El Gobierno solicitó la adhesión de la Argentina al Tratado Transpacífico: qué beneficios implicará

Argentina solicitó oficialmente entrar al bloque comercial que reúne a 12 países y representa el 13% de la economía mundial. El objetivo es tener acceso a mercados clave en Asia, Oceanía y América del Norte para potenciar exportaciones y atraer inversiones.

A través del canciller Pablo Quirno , el Gobierno anunció que Argentina solicitó formalmente su ingreso al Tratado Transpacífico , un pacto comercial que reúne a doce países y concentra alrededor del 13% de la economía mundial. El objetivo es tener acceso a mercados clave en Asia, Oceanía y América del Norte para potenciar exportaciones y atraer inversiones.

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La solicitud oficial, confirmada también por el jefe de Gabinete Manuel Adorni , será presentada este miércoles en París, Francia , durante la reunión ministerial de la OCDE como parte de la estrategia del Gobierno para abrir la economía y fortalecer el comercio exterior. Los doce países que integran el bloque son Australia, Brunéi, Chile, Japón, Canadá, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam y representa 600 millones de personas , el 13% del PBI mundial y cerca del 15% del comercio global de bienes .

Embed ARGENTINA FORMALIZÓ SU INTENCIÓN DE INTEGRARSE AL TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (CPTPP).



Le entregué al Ministro de Comercio e Inversiones de Nueva Zelandia , Todd McClay la nota de intención formal para integrarnos a uno de los acuerdos… pic.twitter.com/CQIAqCX6bh — Pablo Quirno (@pabloquirno) June 3, 2026

La integración al poderoso bloque comercial apunta a reducir aranceles, facilitar inversiones y establecer reglas comunes en comercio, servicios, propiedad intelectual, medio ambiente y normas laborales. Asimismo, para Argentina implicaría acceso preferencial a mercados de Asia, Oceanía y América del Norte, mayor integración en cadenas de valor globales y la posibilidad de incrementar exportaciones y atraer capital extranjero.

En 2025, el país ya exportó al bloque por 16.329 millones de dólares, con un superávit de 8.930 millones, lo que muestra el potencial de la relación y significaría vender productos afuera de manera más fácil y barata.

Sin embargo, el ingreso al Tratado Transpacífico implica riesgos profundos para el mercado local. La apertura indiscriminada de mercados puede traducirse en una avalancha de productos extranjeros a precios más bajos, que desplazarían a la producción nacional y pondrían en jaque nuevamente a pequeñas y medianas empresas.

Más que una competencia equilibrada, distintos sectores advierten que podría significar una destrucción del tejido económico local, con más pérdida de empleos, cierre de fábricas y debilitamiento de industrias que no logren adaptarse a estándares internacionales en tiempo y forma.