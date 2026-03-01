Escandaloso cruce de Javier Milei con legisladores del peronismo: "Fueron los más chorros de la historia" El Presidente inaugurará el 144º período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso ante la Asamblea Legislativa, en medio de un fuerte operativo de seguridad y una gran expectativa política. Por + Seguir en







Es la tercera vez que Milei inaugura sesiones ordinarias y la cuarta vez que habla ante la Asamblea Legislativa.

El presidente Javier Milei brinda este domingo un discurso ante la Asamblea Legislativa con motivo de la inauguración del 144º período de sesiones ordinarias del Congreso, la tercera desde que asumió el poder en diciembre de 2023.

La ceremonia se realiza desde las 21 en el recinto de la Cámara de Diputados y cuenta con la presencia de ministros, altos funcionarios y legisladores todas las fuerzas políticas, aunque hay una gran ausencia por parte del peronismo.

Milei anticipó el tono político de la jornada con un mensaje publicado en su cuenta de X: “Hola a todos!!! La Moral como Política de Estado. Nos vemos a las 21:00 hs desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias. Viva la libertad carajo!”.