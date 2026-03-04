4 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

¿Qué es el Escudo de las Américas?, la cumbre a la que asistirá Javier Milei en EEUU

La Casa Blanca confirmó la presencia del mandatario argentino junto a 11 líderes más de Latinoamérica, alineados a la gestión de Donald Trump. Será la 15ª vez que visite el país norteamericano.

Por
El líder libertario es uno de los principales alineados a Washington.

El líder libertario es uno de los principales alineados a Washington.

La Casa Blanca confirmó este miércoles que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encabezará una cumbre el próximo sábado en Miami con la participación de líderes de 12 países aliados a Washington en América Latina, entre ellos el presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei participó de un evento de Visa, en el contexto de su adquisición de diferentes plataformas de pago virtual.
Te puede interesar:

Javier Milei lanzó un desafío a los empresarios: "Quienes inviertan hoy serán pioneros en este cambio de época"

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció la realización de la cumbre llamada "Escudo de las Américas” (“Shield of The Americas”) con el objetivo de “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” en el hemisferio occidental, en plena escalada del conflicto bélico en Medio Oriente. El encuentro se desarrollará en el Trump National Doral Miami, campo de golf en el sureste de Estados Unidos, propiedad del magnate.

Embed

Será la 15ª oportunidad que el líder libertario visite el país norteamericana para potenciar las relaciones comerciales y promover empresas argentinas en territorio de trumpista. Además de Milei, entre los invitados figuran líderes de naciones como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

El Presidente hablará con los líderes de esos países, quienes han formado una coalición histórica para trabajar juntos y abordar las bandas y carteles narcoterroristas criminales, enfrentar la migración ilegal y masiva no solo hacia Estados Unidos, sino también hacia el hemisferio occidental, lo cual sigue siendo una prioridad clave para este presidente", remarcó la portavoz.

Milei viaja de nuevo a Estados Unidos

El presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos para participar, también, de la Argentina Week que se desarrollará entre el 9 y el 12 de marzo en Nueva York. Organizado por el embajador argentino en EEUU, Alec Oxenford, el mandatario viajará junto a una pequeña comitiva integrada por el jefe de gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Con esto en agenda, las versiones sobre la posible visita del Secretario de Estado, Marcos Rubio, la próxima semana pierden fuerza. Una importante fuente del gobierno confirmó a este medio que si bien no descartan un encuentro en el corto plazo, lo cierto es que no se dará en el país en los días venideros.

Milei tiene previsto viajar a la asunción de José Antonio Kast el miércoles próximo, donde podría coincidir con la mano derecha de Trump del otro lado de la Cordillera. El jueves, en tanto, la agenda internacional del primer mandatario continuará con encuentros con los cancilleres de Italia, Antonio Tajani, y Alemania, Johann Wadephul.

En tanto, la misma voz confirmó que la postergada visita de Scott Bessent sigue sin tener fecha para su desarrollo. Pese a las especulaciones que podrían generar estos retrasos, desde el gobierno advierten que la falta de coordinación se debe estrictamente a una cuestión de agendas y no a una desaventura en las relaciones. “El mundo está un poco convulsionado ahora mismo”, dijeron desde el Ejecutivo para justificar la tardanza.

Quiénes serán los 12 líderes latinoamericanos, alineados a Washington, que dirán presente

• Presidente de Argentina - Javier Milei

• Presidente de Bolivia - Rodrigo Paz Pereira

• Presidente electo de Chile - José Antonio Kast

• Presidente de Costa Rica - Rodrigo Chaves Robles

• Presidente de la República Dominicana - Luis Rodolfo Abinader Corona

• Presidente de Ecuador - Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín

• Presidente de El Salvador - Nayib Bukele Ortez

• Presidente de Guyana - Mohamed Irfaan Ali

• Presidente de Honduras - Nasry "Tito" Asfura

• Presidente de Panamá - José Raúl Mulino Quintero

• Presidente de Paraguay - Santiago Peña

• Primera Ministra de Trinidad y Tobago - Kamla Persad-Bissessar

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia saliente.

Cúneo Libarona explicó su renuncia como ministro de Justicia: "No veo a mi nieto y adelgacé 14 kilos"

En el inicio de su gobierno, Javier Milei definió un Gabinete con 9 ministerios.

Los caídos de Milei: uno por uno, cómo fue la salida de los ministros del Gabinete original

play

Cambios en el Gabinete: renunció Cúneo Libarona y será reemplazado por Juan Bautista Mahiques

play

Causa $LIBRA: piden que se cite a indagatoria al presidente Javier Milei

Axel Kicillof abrió el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires.

Kicillof abrió el ciclo lectivo en la Provincia y cruzó a Milei: "Está destruyendo las capacidades del Estado"

Martín Rappallini, presidente de la UIA.

La UIA pidió "respeto", pero reafirmó su "vocación de trabajar junto al Gobierno"

Rating Cero

La conductora agradeció el amor de sus colegas y seguidores tras sufrir un ACV.

Daniela Ballester, tras el ACV y antes de su vuelta a la televisión: "La vida te cambia en un segundo"

La estrella de Hollywood posó con piezas de encaje y transparencias.

Cómo fue el regreso de Megan Fox con una explosiva sesión de fotos: "Estoy viva"

Una de las versiones indica que el auto volcó y se lo llevaron en ambulancia a un hospital para su observación.

Un ganador de Gran Hermano tuvo un grave accidente en Uruguay: "No había luz..."

La película colombiana El Paseo 8: La luna de hiel ya está disponible para ver en Netflix desde finales de febrero de 2026. Es una comedia romántica colombiana producida por Dago García.
play

De qué se trata El paseo 8, la película de la saga colombiana para toda la familia que es furor en Latinoamérica

Conocé la historia detrás de esta noticia que sorprendió al mundo deportivo

Esta famosa periodista argentina está en pareja con un jugador del Real Madrid y anunció su embarazo: de quien se trata

El evento WWE Elimination Chamber 2026 se llevó a cabo el sábado 28 de febrero de 2026 en el United Center de Chicago. 
play

Así es WWE Elimination Chamber 2026, el evento que transmitió Netflix y es de lo más visto del momento

últimas noticias

Fiorella Belén Damiani realizó la denuncia en 2017.

Denunció a dos hombres por violación, pero era falso y terminó condenada a tres años de prisión

Hace 15 minutos
El momento en el que la mujer es rescatada del canal Cacique Guaymallén.

Mendoza: una mujer cayó a un pozo de 5 metros y fue rescatada por los bomberos

Hace 15 minutos
La conductora agradeció el amor de sus colegas y seguidores tras sufrir un ACV.

Daniela Ballester, tras el ACV y antes de su vuelta a la televisión: "La vida te cambia en un segundo"

Hace 20 minutos
El líder libertario es uno de los principales alineados a Washington.

¿Qué es el Escudo de las Américas?, la cumbre a la que asistirá Milei en EEUU

Hace 21 minutos
Un fallo eléctrico masivo dejó sin corriente a dos tercios del país. (Ph: Marcel Villa - El País)

Cuba a oscuras: un fallo en su principal central eléctrica dejó sin luz a 7 millones de personas

Hace 33 minutos