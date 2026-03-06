Javier Milei viaja a EEUU: reunión con Donald Trump, participación en el Escudo de las Américas e inauguración del Argentina Week

El jefe de Estado llegará a Miami para iniciar una agenda de actividades, que incluye su participación en la cumbre de 12 líderes latinoamericanos aliados al mandatario estadounidense. Luego irá a Chile para una visita oficial al nuevo mandatario José Antonio Kast.

Javier Milei volverá a viajar a los Estados Unidos.

El presidente Javier Milei iniciará este viernes su 16º viaje a los Estados Unidos donde llevará a cabo una extensa agenda de actividades que incluye un almuerzan con su par Donald Trump , participación en reuniones políticas y diversas actividades diplomáticas, además de encabezar el " Argentina Week " y la cumbre "Escudo de las Américas" , junto a otros 11 líderes de países aliados a Washington en América Latina.

Radiografía de la crisis: la industria pierde 160 empleos por día y el nivel de actividad es peor que en pandemia

En el plano local, Milei dejará el país luego de atravesar un comienzo año ideal a nivel político con la aprobación en sesiones extraordinarias de la reforma laboral, la modificación del Régimen Penal juvenil y darle media sanción en el Senado a la Ley de Glaciares .

Por su parte, el 1° de marzo el Presidente inauguró el 144º período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación con un discurso marcado por embates al peronismo, fuerte defensa de la gestión y el anunció de 90 reformas estructurales.

La primera actividad de Milei en suelo estadounidense será en Miami, donde el jefe de Estado participará de la Cumbre “Escudos de las Américas” , que reunirá a dirigentes latinoamericanos cercanos aliados a Donald Trump.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había anunciado el miércoles la realización de la cumbre con el objetivo de “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” en el hemisferio occidental. El encuentro se desarrollará en el Trump National Doral Miami, el campo de golf en el sureste de Estados Unidos, propiedad del magnate.

“El Presidente hablará con los líderes de esos países, quienes han formado una coalición histórica para trabajar juntos y abordar las bandas y carteles narcoterroristas criminales, enfrentar la migración ilegal y masiva no solo hacia Estados Unidos, sino también hacia el hemisferio occidental, lo cual sigue siendo una prioridad clave para este presidente", remarcó Leavitt.

Milei Trump Milei volverá a reunirse con Donald Trump en Estados Unidos.

El miércoles 11 de marzo, Milei tiene previsto formar parte de la asunción de José Antonio Kast, donde también podría coincidir con la mano derecha de Trump del otro lado de la Cordillera. El jueves, en tanto, la agenda internacional del primer mandatario continuará con encuentros con los cancilleres de Italia, Antonio Tajani, y Alemania, Johann Wadephul. El arribo al país está previsto para las 17 de este mismo día.

Agenda completa de actividades de Javier Milei en Estados Unidos

Viernes 6 de Marzo

14:00 - Partida del vuelo especial que conducirá al Presidente de la Nación y comitiva hacia la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, donde arribará a las 22:30 hs (hora Argentina).

Sábado 7 de Marzo

12:00 a 14:00 - Participación del Presidente Javier Milei en la Cumbre “Escudos de las Américas”

13:15 a. 15:15 - Almuerzo de Trabajo ofrecido por el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump.

Al finalizar la cumbre - Entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala.

19:30 a 21:30 - Partida a la Ciudad de Nueva York.

Domingo 8 de Marzo

10:00 a 11:00 - El Presidente visita la Tumba del Rebe Lubavitch.

Lunes 9 de Marzo

13.00 a 14:00 - Disertación del Presidente Milei en la Yeshiva University

20:55 a 21:55 - El Presidente Milei participa en la Gala Anual J100 de The Algemeiner, donde ofrecerá unas palabras.

Martes 10 de Marzo

8.50 - 9:50 - Breve encuentro del Presidente con el CEO del JPMorgan, Jamie Dimon.

9:00 - 10:00 – El Presidente Javier Milei inaugurará la Argentina Week 2026 en la Ciudad de Nueva York, actividad organizada por la Embajada Argentina en los Estados Unidos; el JPMorgan y el Bank of America.

12:00 - 13:00 - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente Milei y comitiva a la ciudad de Santiago de Chile, donde llegará a las 23:30 hs. aprox (misma hora que en Buenos Aires).

Miércoles 11 de Marzo

12:00 - El Presidente Javier Milei asiste a la Ceremonia de Trasmisión del Mando Presidencial de Chile a manos de José Antonio Kast, que se realizará en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso.

15:00 - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente de regreso a la Argentina.

17:00 - Llegada a la Ciudad de Buenos Aires.

Quiénes son los 12 líderes latinoamericanos que participarán del Escudo de las Américas

• Presidente de Argentina - Javier Milei

• Presidente de Bolivia - Rodrigo Paz Pereira

• Presidente electo de Chile - José Antonio Kast

• Presidente de Costa Rica - Rodrigo Chaves Robles

• Presidente de la República Dominicana - Luis Rodolfo Abinader Corona

• Presidente de Ecuador - Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín

• Presidente de El Salvador - Nayib Bukele Ortez

• Presidente de Guyana - Mohamed Irfaan Ali

• Presidente de Honduras - Nasry "Tito" Asfura

• Presidente de Panamá - José Raúl Mulino Quintero

• Presidente de Paraguay - Santiago Peña

• Primera Ministra de Trinidad y Tobago - Kamla Persad-Bissessar