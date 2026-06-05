Una estrella internacional llegó a Argentina y aseguran que estará en el show de Lali Espósito

Una estrella del pop mundial pisó suelo porteño y fue registrada por grupos de fans que especulan con su participación en los conciertos de la cantante argentina en River. ¿Será?

La fiesta del pop llega a River de la mano de Lali Espósito y, según parece, la artista brindará un show en el que tirará toda la carne al asador. Este sábado 6 y el domingo 7, los conciertos de la artista nacida en Parque Patricios prometen una combinación de música, baile, efectos y, sobre todo, sorpresas.

Las dudas sobre los posibles invitados de peso artístico y trayectoria al escenario de Lali empezaron a crecer. Los fanáticos y algunos medios mencionaron a Charly García o Kylie Minogue como posibles colaboradores de la popstar. Sin embargo, la presencia de la australiana no tenía sustento hasta esta noche, cuando se la vio en la Ciudad de Buenos Aires.

El sueño de ese explosivo encuentro en el Estadio Monumental se materializa si volvemos al 2025, cuando, tras la presentación de Kylie Minogue en Movistar Arena, la experimentada intérprete publicó una serie de fotos entre las que aparece Lali junto a ella, ambas con una enorme sonrisa.

Esta noche, grupos de fanáticos y fanáticas se acercaron a saludar a la cantante oceánica y la registraron en un hotel porteño durante la noche del viernes. Las imágenes se viralizaron y llegaron a los seguidores de Lali, quienes se sumaron a las especulaciones y anhelan un dueto entre las cantantes de Fanático y Can't get you out of my head.

"Se rumorea que Kylie Minogue llega hoy a Argentina para ser una invitada especial en el concierto de Lali. Aparentemente tienen una nueva canción juntas. Nada ha sido confirmado todavía por ninguna de las artistas", expresaron desde una cuenta de Instagram del fandom de la artista australiana.

En tanto, los "Laleros" y "Laleras" abrazan la idea de la presencia de la figura internacional en el escenario, tras confirmar que se encuentra en Argentina nuevamente. Lo cierto es que, sin la posibilidad de comprobarlo fehacientemente, habrá que esperar hasta mañana para descifrar el misterio ante más de 70 mil personas en el barrio de Núñez.

Lali y Kylie Instagram: Kylie Minogue

La reacción de Lali Espósito a la dolorosa noticia de la muerte del Indio Solari

Lali Espósito despidió en sus redes sociales a Carlos Alberto "Indio" Solari apenas se conoció la triste noticia de la muerte del artista que se convirtió en una leyenda e ícono de la cultura nacional.

El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, entre otros, sin dudas uno de los referentes del rock y música en Argentina, murió este viernes a los 77 años, a causa del mal de Parkinson que padecía desde hace 10 años aproximadamente. El cantante fue reconocido como una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la historia del rock nacional que alcanzó una dimensión donde supo marcar la vida de miles de generaciones y artistas argentinos.

Lali Espósito Indio Solari Instagram

En ese sentido, Lali, que tuvo un fuerte apoyo por parte de Carlos, no dejó pasar la oportunidad para despedirlo. Si bien no dejó un mensaje contundente, la nacida en Parque Patricios fue clara y concisa: posteó una foto del Indio acompañado de la canción Todo un palo.

"Y el futuro ya llegó. Yo voy en trenes. No tengo dónde ir, algo me late y no es mi corazón. ¿Y cómo no sentirme así?", es el fragmento que eligió la artista del pop.