Escandaloso cruce de Javier Milei con legisladores del peronismo: "Fueron los más chorros de la historia"

El Presidente inaugurará el 144º período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso ante la Asamblea Legislativa, en medio de un fuerte operativo de seguridad y una gran expectativa política.

Es la tercera vez que Milei inaugura sesiones ordinarias y la cuarta vez que habla ante la Asamblea Legislativa.

El presidente Javier Milei brinda este domingo un discurso ante la Asamblea Legislativa con motivo de la inauguración del 144º período de sesiones ordinarias del Congreso, la tercera desde que asumió el poder en diciembre de 2023.

El mandatario se acordó de la oposición en pleno discurso.
La chicana de Milei a la oposición: "Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapa las manos a los bolsillos ajenos"

La ceremonia se realiza desde las 21 en el recinto de la Cámara de Diputados y cuenta con la presencia de ministros, altos funcionarios y legisladores todas las fuerzas políticas, aunque hay una gran ausencia por parte del peronismo.

Milei anticipó el tono político de la jornada con un mensaje publicado en su cuenta de X: “Hola a todos!!! La Moral como Política de Estado. Nos vemos a las 21:00 hs desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias. Viva la libertad carajo!”.

NOTICIA EN DESARROLLO.

las principales frases del discurso de milei en la apertura de sesiones en el congreso

La firma de Javier Milei en los libros de honor del Senado y de la Cámara de Diputados.

El mensaje de Javier Milei en los libros del Senado y de Diputados: "La moral como política de Estado"

De negro y con la escarapela en el pecho, Victoria Villarruel recibió al presidente Javier Milei en el Palaci Legislativo. 

Video: así fue el saludo entre Javier Milei y Victoria Villarruel que la transmisión oficial no mostró

Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

Desde LLA prometen el Congreso más reformista de la historia.

"La moral como política de Estado": el mensaje de Milei en la previa de la apertura de las sesiones

play

Seguí en vivo el discurso de Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso

Hace 4 minutos
