Entre las principales novedades se destaca la vuelta del descuento en garrafas, que ofrece un 40% de ahorro con un tope mensual de devolución.

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, actualizó su esquema de descuentos para junio de 2026 e incorporó una mejora en uno de los beneficios más utilizados por sus usuarios. El ahorro del 20% en comercios de cercanía, que abarca almacenes, carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, elevó su tope de reintegro semanal de $5.000 a $6.000 por persona. Gracias a este cambio, quienes realicen compras por $30.000 semanales podrán acceder al máximo nivel de devolución disponible dentro de esta promoción.

La propuesta continúa enfocada en acompañar el consumo diario de las familias bonaerenses mediante descuentos distribuidos en distintos rubros y jornadas específicas. De lunes a viernes se mantienen los beneficios en comercios barriales, mientras que otros sectores cuentan con promociones especiales en días determinados para facilitar una mejor planificación de los gastos mensuales.

Además, la billetera digital conserva descuentos en categorías vinculadas al entretenimiento, la gastronomía y otros servicios, permitiendo generar ahorros tanto durante la semana como los fines de semana . De esta manera, Banco Provincia busca reforzar el poder adquisitivo de sus usuarios a través de una oferta de beneficios diversificada y adaptada a las necesidades cotidianas.

Durante junio de 2026, Cuenta DNI mantiene uno de sus beneficios más populares para las compras diarias en comercios de cercanía adheridos, como almacenes, verdulerías, carnicerías, granjas y pescaderías. La promoción ofrece un 20% de descuento de lunes a viernes y continúa posicionándose como una de las herramientas más utilizadas por los usuarios para reducir el gasto en productos esenciales de la canasta familiar.

La principal novedad del mes es el aumento del tope de reintegro semanal, que pasó de $5.000 a $6.000 por persona. Para acceder al máximo beneficio, los usuarios deberán acumular compras por $30.000 semanales utilizando las opciones de pago habilitadas dentro de la aplicación. Con esta mejora, Banco Provincia busca fortalecer el ahorro en los comercios de barrio y brindar un mayor alivio económico a las familias bonaerenses.

Cuenta DNI Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses. Banco Provincia

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en junio 2026

Cuenta DNI renovó su programa de descuentos para junio de 2026 con una serie de beneficios orientados a aliviar los gastos cotidianos de los bonaerenses. Entre las principales novedades sobresale el regreso del ahorro del 40% en la compra de garrafas, vigente todos los días con un tope mensual de $18.000. También se fortaleció el beneficio en comercios de cercanía, carnicerías, granjas y pescaderías, que ofrece un 20% de descuento de lunes a viernes y elevó su límite de reintegro a $6.000 semanales. A esto se suman las promociones del 40% en ferias y mercados bonaerenses, universidades y clubes, todas con un tope semanal de $6.000 por persona, además del 25% de ahorro en gastronomía y tiendas Full de YPF durante los fines de semana.

La billetera digital del Banco Provincia también mantiene acuerdos especiales con distintas cadenas de supermercados, con descuentos que varían según el comercio y un beneficio adicional para jubilados que cobran sus haberes en la entidad. Asimismo, continúa vigente el 30% de ahorro en marcas seleccionadas con un tope mensual de $15.000, junto con promociones sin límite de reintegro en rubros específicos: 10% de descuento en librerías de texto los lunes y martes, y otro 10% en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves. Gracias a esta combinación de beneficios, los usuarios pueden acumular un importante nivel de ahorro a lo largo del mes.