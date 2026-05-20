Récord histórico: el superávit comercial de abril alcanzó los u$s2.711 millones, impulsado por las exportaciones

La balanza comercial de Argentina registró en abril de 2026 un superávit de u$s2.711 millones, una cifra récord para este mes. Este resultado positivo, que se extiende por vigésimo noveno mes consecutivo, fue producto de un desempeño excepcional de las exportaciones, que alcanzaron un récord histórico de u$s8.914 millones. El intercambio comercial total del mes ascendió a u$s15.118 millones, lo que representa un incremento del 15,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), el motor principal de este crecimiento fue el sector de combustibles y energía, que experimentó un salto del 85,9% interanual, totalizando u$s1.554 millones.
Este incremento estuvo traccionado tanto por el aumento en las cantidades exportadas como por la suba internacional de los precios del petróleo, influenciada por el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos. Asimismo, las manufacturas de origen industrial (MOI) mostraron un avance sólido del 43,3%, alcanzando su valor más alto desde noviembre de 2012.
En contraste, las importaciones descendieron un 4% anual, situándose en u$s6.204 millones. La caída más pronunciada se observó en el rubro de combustibles y lubricantes, con una retracción del 45,4%, seguida por las piezas y accesorios para bienes de capital, que bajaron un 17,4%. El organismo oficial atribuyó esta baja principalmente a una disminución del 7,7% en las cantidades adquiridas, a pesar de que los precios de los productos importados subieron un 4,1%.
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En cuanto a los socios comerciales, Brasil se consolidó como el principal destino de las ventas nacionales, representando el 13% del total exportado en abril. Por otro lado, China se mantuvo como el origen de las mayores compras, aunque el intercambio bilateral con el gigante asiático arrojó el déficit más abultado para Argentina, con un saldo negativo de u$s706 millones en el mes. Estados Unidos y Chile también figuraron entre los destinos clave, dejando saldos positivos de u$s355 millones y u$s644 millones respectivamente.
Al cerrar el primer cuatrimestre de 2026, el país acumuló un superávit de u$s8.277 millones, una cifra significativamente superior a los u$s1.275 millones registrados en el mismo lapso de 2025. Este superávit acumulado se apoya en exportaciones por u$s30.820 millones frente a importaciones por u$s22.543 millones. El Gobierno celebró estos datos como una consolidación del frente externo, mientras la mirada económica se desplaza hacia el impacto de la recesión en la actividad interna.