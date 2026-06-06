Cuándo son los días no laborables y los feriados que se mueven en junio 2026 Conocé las dos jornadas que te permitirán descansar en el sexto mes del año. Por Agregar C5N en









Habrá un feriado que se traslada y otro inamovible en junio.

Uno de ellos dará la posibilidad de disfrutar un fin de semana largo, mientras que el otro cae un día sábado.

El primero es por el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, un feriado que se trasladó de fecha para este año.

El segundo es por el Día de la Bandera, un feriado inamovible.

Las fechas correspondientes son el lunes 15 y el sábado 20. Luego del feriado por el Día de la Revolución de Mayo, que permitió disfrutar de un fin de semana largo de tres días, el calendario argentino todavía reserva dos fechas destacadas durante junio. Una de ellas dará lugar a un nuevo fin de semana largo, mientras que la otra corresponderá a un feriado inamovible que este año coincidirá con un sábado.

La primera de las fechas destacadas de junio estará relacionada con el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Si bien la conmemoración recuerda el fallecimiento del prócer salteño ocurrido el 17 de junio de 1821, este año el feriado se trasladará al lunes 15 por disposición del calendario nacional. Gracias a este cambio, se conformará un fin de semana largo de tres días, que se extenderá desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio.

El feriado nacional en homenaje al General Martín Miguel de Güemes se trasladará al 15 de junio. General Martín Miguel de Güemes (1785-1821).

Pocos días después se celebrará el Día de la Bandera, una de las fechas patrias más emblemáticas del calendario argentino. La conmemoración, que homenajea a Manuel Belgrano, creador de la enseña nacional, tendrá lugar el 20 de junio y mantendrá su carácter de feriado inamovible. Al coincidir este año con un sábado, no generará un nuevo fin de semana largo.

Qué sucede con los feriados y los días no laborables de junio 2026 Junio contará con dos fechas patrias relevantes en el calendario argentino. La primera será el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que se conmemora cada 17 de junio pero que este año se trasladará al lunes 15, generando un fin de semana largo de tres días. Pocos días después se celebrará el Día de la Bandera en homenaje a Manuel Belgrano. A diferencia del feriado anterior, el 20 de junio mantendrá su carácter inamovible y, al coincidir con un sábado, no dará lugar a un nuevo descanso extendido. Manuel Belgrano Bandera 20 de junio, Día de la Bandera en homenaje al fallecimiento de Manuel Belgrano. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 El calendario oficial mantiene una combinación de feriados inamovibles, trasladables y turísticos que seguirá marcando varios descansos largos durante el resto del año. Feriados inamovibles Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Deportista, descanso, sueño, ejercicio Freepik Feriados con fines turísticos Viernes 10 de julio: después del Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: antes del Día de la Inmaculada Concepción.