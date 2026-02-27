27 de febrero de 2026 Inicio
El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

La Cámara alta convirtió en ley el proyecto que modifica el sistema de responsabilidad penal para menores. La iniciativa introduce cambios en la edad de punibilidad y crea un esquema específico con eje en la reinserción social.

El Régimen Penal Juvenil fue aprobado este viernes por el Senado y, de esta manera, el proyecto impulsado por el oficialismo se convirtió en ley. La flamante normativa establece un nuevo sistema penal juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y fija penas máximas de hasta 15 años de prisión.

Seguí en vivo el debate en el Senado sobre la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

Tras un extenso debate dentro de la última sesión especial de extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei, el proyecto se aprobó con 44 votos positivos, 27 negativos y 1 abstención. Según el dictamen de mayoría, la finalidad de la iniciativa es fomentar en las y los adolescentes un sentido de responsabilidad legal por sus actos y "lograr su educación, resocialización e integración social". En ese sentido, se propone brindar herramientas para superar el riesgo social y la conflictividad.

senado votación
Los n&uacute;meros de votaci&oacute;n en el Senado.

Los números de votación en el Senado.

De esta manera, el nuevo sistema establece la responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18, cuando sean imputados por delitos previstos en el Código Penal o leyes especiales. El proyecto deroga expresamente la ley 22.278 y redefine de manera integral el sistema de responsabilidad penal juvenil.

El triunfo del oficialismo en la Cámara alta fue celebrada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien fue la principal promotora del proyecto y, tras el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, logró que prospere en tiempo récord tras casi dos años de demora. "Para las víctimas de menores delincuentes, una pizca de la justicia que nunca van a tener. Desde hoy, la impunidad ya no es la regla. Las hacen, las pagan", expresó en su cuenta de X.

Sobre las penas privativas de libertad contempladas en la iniciativa se cuentan la privación de libertad en domicilio; en un instituto abierto; en institutos especializados de detención; o en una sección separada de un establecimiento penitenciario. Todas las opciones contemplan conjuntamente medidas orientadas al desarrollo de la educación, trabajo y conciencia sobre la gravedad del hecho cometido.

Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil

La iniciativa fija en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro. En esos casos, la pena máxima podrá alcanzar los 15 años de prisión, aunque la privación de la libertad queda establecida como último recurso.

Dependiendo de la gravedad del hecho, el proyecto aprobado en el Senado contempla las siguientes penas: amonestación; prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima, su familia u otras personas; prohibición de conducción de vehículos, si el delito imputado se vincula con la conducción; prohibición de concurrir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos; prohibición de salir del país o del lugar en el cual reside; prestación de servicios a la comunidad (tareas de interés social en entidades públicas o privadas, hospitales, escuelas, sociedades, etc); monitoreo electrónico; reparación integral del daño a la víctima; y penas privativas de la libertad.

Durante el tratamiento en comisión se incorporó explícitamente que los menores no podrán cumplir penas privativas de libertad en los mismos establecimientos que los adultos.

