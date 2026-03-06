Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 6 de marzo

El oficial opera en Banco Nación a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, en una semana atravesada por la guerra en Medio Oriente, que generó la suba en el petróleo y el oro. El FMI advirtió que la guerra afectará la economía mundial.

El dólar oficial cierra la semana arriba de los $1.400

El dólar oficial minorista hoy cotiza en Banco Nación a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta , luego de una rueda de jueves alcista y una semana marcada aversión al riesgo global derivada del conflicto bélico en Medio Oriente, factor que revalorizó a la moneda estadounidense frente al resto de las divisas internacionales.

El dólar se mantuvo por encima de los $1.400 en una jornada de presión global

En contraste con el segmento oficial, el dólar blue se comercializa en torno a los $1.400 para la venta y $1.380 para la compra . Este movimiento generó una situación de paridad técnica con el mayorista y mantuvo la brecha cambiaria en niveles contenidos, operando a contramano de la tendencia alcista observada en la mayoría de los tipos de cambio regulados y financieros.

En el plano bursátil, el dólar MEP cotiza en los $1.432 mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se posiciona en los $1.474,93 .

La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán impactó de lleno en los mercados energéticos . El cierre del estrecho de Ormuz y la paralización de grandes instalaciones empujan al gas europeo más de 70% en dos días y al Brent por encima de los u$s82, mientras que el dólar subió frente al euro, el yen y el franco suizo , impulsado por el aumento de los precios de la energía y las compras de activos de refugio.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.375 para la compra y $1.395 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.398 para la compra y$1.407 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.852,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.469,82 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.433,21.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.433,50.