Reforma laboral: los cambios que más impactarán en la vida de los trabajadores

El proyecto fue aprobado con cambios en Diputados y buscará ser ratificado el viernes en el Senado. Se introducen modificaciones en aspectos claves como indemnizaciones, vacaciones, horas extras, licencias y otros puntos en la relación con el empleador.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno fue aprobada en la Cámara de Diputados y, como se le introdujeron modificaciones, buscará su sanción final el viernes en el Senado. La ley introduce una serie de cambios que impactarán de lleno en la vida de los trabajadores en aspectos claves como indemnizaciones, vacaciones, horas extras y licencias.

El proyecto denominado de manera oficial Ley de Modernización Laboral fue aprobado en la Cámara baja con 135 votos a favor y representó una nueva victoria legislativa para el oficialismo, luego de dar luz verde a la ley que introduce modificaciones al Régimen Penal Juvenil y baja la edad de punibilidad a 14 años.

Los principales cambios en los trabajadores con la reforma laboral

Contratos vigentes

La normativa propone cambios en las indemnizaciones, horas extras, vacaciones más flexibles y derechos sindicales, entre otros, lo que generó dudas a quienes ya se encuentran bajo un contrato firmado sobre los alcances de la ley tras su aprobación.

Según el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación sostiene que "las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales".

Por lo que los cambios si bien no regirán para el contrato ya firmado, en el caso de que una persona firmó su contrato bajo la otra ley pero es despedido, se aplicará la nueva ley, la indemnización se va a pagar bajo los parámetros de la nueva normativa.

Indemnizaciones por despido

Uno de los cambios más importantes que plantea la ley tiene que ver con las indemnizaciones por despido, ya que modifica la base de cálculo de la indemnización por antigüedad. Solo se considerará la remuneración mensual devengada y pagada en cada mes calendario, y quedan excluidos conceptos no mensuales como el aguinaldo, vacaciones y premios extraordinarios.

A su vez, se incorpora la posibilidad de reemplazar la indemnización tradicional por un sistema de fondo de cese laboral, si así lo acuerdan sindicatos y cámaras empresarias en el marco de un convenio colectivo. El esquema funcionaría con aportes mensuales del empleador a una cuenta individual del trabajador.

Regulación de servicios esenciales

Algunos sectores esenciales como la educación deberán garantizar el 75% de su operatividad mínima durante un paro.

Jornada laboral

Permite la ampliación de la jornada de trabajo de ocho a 12 horas.

Pago del salario

Se podrá pagar en dinero, moneda extranjera, especie o alimentos.

Vacaciones más flexibles

El periodo e vacaciones será entre 1° de octubre y el 30 de abril, y se permite acordar fuera de temporada. Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo de 7 días.

Las horas extras y el banco de horas

“Esta reforma propone que estos bancos de horas se utilicen de manera más amplia y se aprueba por vía de convenios colectivos, va a estar interviniendo el sindicato del otro lado”, sostuvo el abogado laborista, Julián De Diego por la pantalla de C5N.

Al mismo tiempo, remarcó que “no es cierto que no se pagan las horas extras. Quien tiene bancos de horas, cobran remuneraciones que van entre el 30 y 50% por encima de los salarios ordinarios”.

“A la persona que tiene pluriempleo, se requiere a la conformidad del trabajador, pero tiene dos garantías importantes. La mayoría de bancos de horas se firma por convenio colectivo y requiere de una justificación importante. Todos los bancos de horas tienen la intervención sindical y todos tiene la incidencia por las horas extras cuando el trabajador supera las 8 horas”, explicó.

¿Qué sucede con la incorporación de la normativa con las nuevas tecnologías?

Si bien no está explícito en el texto, está explícito en todos los mecanismos de flexibilización", afirmó el especialista. Por ejemplo, en el modelo en el que el empleador puede modificar las condiciones de trabajo sin violar los derechos fundamentales del trabajador, se le sacó toda la parte de judicialización porque en las nuevas tecnologías se aplica por minuto. El círculo virtuoso es aumentar la libertad contractual y sacar trabas”, concluyó.

