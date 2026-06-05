Conmoción en el rock nacional: murió el Indio Solari

El artista falleció este viernes a sus 77 años en su casa de Parque Leloir, tras atravesar la enfermedad de Parkinson, diagnosticada en 2016. Fue líder de la mítica banda Los Redonditos de Ricota y en su último proyecto encabezó Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. En 2017 se había retirado de los escenarios.

El legendario líder de Los Redonditos de Ricota, Carlos Alberto "Indio" Solari, falleció este viernes a sus 77 años. En 2016 había sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson y un año después se retiró de los escenarios con su último proyecto musical, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Su deceso generó conmoción en millones de fanáticos del rock nacional, ante la partida de una de las figuras míticas de la escena musical de las últimas décadas.

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"Este tipo de información que nadie quiere confirmar: murió el Indio a sus 77 años. Era una información que estaba circulando y queríamos chequear. Sabíamos que el cantante padecía Parkinson desde el 2016 cuando él lo terminó confirmando. Su última aparición pública fue el 15 de mayo mediante un video cuando recibió un premio por parte de la UBA", informó la periodista Valentina Caff en el programa Mañanas Argentinas.

Icono del rock nacional, el Indio fundó junto al guitarrista Skay Beilinson y la mánager "La Negra" Poly, una de las bandas más icónicas del rock nacional, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con históricos discos como Gulp! (1985), Oktubre (1986), Un baión para el ojo idiota (1988) y Luzbelito (1996).

En 2001, en su mayor éxito, la banda se disolvió por diferencias artísticas sus integrantes en una herida que, para los fanáticos nunca terminó de cerrar.

El amor del Indio por la música no se frenó. A los pocos años encaró el proyecto solista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, banda con la que supo dejar icónicos recitales y "Misas Ricoteras" llegando a convocar a más de 300.000 personas en Olavarría (2017).

En su discografía solista aparecen discos como El tesoro de los inocentes [Bingo Fuel] (2004), Porco rex (2007), El perfume de la tempestad (2010), Pajaritos, bravos muchachitos (2013), El ruiseñor, el amor y la muerte (2018).

En 2016, el Indio reveló que sufría Parkinson, enfermedad que lo llevó al retiro formal y físico de los escenarios, pese a que años después tuvo intervenciones gracias innovaciones digitales. Lejos de retirarse, siguió componiendo activamente en su estudio "Luzbola" al lanzó proyectos paralelos como El Míster y los Marsupiales Extintos y El Cantante Tímido, donde experimentó con diferentes sonidos. También editó su libro de memorias Recuerdos que mienten un poco (2019) y la novela gráfica Escenas del delito americano.

La última aparición en los escenarios del Indio Solari

Uno de los artistas más reconocidos del país participó el año pasado en un recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en diciembre de 2025 La Plata. En redes sociales también se mantenía activo y compartía imágenes dentro de su estudio personal "Luzbola".