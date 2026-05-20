Récord histórico: el superávit comercial de abril alcanzó los u$s2.711 millones, impulsado por las exportaciones Con un crecimiento del 33,6% en las ventas al exterior, Argentina logró un saldo positivo inédito en su balanza comercial, mientras que las importaciones volvieron a caer un 4% interanual. Por Agregar C5N en









El superávit comercial en abril fue el más alto de la historia para un cuarto mes del año.

La balanza comercial de Argentina registró en abril de 2026 un superávit de u$s2.711 millones, una cifra récord para este mes. Este resultado positivo, que se extiende por vigésimo noveno mes consecutivo, fue producto de un desempeño excepcional de las exportaciones, que alcanzaron un récord histórico de u$s8.914 millones. El intercambio comercial total del mes ascendió a u$s15.118 millones, lo que representa un incremento del 15,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

superavit abril

Según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), el motor principal de este crecimiento fue el sector de combustibles y energía, que experimentó un salto del 85,9% interanual, totalizando u$s1.554 millones.

Este incremento estuvo traccionado tanto por el aumento en las cantidades exportadas como por la suba internacional de los precios del petróleo, influenciada por el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos. Asimismo, las manufacturas de origen industrial (MOI) mostraron un avance sólido del 43,3%, alcanzando su valor más alto desde noviembre de 2012.

En contraste, las importaciones descendieron un 4% anual, situándose en u$s6.204 millones. La caída más pronunciada se observó en el rubro de combustibles y lubricantes, con una retracción del 45,4%, seguida por las piezas y accesorios para bienes de capital, que bajaron un 17,4%. El organismo oficial atribuyó esta baja principalmente a una disminución del 7,7% en las cantidades adquiridas, a pesar de que los precios de los productos importados subieron un 4,1%.