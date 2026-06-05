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Marta Fort reveló qué requisitos debe tener un hombre para conquistarla

La hija de Ricardo Fort estuvo en el ciclo conducido por José María Listorti y se sumó a una dinámica particular que consistía en buscarle un nuevo amor. ¿Qué tipo de candidato busca la heredera?

Marta Fort habló sobre su presente sentimental.

Marta Fort habló sobre su presente sentimental.

Marta Fort habló durante una entrevista en Blender y reveló detalles de su presente sentimental. Entre ellos, contó cuáles son los requisitos que tiene que cumplir un pretendiente para llegar a su corazón.

Marta Fort, hija del fallecido empresario Ricardo Fort.
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La charla comenzó cuando José María Listorti le preguntó cómo estaba sentimentalmente y luego propuso buscarle una pareja. Lejos de evadir el tema, la heredera aceptó el reto y comenzó a detallar qué es lo que debe tener un hombre para conquistarla.

"Gente interesada para postularse para mi próximo novio… Que vaya al gimnasio, de 26 para arriba. Hasta 40 podría ser. Morocho. Que no sea rata. ¿Altura? No sé. Podría decirles que me encantan los altos. Que tenga auto", lanzó sin tapujos.

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Pero la larga lista de requisitos para el pretendiente ideal no terminó ahí: "Y que viva en Capital Federal, o cerca", aclaró. Si bien la modelo dijo estar muy bien soltera y enfocada en su trabajo, mientras visita los lugares más exclusivos del mundo, aseguró que no le cierra las puertas al amor.

Marta Fort reveló qué es lo que no puede comprar con plata

Martin Cirio recibió en su stream a Marta Fort para participar de Un novio para Marta Fort, una dinámica en la que distintos candidatos intentan conquistarla mientras responden preguntas y comparten una charla con la influencer. Sin embargo, una consulta en particular la tomó por sorpresa y su respuesta no pasó desapercibida.

Pese a ser heredera de una gran fortuna, la pregunta de uno de los participantes la hizo reflexionar y terminó dando una respuesta alejada de los prejuicios y desde el corazón. La pregunta de un participante que estaba participando de la dinámica le pregunto, "¿Qué cosa te gustaría tener y que no podés comprar con plata?", preguntó. Y ella, sin rodeos, respondió: "Una familia".

A pesar de que el streamer se rio por la respuesta de la joven heredera, ella aclaró el porqué: "Sí, yo me hago la loquita pero yo soy 'mamera', me encantaría tenerlo".

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