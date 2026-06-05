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Música, llantos y agite: despiden al Indio Solari con misas ricoteras en todo el país

En distintos puntos de la Argentina, los fanáticos del músico popular se juntaron para escuchar sus temas con altavoces, banderas, remeras con sus frases, lágrimas y alegría, como homenaje y último adiós.

Con misas ricoteras, los fanáticos del Indio le rinden homenaje en todo el país.

C5N Nicolás Rodríguez

Carlos Alberto "Indio" Solari murió este viernes y, a partir de que la triste noticia se confirmó, sus fanáticos decidieron congregarse para darle el último adiós. En plazas, monumentos y calles de todo el país, las "misas ricoteras" se multiplicaron: los fanáticos cantaron sus temas, lloraron y se abrazaron en Plaza de Mayo, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Bariloche y distintos pueblos del interior de la Argentina.

El Indio Solari y Virginia Mones Ruiz.
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El ídolo del rock nacional, líder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, falleció este viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir, por un ACV hemorrágico. El Gobierno emitió un escueto mensaje con motivo del fallecimiento del artista y descartó que el velatorio pueda celebrarse en el Congreso.

Mientras tanto, miles de seguidores se autoconvocaron desde temprano en la Plaza de Mayo, a la espera de una palabra oficial o la confirmación de la familia del artista sobre dónde será el lugar para despedirlo.

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En La Plata, los fanáticos se autoconvocaron a partir de las 19 en la intersección de 7 y 50. Con altavoces que pasaban temas de los Redondos, canciones a coro, entre abrazos y llanto, miles de seguidores se juntaron en el Pasaje Dardo Rocha para despedir a su ídolo.

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En Mar del Plata, los admiradores del intérprete de Un ángel para tu soledad y Ji Ji Ji se reunieron en el Monumento a San Martín, donde cientos de personas se congregaron desde primeras horas de la tarde, tras conocerse la triste noticia. Estas movilizaciones forman parte de una despedida federal, incluyendo una masiva "misa ricotera" en Plaza de Mayo.

El banderazo en la ciudad feliz se vivió con total emoción y alegría a la vez, para despedir a uno de los íconos más importantes de la historia del rock nacional. "Es un dolor dulce, como dice su letra", contó una admiradora del intérprete. Otros aseguraron a C5N y a Jimena Paternoster que era "una mezcla de tristeza y felicidad". Los testimonios dejaron en evidencia que el arte del músico traspasó varias generaciones: muchos abuelos llegaron a despedir a su ídolo con sus nietos.

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Indio Solari - Mar del Plata

También en las calles de Córdoba se sintió la tristeza y el adiós de los seguidores del cantante popular. Se concentraron en Avenida Vélez Sarsfield, a la altura de Patio Olmos, para despedir a su ídolo. Su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, tocó en el Anfiteatro José Hernández de Jesús María el 23 de mayo pasado, por lo que su recuerdo está más latente que nunca.

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En Rosario, lo despidieron con una concentración en el Monumento a la Bandera. Los fanáticos se convocaron masivamente para rendir homenaje a Carlos "Indio" Solari con una misa ricotera espontánea con cánticos y el tradicional pogo, recordando al ícono del rock argentino.

Homenaje al Indio Solari en el Monumento a la Bandera

En la ciudad de Bariloche, en Río Negro, también lo recordaron con una reunión en pleno centro, con banderas que decían: "Por siempre eterno". Vecinos, músicos y familias enteras se reunieron en la plaza del Centro Cívico para rendir homenaje al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en una despedida atravesada por la emoción.

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Adiós al Indio Solari: por qué no abren el Congreso

Desde el entorno del Indio Solari aseguraron que "el velorio será mañana sábado", aunque todavía no se conoce en qué lugar va a ser la convocatoria, dada la cantidad de público que podría llegar de todo el país. Desde el Gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que el Congreso "no reúne las condiciones de seguridad" para la despedida. El funcionario destacó que la infraestructura, logística y seguridad no son las necesarias para este tipo de evento multitudinario.

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