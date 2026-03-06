6 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Javier Milei viaja a EEUU: reunión con Donald Trump, participación en el Escudo de las Américas e inauguración del Argentina Week

El jefe de Estado llegará a Miami para iniciar una agenda de actividades, que incluye su participación en la cumbre de 12 líderes latinoamericanos aliados al mandatario estadounidense. Luego irá a Chile para una visita oficial al nuevo mandatario José Antonio Kast.

Por
Javier Milei volverá a viajar a los Estados Unidos. 

Javier Milei volverá a viajar a los Estados Unidos. 

El presidente Javier Milei iniciará este viernes su 16º viaje a los Estados Unidos donde llevará a cabo una extensa agenda de actividades que incluye un almuerzan con su par Donald Trump, participación en reuniones políticas y diversas actividades diplomáticas, además de encabezar el "Argentina Week" y la cumbre "Escudo de las Américas", junto a otros 11 líderes de países aliados a Washington en América Latina.

La crisis manufacturera argentina, entre 2023 y 2025, fue marcada por una caída histórica de la actividad y del consumo interno.
Te puede interesar:

Radiografía de la crisis: la industria pierde 160 empleos por día y el nivel de actividad es peor que en pandemia

La primera actividad de Milei en suelo estadounidense será en Miami, donde el jefe de Estado participará de la Cumbre “Escudos de las Américas” , que reunirá a dirigentes latinoamericanos cercanos aliados a Donald Trump.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había anunciado el miércoles la realización de la cumbre con el objetivo de “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” en el hemisferio occidental. El encuentro se desarrollará en el Trump National Doral Miami, el campo de golf en el sureste de Estados Unidos, propiedad del magnate.

El Presidente hablará con los líderes de esos países, quienes han formado una coalición histórica para trabajar juntos y abordar las bandas y carteles narcoterroristas criminales, enfrentar la migración ilegal y masiva no solo hacia Estados Unidos, sino también hacia el hemisferio occidental, lo cual sigue siendo una prioridad clave para este presidente", remarcó Leavitt.

Milei Trump
Milei volverá a reunirse con Donald Trump en Estados Unidos.

Milei volverá a reunirse con Donald Trump en Estados Unidos.

El miércoles 11 de marzo, Milei tiene previsto formar parte de la asunción de José Antonio Kast, donde también podría coincidir con la mano derecha de Trump del otro lado de la Cordillera. El jueves, en tanto, la agenda internacional del primer mandatario continuará con encuentros con los cancilleres de Italia, Antonio Tajani, y Alemania, Johann Wadephul. El arribo al país está previsto para las 17 de este mismo día.

Agenda completa de actividades de Javier Milei en Estados Unidos

Viernes 6 de Marzo

  • 14:00 - Partida del vuelo especial que conducirá al Presidente de la Nación y comitiva hacia la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, donde arribará a las 22:30 hs (hora Argentina).

Sábado 7 de Marzo

  • 12:00 a 14:00 - Participación del Presidente Javier Milei en la Cumbre “Escudos de las Américas”
  • 13:15 a. 15:15 - Almuerzo de Trabajo ofrecido por el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump.
  • Al finalizar la cumbre - Entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala.
  • 19:30 a 21:30 - Partida a la Ciudad de Nueva York.

Domingo 8 de Marzo

  • 10:00 a 11:00 - El Presidente visita la Tumba del Rebe Lubavitch.

Lunes 9 de Marzo

  • 13.00 a 14:00 - Disertación del Presidente Milei en la Yeshiva University
  • 20:55 a 21:55 - El Presidente Milei participa en la Gala Anual J100 de The Algemeiner, donde ofrecerá unas palabras.

Martes 10 de Marzo

  • 8.50 - 9:50 - Breve encuentro del Presidente con el CEO del JPMorgan, Jamie Dimon.
  • 9:00 - 10:00 – El Presidente Javier Milei inaugurará la Argentina Week 2026 en la Ciudad de Nueva York, actividad organizada por la Embajada Argentina en los Estados Unidos; el JPMorgan y el Bank of America.
  • 12:00 - 13:00 - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente Milei y comitiva a la ciudad de Santiago de Chile, donde llegará a las 23:30 hs. aprox (misma hora que en Buenos Aires).

Miércoles 11 de Marzo

12:00 - El Presidente Javier Milei asiste a la Ceremonia de Trasmisión del Mando Presidencial de Chile a manos de José Antonio Kast, que se realizará en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso.

15:00 - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente de regreso a la Argentina.

17:00 - Llegada a la Ciudad de Buenos Aires.

Quiénes son los 12 líderes latinoamericanos que participarán del Escudo de las Américas

• Presidente de Argentina - Javier Milei

• Presidente de Bolivia - Rodrigo Paz Pereira

• Presidente electo de Chile - José Antonio Kast

• Presidente de Costa Rica - Rodrigo Chaves Robles

• Presidente de la República Dominicana - Luis Rodolfo Abinader Corona

• Presidente de Ecuador - Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín

• Presidente de El Salvador - Nayib Bukele Ortez

• Presidente de Guyana - Mohamed Irfaan Ali

• Presidente de Honduras - Nasry "Tito" Asfura

• Presidente de Panamá - José Raúl Mulino Quintero

• Presidente de Paraguay - Santiago Peña

• Primera Ministra de Trinidad y Tobago - Kamla Persad-Bissessar

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los gurúes de la city pronosticaron una leve alza de la inflación en febrero.

El REM del Banco Central: aumentaron las expectativas de inflación para febrero

La entidad monetaria acumuló 42 ruedas consecutivas con saldo positivo.

El Banco Central hizo la mayor compra de dólares del mes, pero las reservas perforaron los u$s46.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la UIA, Martín Rappallini.

Caputo: "Nuestro modelo es con los empresarios que se ganan su mercado, como tiene que ser"

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Axel Kicillof acordó aumentos para los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires

El financiamiento en moneda local revirtió la caída de enero con un alza real del 0,6%.

El crédito bancario al sector privado repuntó en pesos y en dólares en febrero

Sadesa fue fundada en 1941 por el alemán Walter Leach, abuelo de Marcos Galperín.

Crisis en la industria: la curtiembre de la familia de Marcos Galperín aseguró que no tiene fondos

Rating Cero

Así está hoy Daniel Radcliffe, el actor de Harry Potter

La impresionante transformación física del actor que hizo de Harry Potter: cambió sus hábitos

Ian Lucas se separó de Evangelina Anderson.

Ian Lucas confirmó la separación de Evangelina Anderson

Lo confirmaron por videollamada

Se terminó la espera: Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirmaron cuándo se casan

Gran Hermano Generación Dorada comenzó el 23 de febrero de 2026.

Gran Hermano 2026: el sorprendente dato que deja a sus competidores en crisis

Ian Lucas y Evangelina Anderson se separaron. 

El fuerte descargo de Ian Lucas contra Evangelina Anderson: "Soy bueno, pero no boludo"

Gran Hermano comenzó una nueva temporada en 2026. 

Escándalo en Gran Hermano: dijo cuántas veces se baña por semana y generó polémica

últimas noticias

Este mes tendrá varios Feriados para disfrutar y descansar

Confirmado: estos partidos de Buenos Aires tendrán feriado en marzo 2026

Hace 20 minutos
Las colocaciones realizadas por medios electrónicos suelen ofrecer un resultado algo más favorable.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 950.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Hace 24 minutos
Hay un beneficio que se amplía y podrá utilizarse de lunes a viernes.

Cuál es la nueva ventaja que tiene Cuenta DNI para ahorrar más en marzo 2026

Hace 29 minutos
El Axor vuelve al mercado argentino con mejoras en tecnología, seguridad y eficiencia.

Mercedes-Benz relanzó el Axor en Argentina

Hace 35 minutos
Donald Trump, implacable contra Irán.

Trump aseguró que "no habrá acuerdo con Irán" y exigió "rendición incondicional"

Hace 44 minutos