronómico, los descuentos más destacados son Renacer Petit Restaurante, Comedor Alianza, Pueblo Ansenuza Restaurante y De Sangre Italiana. Además, la propuesta ofrece una excelente oportunidad para ahorrar en viajes a través de los beneficios vigentes en Empresa Mar Chiquita.

Laguna Mar Chiquita, Miramar de Ansenuza, Córdoba

Tanto desde la intendencia como desde la cámara de comercio locales destacan que la meta va más allá de levantar las ventas durante el invierno, la idea es posicionar con fuerza a Miramar como un lugar con vida durante todo el año. Con estos descuentos y promociones buscan reflejar que, apostando al trabajo en conjunto entre los privados, el potencial turístico es muy grande.

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