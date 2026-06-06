6 de junio de 2026 Inicio
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Qué titulares de AUH de ANSES no pueden recibir el beneficio en junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó quiénes no podrán cobrar la ayuda social este mes. Conocé los requisitos vigentes, los motivos de suspensión y cuánto se paga tras el último aumento.

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¿Qué titulares de AUH de ANSES no pueden recibir el beneficio en junio 2026?

¿Qué titulares de AUH de ANSES no pueden recibir el beneficio en junio 2026?

  • ANSES confirmó quiénes no podrán cobrar la AUH en junio de 2026.
  • El monto bruto de la AUH en junio será de $144.932 por hijo.
  • Los beneficiarios cobrarán efectivamente $115.945,60, equivalente al 80% del total.
  • La actualización de junio responde al aumento del 2,58% aplicado por el organismo previsional.

Algunos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo pueden quedar excluidos del cobro si no cumplen con determinados requisitos establecidos por el organismo previsional. ¿Qué titulares de AUH de ANSES no pueden recibir el beneficio en junio 2026?.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los requisitos para acceder a la prestación social durante junio de 2026. En algunos casos, los beneficiarios pueden quedar suspendidos o directamente no recibir el pago de la prestación.

Entre los principales motivos de exclusión se encuentran el incumplimiento de las condiciones de residencia, inconsistencias en los datos personales o situaciones vinculadas a la edad de los hijos. En este sentido, ANSES recomienda verificar periódicamente los datos personales y familiares registrados en el organismo para evitar demoras o suspensiones en el cobro.

ANSES

Quiénes no pueden recibir el cobro de AUH de ANSES en junio 2026

Los titulares de la AUH pueden quedar excluidos del beneficio en los siguientes casos:

  • Extranjeros que no acrediten al menos dos años de residencia legal en Argentina.
  • Personas con datos personales desactualizados o inconsistentes en la base de datos de ANSES.
  • Beneficiarios cuyos vínculos familiares no estén correctamente registrados.
  • Hijos mayores de 18 años que no posean certificado de discapacidad vigente.
  • Menores que figuren registrados dentro de otro grupo familiar incompatible con la prestación.

Qué monto cobra AUH de ANSES en junio 2026

Con el aumento del 2,58% aplicado por ANSES en junio, el monto bruto de la Asignación Universal por Hijo asciende a:

  • AUH por hijo: $144.932.
  • Monto efectivo a cobrar (80%): $115.945,60.
  • Retención mensual (20%): $28.986,40.

El porcentaje retenido se acumula y puede cobrarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH, donde se acreditan los controles de salud, vacunación y asistencia escolar de los menores.

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