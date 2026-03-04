¿Qué es el Escudo de las Américas?, la cumbre a la que asistirá Javier Milei en EEUU

La Casa Blanca confirmó la presencia del mandatario argentino junto a 11 líderes más de Latinoamérica, alineados a la gestión de Donald Trump. Será la 15ª vez que visite el país norteamericano.

El líder libertario es uno de los principales alineados a Washington.

La Casa Blanca confirmó este miércoles que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encabezará una cumbre el próximo sábado en Miami con la participación de líderes de 12 países aliados a Washington en América Latina, entre ellos el presidente Javier Milei .

Javier Milei lanzó un desafío a los empresarios: "Quienes inviertan hoy serán pioneros en este cambio de época"

La portavoz de la Casa Blanca , Karoline Leavitt, anunció la realización de la cumbre llamada " Escudo de las Américas” (“Shield of The Americas”) con el objetivo de “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” en el hemisferio occidental, en plena escalada del conflicto bélico en Medio Oriente. El encuentro se desarrollará en el Trump National Doral Miami , campo de golf en el sureste de Estados Unidos, propiedad del magnate.

Será la 15ª oportunidad que el líder libertario visite el país norteamericana para potenciar las relaciones comerciales y promover empresas argentinas en territorio de trumpista. Además de Milei, entre los invitados figuran líderes de naciones como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago .

| El Presidente Trump organizará este sábado una cumbre con los líderes de los siguientes países: Argentina Bolivia Chile Costa Rica República Dominicana Ecuador El Salvador Honduras Panamá Paraguay Trinidad y Tobago pic.twitter.com/L5gTjkaD2d

“ El Presidente hablará con los líderes de esos países, quienes han formado una coalición histórica para trabajar juntos y abordar las bandas y carteles narcoterroristas criminales, enfrentar la migración ilegal y masiva no solo hacia Estados Unidos, sino también hacia el hemisferio occidental, lo cual sigue siendo una prioridad clave para este presidente" , remarcó la portavoz.

El presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos para participar, también, de la Argentina Week que se desarrollará entre el 9 y el 12 de marzo en Nueva York. Organizado por el embajador argentino en EEUU, Alec Oxenford, el mandatario viajará junto a una pequeña comitiva integrada por el jefe de gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Con esto en agenda, las versiones sobre la posible visita del Secretario de Estado, Marcos Rubio, la próxima semana pierden fuerza. Una importante fuente del gobierno confirmó a este medio que si bien no descartan un encuentro en el corto plazo, lo cierto es que no se dará en el país en los días venideros.

Milei tiene previsto viajar a la asunción de José Antonio Kast el miércoles próximo, donde podría coincidir con la mano derecha de Trump del otro lado de la Cordillera. El jueves, en tanto, la agenda internacional del primer mandatario continuará con encuentros con los cancilleres de Italia, Antonio Tajani, y Alemania, Johann Wadephul.

En tanto, la misma voz confirmó que la postergada visita de Scott Bessent sigue sin tener fecha para su desarrollo. Pese a las especulaciones que podrían generar estos retrasos, desde el gobierno advierten que la falta de coordinación se debe estrictamente a una cuestión de agendas y no a una desaventura en las relaciones. “El mundo está un poco convulsionado ahora mismo”, dijeron desde el Ejecutivo para justificar la tardanza.

Quiénes serán los 12 líderes latinoamericanos, alineados a Washington, que dirán presente

• Presidente de Argentina - Javier Milei

• Presidente de Bolivia - Rodrigo Paz Pereira

• Presidente electo de Chile - José Antonio Kast

• Presidente de Costa Rica - Rodrigo Chaves Robles

• Presidente de la República Dominicana - Luis Rodolfo Abinader Corona

• Presidente de Ecuador - Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín

• Presidente de El Salvador - Nayib Bukele Ortez

• Presidente de Guyana - Mohamed Irfaan Ali

• Presidente de Honduras - Nasry "Tito" Asfura

• Presidente de Panamá - José Raúl Mulino Quintero

• Presidente de Paraguay - Santiago Peña

• Primera Ministra de Trinidad y Tobago - Kamla Persad-Bissessar