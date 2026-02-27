El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años La Cámara alta convirtió en ley el proyecto que modifica el sistema de responsabilidad penal para menores. La iniciativa introduce cambios en la edad de punibilidad y crea un esquema específico con eje en la reinserción social. Por + Seguir en







Se aprobó el Régimen Penal Juvenil.

El Régimen Penal Juvenil fue aprobado este viernes por el Senado y, de esta manera, el proyecto impulsado por el oficialismo se convirtió en ley. La flamante normativa establece un nuevo sistema penal juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y fija penas máximas de hasta 15 años de prisión.

Tras un extenso debate dentro de la última sesión especial de extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei, el proyecto se aprobó con 44 votos positivos, 27 negativos y 1 abstención. Según el dictamen de mayoría, la finalidad de la iniciativa es fomentar en las y los adolescentes un sentido de responsabilidad legal por sus actos y "lograr su educación, resocialización e integración social". En ese sentido, se propone brindar herramientas para superar el riesgo social y la conflictividad.

senado votación Los números de votación en el Senado. De esta manera, el nuevo sistema establece la responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18, cuando sean imputados por delitos previstos en el Código Penal o leyes especiales. El proyecto deroga expresamente la ley 22.278 y redefine de manera integral el sistema de responsabilidad penal juvenil.

El triunfo del oficialismo en la Cámara alta fue celebrada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien fue la principal promotora del proyecto y, tras el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, logró que prospere en tiempo récord tras casi dos años de demora. "Para las víctimas de menores delincuentes, una pizca de la justicia que nunca van a tener. Desde hoy, la impunidad ya no es la regla. Las hacen, las pagan", expresó en su cuenta de X.

Sobre las penas privativas de libertad contempladas en la iniciativa se cuentan la privación de libertad en domicilio; en un instituto abierto; en institutos especializados de detención; o en una sección separada de un establecimiento penitenciario. Todas las opciones contemplan conjuntamente medidas orientadas al desarrollo de la educación, trabajo y conciencia sobre la gravedad del hecho cometido.