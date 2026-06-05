Murió el Indio Solari: confirmaron cuándo será el velatorio para despedirlo Las redes sociales del ícono del rock nacional publicaron cuándo se desarrollará la ceremonia para darle el último adiós, luego de su fallecimiento a los 77 años. Agregar C5N en









El Indio Solari tenía 77 años.

El legendario líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota,Carlos Alberto "Indio" Solari, falleció este viernes a sus 77 años y será despedido este sábado en un velatorio, aunque todavía sus familiares no confirmaron el horario ni dónde se llevará a cabo la ceremonia por la cual se espera la asistencia de miles de fanáticos.

En un comunicado, la familia del ícono del rock nacional se refirió al último adiós al cantante, en medio de la conmoción por su deceso: "La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber. Gracias por el amor y la paciencia".

Por lo pronto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, respondió al pedido de un grupo de diputados para que la ceremonia se desarrolle en el Congreso, aunque rechazó la solicitud. El legislador argumentó que, tras una serie de evaluaciones realizadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación y otros sectores, el edificio parlamentario no está apto para la despedida.

Indio Solari publicación velatorio El comunicado de la familia del Indio Solari. X (@Indio_Solari_ok) Mediante una publicación en su cuenta de X, el funcionario libertario escribió un mensaje por la muerte del artista, pero aclaró que el Palacio Legislativo no estará disponible, luego de ciertas revisiones. "Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida", expresó Menem en el texto.

"Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes", advirtió el riojano, pero agregó: "Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud".

La despedida al Indio Solari en Plaza de Mayo Indio Solari murió este viernes y el rock nacional está de luto. Resistentes Argentina encabezó una convocatoria para despedir este viernes al artista en Plaza de Mayo. Además, cientos de fanáticos también lo despidieron en las inmediaciones de la casa de Parque Leloir, donde murió el artista. Sus seguidores se reunieron en las inmediaciones de su vivienda en Parque Leloir, mientras que hubo una convocatoria a una "misa ricotera" para en Plaza de Mayo.