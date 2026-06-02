Patricia Bullrich aseguró que "no hay internas" en el Gobierno y descartó postularse en 2027 La senadora contó detalles de la charla que mantuvo con Javier Milei luego de haber puesto a disposición su renuncia como titular del bloque oficialista en la Cámara alta. Además, desestimó una candidatura propia y prometió: "Voy a pelear por la reelección del Presidente". Por Agregar C5N en









Patricia Bullrich en Mendoza.

La senadora y líder de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó este martes en Mendoza que puso su renuncia a disposición del presidente Javier Milei. La legisladora tomó esta decisión tras manifestar su rechazo al retiro del pliego de la jueza federal Verónica Michelli, una medida impulsada por la propia Casa Rosada.

Durante su visita a la capital mendocina, la dirigente relató los pormenores de su diálogo privado con el jefe de Estado. "Toda persona de bien, cuando tiene que darle al Presidente una posición quizá distinta, pone su renuncia a disposición. El Presidente siguió la conversación sin darle importancia a esa aseveración que yo hice y que creo que corresponde", afirmó.

Para disipar las versiones sobre una ruptura en el oficialismo, la exministra descartó un conflicto estructural con el Ejecutivo. "En primer lugar, no es una interna. Lo que hay de mi parte es una objeción de conciencia, que es una figura muy importante cuando uno cree que hay algo que no puede votar", explicó la legisladora, y reiteró en forma categórica: "No hay internas".

Por otro lado, Bullrich abordó la controversia vinculada a la demora en la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La senadora oficialista fue la primera voz del espacio libertario con críticas públicas hacia la postura inicial del funcionario nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2061973735247155567&partner=&hide_thread=false Patricia Bullrich habló sobre su ofrecimiento de renuncia a Milei como jefa del bloque de senadores: "Hice una objeción de conciencia. No hay internas"



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