IR A
IR A

Conmoción en el rock nacional: murió el Indio Solari

El artista falleció este viernes a sus 77 años en su casa de Parque Leloir, tras atravesar la enfermedad de Parkinson, diagnosticada en 2016. Fue líder de la mítica banda Los Redonditos de Ricota y en su último proyecto encabezó Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. En 2017 se había retirado de los escenarios.

El Indio Solari falleció a sus 77 años. 

El Indio Solari falleció a sus 77 años. 

El legendario líder de Los Redonditos de Ricota, Carlos Alberto "Indio" Solari, falleció este viernes a sus 77 años. En 2016 había sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson y un año después se retiró de los escenarios con su último proyecto musical, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Su deceso generó conmoción en millones de fanáticos del rock nacional, ante la partida de una de las figuras míticas de la escena musical de las últimas décadas.

un grupo de diputados propuso que el velatorio del indio solari sea en el congreso
Te puede interesar:

Un grupo de diputados propuso que el velatorio del Indio Solari sea en el Congreso

"Este tipo de información que nadie quiere confirmar: murió el Indio a sus 77 años. Era una información que estaba circulando y queríamos chequear. Sabíamos que el cantante padecía Parkinson desde el 2016 cuando él lo terminó confirmando. Su última aparición pública fue el 15 de mayo mediante un video cuando recibió un premio por parte de la UBA", informó la periodista Valentina Caff en el programa Mañanas Argentinas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2062874948935315641&partner=&hide_thread=false

Icono del rock nacional, el Indio fundó junto al guitarrista Skay Beilinson y la mánager "La Negra" Poly, una de las bandas más icónicas del rock nacional, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con históricos discos como Gulp! (1985), Oktubre (1986), Un baión para el ojo idiota (1988) y Luzbelito (1996).

En 2001, en su mayor éxito, la banda se disolvió por diferencias artísticas sus integrantes en una herida que, para los fanáticos nunca terminó de cerrar.

Indio Solari

El amor del Indio por la música no se frenó. A los pocos años encaró el proyecto solista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, banda con la que supo dejar icónicos recitales y "Misas Ricoteras" llegando a convocar a más de 300.000 personas en Olavarría (2017).

En su discografía solista aparecen discos como El tesoro de los inocentes [Bingo Fuel] (2004), Porco rex (2007), El perfume de la tempestad (2010), Pajaritos, bravos muchachitos (2013), El ruiseñor, el amor y la muerte (2018).

En 2016, el Indio reveló que sufría Parkinson, enfermedad que lo llevó al retiro formal y físico de los escenarios, pese a que años después tuvo intervenciones gracias innovaciones digitales. Lejos de retirarse, siguió componiendo activamente en su estudio "Luzbola" al lanzó proyectos paralelos como El Míster y los Marsupiales Extintos y El Cantante Tímido, donde experimentó con diferentes sonidos. También editó su libro de memorias Recuerdos que mienten un poco (2019) y la novela gráfica Escenas del delito americano.

La última aparición en los escenarios del Indio Solari

Uno de los artistas más reconocidos del país participó el año pasado en un recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en diciembre de 2025 La Plata. En redes sociales también se mantenía activo y compartía imágenes dentro de su estudio personal "Luzbola".

Embed - Pool, Averna y Papusa - Indio + LFDAA - La Plata 2025

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Su trayectoria giró en torno a  tres proyectos que reflejaron distintas etapas de su evolución.

El origen del Indio Solari en la música y las bandas que integró

El vocalista de Los Redondos sufría una afección de salud desde hace unos meses.

Qué es la lipotimia, el problema de salud que sufrió el Indio Solari a principios del 2026

El fanatismo por Boca y por el futbol de la leyenda del rock argentino.

El Indio Solari y una pasión inmensa por el fútbol: de qué equipo era hincha

El Indio Solari, en los 80, fotografíado por Andy Cherniavsky.
play

Aquel Indio de los años 80, entre la lucha por la independencia y la "traición" de tocar en Obras

Una voz que se volvió bandera, despidió la AFA al Indio Solari.

Los clubes argentinos despidieron al Indio Solari: "Una bandera popular"

El dirigente político durante una visita al cantante.

La despedida de Aníbal Fernández al Indio: "Es un día muy triste para los que somos del palo"

últimas noticias

El Indio Solari falleció a los 77 años.

"Lloremos como corresponde": el comunicado oficial sobre la muerte del Indio Solari

Hace 13 minutos
Su trayectoria giró en torno a  tres proyectos que reflejaron distintas etapas de su evolución.

El origen del Indio Solari en la música y las bandas que integró

Hace 22 minutos
El vocalista de Los Redondos sufría una afección de salud desde hace unos meses.

Qué es la lipotimia, el problema de salud que sufrió el Indio Solari a principios del 2026

Hace 25 minutos
El fanatismo por Boca y por el futbol de la leyenda del rock argentino.

El Indio Solari y una pasión inmensa por el fútbol: de qué equipo era hincha

Hace 29 minutos
play
El Indio Solari, en los 80, fotografíado por Andy Cherniavsky.

Aquel Indio de los años 80, entre la lucha por la independencia y la "traición" de tocar en Obras

Hace 40 minutos